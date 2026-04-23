130 auteurs et 80 événements : Oh les beaux jours ! voit grand pour ses 10 ans

Pour cet anniversaire, plus de 130 auteurs, autrices et artistes sont réunis autour de 80 rendez-vous, majoritairement gratuits, répartis dans plusieurs lieux emblématiques de Marseille - du Mucem à La Criée, en passant par le Centre de la Vieille Charité ou le Conservatoire Pierre Barbizet.

Romans, essais, poésie, bande dessinée ou littérature jeunesse : toutes les formes d’écriture sont convoquées, souvent mêlées à la musique, à l’image ou à la performance.

La mémoire d’Albert Camus convoquée

Ce dynamisme s’inscrit dans une histoire récente. Né en 2017 à l’initiative de Nadia Champesme et Fabienne Pavia, respectivement libraire et éditrice, le festival prolonge une politique culturelle engagée à Marseille après 2013, année de capitale européenne de la culture.

Extension des horaires des bibliothèques, gratuité, ouverture de nouveaux équipements : autant d’éléments qui ont favorisé un renouvellement du tissu éditorial local. En près d’une décennie, Oh les beaux jours ! a proposé près de 500 événements, dont une quarantaine de créations originales, et accueilli environ 1000 auteurs et artistes devant 94.000 spectateurs.

Pour marquer ces dix ans, le festival publie également un objet éditorial singulier : Le festival dont vous êtes le héros.

Conçu comme un livre-jeu, il propose de revisiter l’histoire de l’événement à travers des scénarios interactifs, nourris de témoignages, d’anecdotes et de réflexions sur les enjeux contemporains d’un festival littéraire : programmation, parité, économie de la culture, médiation ou encore écoresponsabilité. Imaginé par l’autrice et journaliste Marie Kock, avec l’illustratrice Santafede et l’équipe du festival, l’ouvrage sera proposé aux festivaliers à un prix accessible et téléchargeable gratuitement en ligne.

Parmi les temps forts de cette édition anniversaire, la série des « Beaux jours de… » met à l’honneur plusieurs grandes figures littéraires contemporaines, ainsi que la mémoire d’Albert Camus. Ces rencontres prennent la forme de grands entretiens mêlant lectures, archives et échanges avec des invités complices.

Une inauguration à la Vieille Charité

Dima Abdallah, Rémi Baille et Atiq Rahimi reviendront ainsi sur l’héritage de Camus le mercredi 27 mai à la Vieille Charité. Alain Guiraudie sera à La Criée le vendredi 29 mai, Erri De Luca le samedi 30 mai, tandis que Delphine de Vigan et Leonardo Padura interviendront le dimanche 31 mai, respectivement à La Criée et au Mucem.

Le festival s’ouvrira officiellement le mercredi 27 mai avec une inauguration à la Vieille Charité, suivie d’une soirée intitulée La Cour des Contes, lecture musicale participative portée par Arthur Binois, Charles Deffrennes et Guillermo Van der Borght, accompagnés du duo Leï et du musicien Max Beucher.

En amont, une avant-première est prévue le jeudi 21 mai au Mucem avec Omar Sharif, ma grand-mère et moi, performance collective réunissant Marwan Chahine, Amira Ghenim, Maya Ouabadi, Abdellah Taïa et Nassera Tamer, mise en scène par Amine Adjina dans le cadre de la Saison Méditerranée.

Les soirées à La Criée prolongeront cette volonté de croiser les disciplines. Le jeudi 28 mai, 20 pierres associera la poète Laura Vazquez à un dispositif mêlant images et musique, avec Élise Blotière et Arthur Boval. D’autres propositions, entre lecture vidéo et concert dessiné, exploreront la manière dont la littérature peut dialoguer avec d’autres langages artistiques pour interroger le monde contemporain.

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À travers cette programmation foisonnante, Oh les beaux jours ! revendique une ambition claire : faire de la littérature un espace vivant, partagé, ouvert à tous les publics, et capable de se réinventer au contact des autres arts. Dix ans après sa création, le festival s’impose ainsi comme un rendez-vous majeur du paysage littéraire français, profondément ancré dans la vie culturelle marseillaise.

Ci-dessous le programme complet et la liste des invités :

Crédits photo : Oh les beaux jours !

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com