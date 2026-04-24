Petite Grande reçoit le Prix BD des lycéens de la Région Île-de-France

Petite Grande, dans la catégorie dédiée aux bandes dessinées, faisait face à Carcajou, d'Eldiablo et Deroche, paru aux éditions Sarbacane, et à Borboleta, de Madeleine Pereira, publié par les éditions Sarbacane.

Lauriane fouille le passé. Du traumatisme vécu lors de son année de CP à l'entrée de sa propre fille à l'école, elle nous emmène avec rage et humour dans les coulisses d'un silence et de ses conséquences... - Le résumé de l'éditeur pour Petite Grande

Lauriane Chapeau est née en 1985 en région parisienne. Elle suit des études d’édition avant de se reconvertir dans l’enseignement. Passionnée de littérature féminine et féministe, troisième d’une fratrie de quatre filles, elle est depuis toujours à la recherche de personnages atypiques, émancipateurs, capables de bouleverser les schémas attendus et sa vision du monde.

C’est chose faite avec Storyville paru chez Glénat en 2023, son premier roman graphique qui aborde de manière libre et joyeuse la question du plaisir féminin. Mère de deux petites filles, elle les abreuve d’histoires de super-héroïnes à l’image de celles qui peuplent ses histoires et son imaginaire.

Violette Benilan est une artiste qui navigue entre différents domaines de création. Diplômée d’une école d’arts appliqués où elle a étudié le graphisme et l’illustration, elle travaille en tant que designer graphiste indépendante et collabore avec des maisons d’édition, des agences de communication et de scénographie. Elle intervient aussi en tant qu’illustratrice et auteure.

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Dans ses différents projets, elle s’appuie aussi bien sur des supports numériques que traditionnels. Travaillant en noir et blanc ou en couleur, elle cherche à saisir les émotions et à créer des univers authentiques et poétiques.

Organisé par la Région Île-de-France, le Prix propose aux lycéens une véritable immersion dans les coulisses de la création littéraire : lectures, rencontres avec les auteurs, échanges avec des professionnels du livre, discussions collectives autour des textes.

L'année dernière, la récompense, dans la catégorie BD, était revenue à La Distinction, de Tiphaine Rivière, album paru aux éditions Delcourt.

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Par Dépêche

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