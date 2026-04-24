Chien bleu et d'autres titres de L'école des loisirs projetés au cinéma

Cinq classiques du catalogue de L'école des loisirs, parus entre 1989 et 2024, s'animeront sur les grands écrans de cinéma à partir du 16 septembre prochain, dans le cadre d'un programme intitulé Chien bleu et autres belles histoires de l'école des loisirs.

Il était une fois une petite oie à la recherche d’une chaussette verte, un ourson qui trouvait un bonnet, un étrange chien au pelage bleu, deux voisins lapins fâchés… et une lérote qui rêvait de neige plutôt que d’hiberner. Ouvrez la malle aux trésors de l’école des loisirs et découvrez Chien Bleu et quatre autres histoires comme vous ne les avez encore jamais vues ni entendues ! - Le synopsis de Chien bleu et autres belles histoires de l'école des loisirs

La chaussette verte de Lisette, d’après l’album de Catharina Valckx (2002)

Cinq histoires composent ce programme, d'une durée totale de 35 minutes, dont le visionnage est recommandé à partir de 3 ans :

La chaussette verte de Lisette, d’après l’album de Catharina Valckx (2002)

Chien bleu, d’après l’album de Nadja (1989)

Un ours à l'école, d’après l’album de Jean-Luc Englebert (2015)

La brouille, d’après l’album de Claude Boujon (1989)

Clarissa et Septimus, d’après l’album d'Amélie Graux (2024)

Clarissa et Septimus, d’après l’album d'Amélie Graux (2024)

Sur les écrans, le programme reprendra les illustrations originales des albums, qui resteront fixes mais seront par les voix des narrateurs et narratrices, des mouvements de caméra ou encore des compositions sonores inédites.

Cette nouvelle forme d'exploitation des albums jeunesse est expérimentée depuis quelques années déjà par la maison d'édition, qui la présente sous la dénomination « Albums filmés ». Près de 90 titres sont aujourd'hui disponibles au catalogue.

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« Le programme propose ainsi une immersion douce dans un espace parfois impressionnant ou encore inconnu. Il s’adresse à des spectateur·rices qui n’ont pas encore de repères cinématographiques et leur offre les conditions idéales pour les construire progressivement », détaillent L'école des loisirs, qui produit l'ensemble, et le distributeur Little KMBO.

Photographie : Chien bleu, de Nadja (1989, L’école des loisirs)

Par Antoine Oury

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