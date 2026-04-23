Pour la fête du livre, Vueling offre L’Alchimiste de Paulo Coelho sur un vol Barcelone-Paris

Roses, livres et… avions. Vueling s’est invitée dans les festivités de la Sant Jordi et de la Journée mondiale du livre avec une opération à bord d’un vol reliant Barcelone à Paris-Charles de Gaulle. Les passagers du VY8242 ont eu droit à une surprise peu commune : une rose et un exemplaire de L’Alchimiste de Paulo Coelho distribués en plein vol. Une manière de faire décoller la lecture, littéralement.

Publié en portugais sous le titre O Alquimista et traduit en français par Jean Orecchioni en 1994 (FRANCE LOISIRS / ANNE CARRIERE), le livre est devenu un phénomène mondial, écoulé à des millions d’exemplaires. Mais pourquoi ce choix, plutôt qu’un autre titre ?

"C’est dans le présent que réside le secret"

Pour ceux à qui ça ne dit rien ; le roman suit Santiago, un jeune berger andalou qui abandonne une voie toute tracée dans les ordres religieux pour mener une vie libre, au plus près de la nature. Un rêve récurrent l’incite à partir en quête d’un trésor caché au pied des pyramides d’Égypte.

Ce voyage, de l’Espagne jusqu’au désert du Sahara, prend rapidement la forme d’une initiation. Sur sa route, il croise des figures marquantes, parfois mystérieuses, qui l’aident à comprendre ce que Paulo Coelho appelle la « Légende personnelle ».

La rencontre avec l’alchimiste, au cœur du désert, marque un tournant : il apprend à écouter son cœur, à lire les signes et à persévérer malgré les obstacles pour accomplir ce qu’il est venu chercher, bien au-delà d’un simple trésor matériel.

Si L’Alchimiste s’est imposé comme un classique, c’est sans doute parce qu’il dépasse le simple récit d’aventure. Le texte mêle quête de soi, amour, foi en ses rêves et réflexion sur le sens du chemin plutôt que sur la destination : « C’est dans le présent que réside le secret ; si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. » Difficile de trouver meilleure invitation à lever les yeux du hublot… et à se laisser porter.

La compagnie ne s’est pas arrêtée là. Dans les rues de Barcelone, elle a déployé une campagne urbaine en jouant avec la légende de Sant Jordi. Sur plusieurs panneaux, des extraits de l’histoire sont accompagnés d’un message : « Lisez attentivement, les livres peuvent vous faire voler. » Derrière ces mots, des codes dissimulés permettent de décrocher des réductions sur des vols. Une chasse au trésor version low cost.

Autre installation : une machine installée au Palau Robert, sur le Passeig de Gràcia. Baptisée « Vueling Machine », elle distribue des livres en partenariat avec le groupe Planeta (groupe international d'édition et de communication d'origine espagnole), mais aussi tout un attirail spécial Sant Jordi : roses jaunes, marque-pages, protège-livres ou encore cartes postales. De quoi repartir avec un souvenir ou un billet.

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En toile de fond, une fête profondément ancrée en Catalogne. Chaque 23 avril, les rues se remplissent de stands de livres et de roses, dans une ambiance qui mêle tradition, amour et littérature. Une célébration d’autant plus symbolique qu’elle coïncide avec la Journée mondiale du livre, promue par l’UNESCO. Offrir un livre ou une rose ce jour-là n’a rien d’un cliché : c’est presque une obligation culturelle.

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Crédit image : Vueling

Par Clotilde Martin

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