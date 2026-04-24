Pas-de-Calais : une librairie jeunesse, Ônirique, s'ouvrira à Audruicq

Comme pour bien d'autres jeunes parents, la naissance d'un enfant, pour Marik Flament, a ouvert de nouvelles perspectives. À partir de 2017, il découvre la littérature jeunesse et se prend de passion pour cette production bien spécifique, impressionné par sa capacité à susciter l'émerveillement, le rêve : « J’ai quelques souvenirs fabuleux que nous avons passés ensemble, avec seulement un petit livre entre les mains », se rappelle-t-il.

Les expériences partagées avec sa fille s'étendent bientôt aux jeux de société, un domaine où les propositions foisonnent également. « Je voulais m’éloigner des grands classiques que l’on retrouve un peu partout, que tout le monde connaît. Je voulais découvrir des “pépites” un peu plus rares », explique Marik Flament.

Déjà, le projet d'ouverture d'une librairie est alors en réflexion, et se concrétisera au début du mois de mai prochain avec l'inauguration d'Ônirique. Le futur libraire, Audruicquois depuis un peu plus d'une dizaine d'années, a investi un local d'environ 60 m2 situé au 81, rue du Général Leclerc, l'artère commerçante de la commune où se trouvent déjà plusieurs enseignes, mais pas de commerce de livres.

« Tout a été rénové à l'intérieur », nous précise Marik Flament, qui a aussi pu compter sur l'aide de son frère pour concevoir et façonner des meubles sur mesure, ainsi qu'une arche pour habiller un coin lecture destiné aux plus jeunes.

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Côté livres, environ 1200 références seront disponibles à l'ouverture, pour une petite centaine de références en matière de jeux de société. Dans les deux cas, l'offre s'inscrira dans l'univers « du rêve, de l’imaginaire, de la poésie. Il y a aussi la volonté de mettre en avant des illustrateurs/illustratrices et des auteurs/autrices français(es) dont j’apprécie, de façon très subjective, le travail, et qui, parfois, naviguent à la fois dans la littérature jeunesse et dans le jeu de société enfants », détaille le libraire. Cartes postales, affiches et puzzles seront par ailleurs proposés à la clientèle.

Un « pari risqué »

La Librairie Ônirique accueillera aussi des animations et autres démonstrations de jeux de société. Si les secondes seront assurées par le libraire lui-même, il souhaite également travailler avec des intervenants extérieurs, « notamment pour des heures du conte ». Des rencontres avec des auteurs sont également envisagées : Marik Flament est sensible à leurs interventions, puisqu'il pratique l'écriture depuis qu'il est père — il a récemment publié son deuxième livre, Un jour, le bonheur est parti, avec Viviane Séguy, aux Éditions Jouvence.

L'ouverture de sa librairie est, explique-t-il, « ma façon personnelle de proposer une alternative aux écrans. Plus personne ne peut ignorer leurs impacts négatifs. J’aimerais que les enfants lisent, j’aimerais qu’ils jouent. J’aimerais aussi que les parents découvrent tout le bonheur qu’il peut y avoir à partager ces petits moments avec leurs enfants, parfois même cinq minutes par jour. »

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Alors que la pratique de la lecture par les enfants, mais aussi par les adultes, a tendance à reculer, et que les librairies indépendantes se retrouvent dans des situations complexes, se lancer dans une telle aventure représente « un pari risqué », concède-t-il. « Mais je fais partie de ceux qui pensent qu’un retour à la lecture, au divertissement sans écran, en famille, est ce qu’il peut arriver de mieux pour les (petits et grands) enfants d’aujourd’hui. L’offre existe, elle est là. Je veux la rendre accessible à tous, ici. »

L'ouverture de la Librairie Ônirique est prévue pour le début du mois de mai prochain.

Photographie : Librairie Ônirique

Par Antoine Oury

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