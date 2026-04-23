La Grande Mosquée de Paris lance un concours international de calligraphie arabe

Ouvert à toutes et tous, sans condition de nationalité, le concours s’adresse aux personnes majeures capables de réaliser une œuvre de calligraphie arabo-musulmane classique, dans le respect des règles propres à cet art. La participation se fait à titre individuel, avec une contrainte : chaque candidat ne peut concourir que dans un seul style.

Six styles sont proposés : Thuluth, Naskh, Nasta‘liq, Diwani, Kufi et Maghribî. Pour chacun d’eux, trois prix seront attribués, pour une dotation globale annoncée de 57.000 euros.

Le thuluth est un style monumental et très élaboré, utilisé pour les inscriptions prestigieuses. Le naskh, plus lisible et régulier, s’est imposé comme l’écriture courante des manuscrits et des textes imprimés. Le nasta‘liq, d’origine persane, se distingue par sa fluidité et son élégance, souvent associées à la poésie. Le diwani, développé dans l’Empire ottoman, privilégie des formes serrées et décoratives, parfois difficiles à déchiffrer. Enfin, le kufi, très ancien et géométrique, et le maghribî, aux formes arrondies propres à l’Afrique du Nord, témoignent de la diversité historique de la calligraphie arabe.

Un calendrier en deux temps

Le concours se déroule en plusieurs étapes. Les candidats doivent d’abord compléter et envoyer un formulaire d’inscription en ligne avant le 31 mai 2026. Une fois cette première étape validée, ils disposent jusqu’au 30 juillet 2026 pour transmettre leur œuvre. Les résultats seront annoncés le 19 septembre 2026.

Les modalités d’envoi imposent plusieurs contraintes. L’œuvre ne doit comporter aucun nom, signature ou signe permettant d’identifier son auteur. Elle doit également être présentée sans ornementation ni dorure.

Les participants doivent envoyer l’original uniquement par courrier — de préférence recommandé — ou le déposer directement au secrétariat du concours, à l’adresse suivante : Grande Mosquée de Paris, Concours international de calligraphie arabe, 2 bis place du Puits de l’Ermite, 75005 Paris.

Chaque envoi devra être soigneusement emballé, à plat, afin d’éviter tout pli ou dommage. L’institution précise ne pas être responsable des pertes ou détériorations liées au transport. Un bordereau d’envoi, fourni dans le guide officiel, doit impérativement accompagner chaque œuvre. L’ensemble des modalités — conditions de participation, formats attendus, consignes techniques — est détaillé dans ce guide complet disponible en français, en anglais et en arabe.

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Pour toute information complémentaire, une adresse de contact est mise à disposition : concours-calligraphie@grandemosqueedeparis.fr

Crédits photo : La Grande Mosquée de Paris

Par Hocine Bouhadjera

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