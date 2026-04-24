Avec Clayface, Warner et DC iront jusqu'au boue de l'horreur

C'était attendu, la bande-annonce semble le confirmer : un des prochains films de l'univers cinématographique DC penchera volontiers du côté du film d'horreur, option body horror. Rappelons que Clayface, alias Gueule d'argile en VF, a été créé par Bob Kane dans Detective Comics #40, en 1940.

Plusieurs versions du personnage se succéderont dans les pages des comics DC, sans oublier ses mémorables apparitions dans la série animée Batman de Bruce Timm et Eric Radomski ou dans le jeu vidéo Batman : Arkham City (2011).

Clayface compte aussi, à son casting, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll et Joshua James. La réalisation a été confiée à James Watkins (Speak No Evil), tandis que le scénario est signé par un des maitres modernes du film d'horreur, Mike Flanagan, assisté par Hossein Amini...

Par Antoine Oury

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