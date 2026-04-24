Pas-de-Calais : une librairie jeunesse, Ônirique, s'ouvrira à Audruicq

Audruicq, commune du Pas-de-Calais, aura le privilège d'accueillir dans quelques semaines une librairie indépendante spécialisée dans les ouvrages jeunesse, également dotée d'une offre en jeux de société. Marik Flament inaugurera Ônirique au début du mois de mai, au 81, rue du Général Leclerc.
Le 24/04/2026 à 12:04 par Antoine Oury
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24/04/2026 à 12:04
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Comme pour bien d'autres jeunes parents, la naissance d'un enfant, pour Marik Flament, a ouvert de nouvelles perspectives. À partir de 2017, il découvre la littérature jeunesse et se prend de passion pour cette production bien spécifique, impressionné par sa capacité à susciter l'émerveillement, le rêve : « J’ai quelques souvenirs fabuleux que nous avons passés ensemble, avec seulement un petit livre entre les mains », se rappelle-t-il.
Les expériences partagées avec sa fille s'étendent bientôt aux jeux de société, un domaine où les propositions foisonnent également. « Je voulais m’éloigner des grands classiques que l’on retrouve un peu partout, que tout le monde connaît. Je voulais découvrir des “pépites” un peu plus rares », explique Marik Flament.
Déjà, le projet d'ouverture d'une librairie est alors en réflexion, et se concrétisera au début du mois de mai prochain avec l'inauguration d'Ônirique. Le futur libraire, Audruicquois depuis un peu plus d'une dizaine d'années, a investi un local d'environ 60 m2 situé au 81, rue du Général Leclerc, l'artère commerçante de la commune où se trouvent déjà plusieurs enseignes, mais pas de commerce de livres.
« Tout a été rénové à l'intérieur », nous précise Marik Flament, qui a aussi pu compter sur l'aide de son frère pour concevoir et façonner des meubles sur mesure, ainsi qu'une arche pour habiller un coin lecture destiné aux plus jeunes.
Côté livres, environ 1200 références seront disponibles à l'ouverture, pour une petite centaine de références en matière de jeux de société. Dans les deux cas, l'offre s'inscrira dans l'univers « du rêve, de l’imaginaire, de la poésie. Il y a aussi la volonté de mettre en avant des illustrateurs/illustratrices et des auteurs/autrices français(es) dont j’apprécie, de façon très subjective, le travail, et qui, parfois, naviguent à la fois dans la littérature jeunesse et dans le jeu de société enfants », détaille le libraire. Cartes postales, affiches et puzzles seront par ailleurs proposés à la clientèle.
La Librairie Ônirique accueillera aussi des animations et autres démonstrations de jeux de société. Si les secondes seront assurées par le libraire lui-même, il souhaite également travailler avec des intervenants extérieurs, « notamment pour des heures du conte ». Des rencontres avec des auteurs sont également envisagées : Marik Flament est sensible à leurs interventions, puisqu'il pratique l'écriture depuis qu'il est père — il a récemment publié son deuxième livre, Un jour, le bonheur est parti, avec Viviane Séguy, aux Éditions Jouvence.
L'ouverture de sa librairie est, explique-t-il, « ma façon personnelle de proposer une alternative aux écrans. Plus personne ne peut ignorer leurs impacts négatifs. J’aimerais que les enfants lisent, j’aimerais qu’ils jouent. J’aimerais aussi que les parents découvrent tout le bonheur qu’il peut y avoir à partager ces petits moments avec leurs enfants, parfois même cinq minutes par jour. »
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Alors que la pratique de la lecture par les enfants, mais aussi par les adultes, a tendance à reculer, et que les librairies indépendantes se retrouvent dans des situations complexes, se lancer dans une telle aventure représente « un pari risqué », concède-t-il. « Mais je fais partie de ceux qui pensent qu’un retour à la lecture, au divertissement sans écran, en famille, est ce qu’il peut arriver de mieux pour les (petits et grands) enfants d’aujourd’hui. L’offre existe, elle est là. Je veux la rendre accessible à tous, ici. »
L'ouverture de la Librairie Ônirique est prévue pour le début du mois de mai prochain.
Photographie : Librairie Ônirique
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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20/04/2026, 17:33
L’American Library Association (ALA) publie son rapport annuel sur l’état des bibliothèques américaines en 2025, révélant une hostilité sans précédent envers la diversité éditoriale. Avec 4 235 titres uniques visés, la censure atteint des sommets historiques sous l’impulsion de groupes de pression organisés. Ce bilan, marqué par une politisation croissante des collections publiques, redéfinit les enjeux de la liberté d’expression pour l’industrie du livre mondiale.
20/04/2026, 17:13
Le départ d’Olivier Nora de la maison Éditions Grasset, dans le sillage de la prise de contrôle du groupe Hachette Livre par Vincent Bolloré, agit comme un révélateur. Derrière la crise éditoriale, une question émerge : que deviennent les salariés, privés de tout outil juridique face à un basculement idéologique qu’ils ne maîtrisent pas ?
20/04/2026, 16:32
Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.
20/04/2026, 11:58
La ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) gagnera bientôt une maison d'édition, mais aussi une librairie et un espace culturel artistique, sous l'impulsion de Lea Alves et Séléna Moulin. Ensemble, elles comptent investir un local sur deux étages pour en faire une vitrine dédiée aux livres jeunesse, et plus particulièrement à l’album « tout en image ».
20/04/2026, 11:33
Près de quatre-vingt-dix ans après leur publication, onze récits liés à la guerre civile espagnole ressurgissent dans le sillage de Manuel Chaves Nogales. Retrouvés dans Madrid, une revue imprimée en France pour les exilés espagnols, ils nourrissent à la fois une controverse d’attribution et une relecture précieuse d’un écrivain majeur du reportage européen, longtemps resté dans l’ombre.
20/04/2026, 10:55
En répondant dans le Journal du Dimanche (média qui lui appartient) aux auteurs qui quittent Grasset après l’éviction d’Olivier Nora, Vincent Bolloré ne se contente pas de défendre une décision interne. Il impose sa lecture du conflit, mêlant calendrier éditorial, résultats économiques et dénonciation d’une élite littéraire. Une prise de parole qui éclaire, et aggrave, la crise ouverte au sein du monde du livre.
20/04/2026, 10:29
Dans une tribune, des salariés du groupe Hachette alertent sur une menace directe pesant sur la liberté éditoriale. Après les auteurs, cette prise de parole interne, rare, dénonce une possible instrumentalisation du travail éditorial et appelle les pouvoirs publics à intervenir. Le conflit dépasse désormais une crise de direction pour devenir un enjeu structurel touchant l’ensemble du secteur du livre.
20/04/2026, 07:00
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