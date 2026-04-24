David Malouf meurt, laissant la littérature australienne en deuil

David Malouf, mort le 22 avril à 92 ans, occupait une place centrale dans la littérature australienne contemporaine. Romancier, poète, essayiste et librettiste, il a construit une œuvre ample, traversée par Brisbane, l’histoire coloniale et les grands récits fondateurs. De Johnno à Ransom, en passant par Remembering Babylon, son parcours mesurait l’influence mondiale acquise par les lettres australiennes.
Le 24/04/2026 à 11:29 par Clément Solym
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24/04/2026 à 11:29
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David Malouf, figure majeure des lettres australiennes, est mort le 22 avril à l’âge de 92 ans. L’annonce a été rendue publique par Penguin Random House Australia. Né à Brisbane en 1934, l’écrivain laisse une œuvre qui traverse le roman, la poésie, l’essai, la nouvelle, le théâtre et le livret d’opéra.
Son éditeur souligne une trajectoire qui a durablement marqué la littérature australienne, tandis que le quotidien britannique rappelle l’ampleur internationale d’un parcours installé depuis plusieurs décennies.
Le nom de Malouf reste d’abord attaché à quelques titres incontournables dans le paysage littéraire anglophone. The Guardian cite notamment An Imaginary Life, Remembering Babylon et Ransom. Son premier roman, Johnno, paru en 1975, installait déjà un territoire romanesque nourri par Brisbane, la mémoire et la formation de soi.
Avec Remembering Babylon, publié en 1993, l’auteur a franchi un seuil décisif de reconnaissance internationale : le livre a figuré dans la sélection du Booker Prize et a imposé une voix attentive aux fractures coloniales, aux déplacements identitaires et aux lignes de partage entre mondes culturels.
Chez son éditeur australien, la notice biographique insiste sur une bibliographie où voisinent The Great World, Conversations at Curlow Creek, Dream Stuff ou encore 12 Edmondstone Street. Penguin Random House Australia rappelle aussi plusieurs distinctions majeures, parmi lesquelles le Commonwealth Writers’ Prize, le Prix Femina étranger (en 1991 pour Ce vaste monde, trad. Robert Pépin), l’IMPAC Dublin Literary Award et l’Australia-Asia Literary Award.
En France, l’auteur était publié chez Albin Michel : on découvrira L’infinie patience des oiseaux (trad. Nadine Gassie) ou encore Une rançon. Son dernier roman, Ransom, est paru en 2009 et son ultime livre publié fut le recueil poétique An Open Book, en 2018.
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Au-delà du palmarès, sa disparition remet en lumière une œuvre qui a constamment relié l’histoire intime, les mythes anciens et l’expérience australienne. Son éditeur rappelle aussi son engagement auprès d’Opera Australia, de l'Adelaide Writers’ Week et de l’Indigenous Literacy Foundation. Une cérémonie commémorative se tiendra plus tard dans l’année.
Crédits photo : Penguin Random House Australia
DOSSIER - Nouveautés, actualités : les livres et romans de David Foenkinos
Par Clément Solym
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20/04/2026, 07:00
La Chine renforce son contrôle sur les livres destinés aux enfants imposant une surveillance accrue aux éditeurs , afin de garantir leur conformité aux orientations politiques nationales. Ce durcissement, qui concerne aussi bien la création locale que les traductions, redéfinit les pratiques éditoriales et confirme le rôle stratégique attribué à la littérature jeunesse dans la politique culturelle du pays.
18/04/2026, 11:01
La rue de Valois se moquerait-elle du monde, en général, et des institutions républicaines en particulier ? René Pilato, député de Charente, adresse à ActuaLitté un courrier dénonçant un décalage croissant entre les ambitions du législateur et les arbitrages administratifs, accusés de réintroduire des équilibres contestés.
18/04/2026, 09:48
Les festivals littéraires ne se résument ni à trois jours de rencontres ni à une succession de signatures. L’étude que dévoile le réseau RELIEF mesure, pour la première fois à cette échelle, le travail de fond mené toute l’année : ateliers, résidences, actions scolaires, projets en prison, à l’hôpital ou en Ehpad. Un panorama qui documente enfin la face la moins visible, mais la plus structurante, de ces manifestations.
17/04/2026, 17:00
Le tribunal de Rome a relaxé Roberto Saviano dans la procédure pour diffamation intentée par Matteo Salvini après une formule lancée en 2018. Le jugement, rendu le 17 avril, dépasse le face-à-face entre un écrivain et un responsable politique : il éclaire la frontière entre invective, référence historique et critique légitime dans l’espace public italien, sur fond de pressions anciennes autour de la protection policière de l’auteur.
17/04/2026, 15:32
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