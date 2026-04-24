Marilyn Monroe et Ella Fitzgerald réunies dans un roman

Marilyn et Ella, d’Eliza Knight et Denny S. Bryce, paraît chez HarperCollins le 13 mai 2026 et revient sur la rencontre et l’amitié inattendue entre deux icônes du XXe siècle, la chanteuse Ella Fitzgerald et l’actrice Marilyn Monroe, dans un récit qui explore leur lutte commune pour s’imposer dans un univers dominé par les hommes. Une traduction de Carole Delporte.
Le 24/04/2026 à 08:13 par Clotilde Martin
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24/04/2026 à 08:13
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Le roman se déroule au début des années cinquante, alors qu’Ella Fitzgerald est déjà reconnue comme une grande voix du jazz, confrontée aux discriminations liées au racisme et au sexisme, tandis que Marilyn Monroe s’impose progressivement à Hollywood malgré des relations compliquées avec les studios et son entourage. Lorsque l’actrice cherche à améliorer son chant, elle souhaite se tourner vers Ella Fitzgerald, qu’elle considère comme la meilleure dans son domaine. D’abord réticente, la chanteuse finit par croiser sa route.
La rencontre entre les deux femmes surprend leur entourage, mais une relation sincère se noue rapidement. Au-delà de leurs trajectoires différentes, elles partagent une même expérience : celle d’être sous-estimées et contraintes par les attentes des hommes qui les entourent, qu’il s’agisse de partenaires, de producteurs ou de conseillers. Le récit met en avant leur détermination à affirmer leur place dans des milieux où les femmes sont censées rester en retrait, en s’appuyant sur leur talent et leur volonté.
Les éditions HarperCollins vous proposent un extrait en avant-première :
Denny S. Bryce est une romancière reconnue, récompensée pour plusieurs de ses ouvrages. Elle mène en parallèle une activité de critique littéraire, enseigne à l’université et collabore avec des publications comme Harper’s Bazaar ou USA Today. Elle est installée à Savannah, en Géorgie.
Eliza Knight est également une autrice distinguée, dont les romans rencontrent un large public aux États-Unis comme à l’international. Elle s’intéresse particulièrement à l’histoire, un goût développé dès l’enfance, notamment lors de visites de lieux emblématiques comme Versailles.
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 13/05/2026
496 pages
HarperCollins France
21,90 €
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