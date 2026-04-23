Un dessin inédit de Gustave Doré refait surface par hasard

« Le gratté à la plume et l’encre de Chine pour créer des ombres, des traits soit en longueur, soit en quadrillage […] et puis les visages particulièrement croquants », détaille-t-il auprès de France 3 Grand Est, affirmant que « ça correspond tout à fait à la patte de Gustave Doré ». Les initiales monogrammées au bas du dessin viennent conforter cette intuition.

L’intérêt de la trouvaille tient autant à son attribution qu’à sa période supposée. La notice de vente d’Interencheres présentait la feuille sous l’intitulé « Foule près d’une calèche » et indiquait, en remerciant Franck Knoery, conservateur de la Bibliothèque des musées de Strasbourg, qu’elle présentait des similitudes avec des dessins exécutés par Doré entre 1845 et 1848, c’est-à-dire dans ce moment charnière qui va de ses années bressanes à ses débuts parisiens.

Autrement dit, si l’attribution reste du ressort des spécialistes, la découverte s’inscrit dans une chronologie crédible des tout premiers travaux du dessinateur. D’autant que le croquis, d’environ 27,5 sur 34 cm, représenterait une scène de rue agitée - une calèche bourgeoise prise à partie par la foule, observée par un homme en uniforme -, typique des compositions narratives du jeune Doré.

Strasbourg au cœur de sa mémoire

Ce possible inédit rappelle à quel point Gustave Doré fut un phénomène de précocité. Né à Strasbourg en 1832, mort à Paris en 1883, il dessinait depuis l’enfance. En 1847, alors qu’il achève ses études à Paris, il collabore déjà au Journal pour rire de Charles Philipon. À partir du printemps 1848, celui-ci lui commande même un dessin hebdomadaire pendant trois ans. Doré expose au Salon de 1848 à 1882 et sa carrière prend un essor décisif en 1854 avec l’illustration de Rabelais.

La suite est celle d’une ascension fulgurante. Gustave Doré devient l’un des grands noms de l’illustration du XIXe siècle, associé à des éditions aujourd’hui canoniques de Rabelais, Dante, Perrault, Cervantès ou de la Bible. Les Musées de Strasbourg rappellent, à travers La constellation Gustave Doré, qu’il a profondément renouvelé l’édition illustrée du XIXe siècle. Rappelons qu’il fut aussi peintre, graveur, sculpteur et voyageur, jusqu’à fonder en 1868 à Londres sa propre Doré Gallery.

Gustave Doré, illustration de La Divine Comédie de Dante (L’Enfer, chant X), 1861 : Farinata degli Uberti s’adressant à Dante. Gravure numérisée (édition Pantheon Books), image dans le domaine public.

L’Alsace, et Strasbourg en particulier, restent un des centres de gravité de cette mémoire. Le Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg consacre toujours une salle à l’œuvre de Doré, tandis que les institutions strasbourgeoises ont encore récemment remis en lumière son rôle dans l’histoire du livre illustré.

Dans ce contexte, voir surgir sur le marché une feuille potentiellement absente des catalogues usuels n’a rien d’anodin : la découverte intéresse à la fois l’histoire de l’art, le patrimoine régional et le marché du dessin ancien. Reste désormais l’étape décisive : celle de l’expertise et de l’inscription, ou non, de cette feuille dans le corpus doréen. Mais même à ce stade, l’épisode dit quelque chose de la fascination intacte exercée par Gustave Doré.

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Plus d’un siècle après sa mort, le Strasbourgeois demeure assez immédiatement reconnaissable pour qu’un antiquaire chevronné dise l’avoir identifié d’un coup d’œil - et assez vivant dans les imaginaires pour que la réapparition d’un simple dessin fasse événement. Pour l’heure, Armand Berauer conserve précieusement la feuille, encadrée et protégée, afin de pouvoir « l’admirer », sans exclure, à terme, de s’en séparer.

Crédits photo : Portrait de Gustave Doré par Nadar, tirage sur papier salé (Getty Museum, n°84.XM.436.98). Image dans le domaine public, sans restriction connue de droits.

Par Hocine Bouhadjera

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