Shoot The Book! 2026 : ces livres pitchés à Cannes

Depuis sa création, l’événement vise à rapprocher ces deux secteurs en mettant en avant des œuvres littéraires à fort potentiel d’adaptation. Chaque année, éditeurs et producteurs s’y retrouvent pour identifier de nouveaux projets et développer des collaborations autour du passage du livre à l’écran.

Deux formats pour connecter les professionnels

Pendant deux jours, le programme s’articulera autour de deux formats principaux. D’une part, les Shoot The Book! Pitches, qui permettront à des éditeurs de présenter des livres susceptibles d’être adaptés au cinéma devant des producteurs internationaux réunis au Palais des Festivals. D’autre part, les Shoot The Book! Rendez-vous, conçus pour faciliter des échanges directs entre professionnels autour de projets d’adaptation cinématographique.

L’édition 2026 se distingue également par l’introduction de deux masterclass consacrées aux dynamiques internationales de l’adaptation de livres à l’écran. L’une, organisée par l’Institut français, portera sur les marchés d’adaptation en Espagne, avec analyses de cas et interventions de professionnels du financement, de la production et de la promotion.

L’autre, mise en place par le Marché du Film en partenariat avec TIFFCOM Tokyo et la SCELF, proposera un éclairage sur les adaptations de mangas et d’œuvres d’animation, dans un contexte où le Japon est invité d’honneur du Marché du Film.

Côté sélection, Shoot The Book! Cannes 2026 affiche une ouverture internationale affirmée, avec des auteurs venus de France, du Nigeria, de Côte d’Ivoire, de Taïwan et de Mongolie. Les projets retenus couvrent un large éventail de genres — du drame au thriller, en passant par l’action, le crime ou la dystopie — avec un point commun : leur potentiel d’adaptation à l’écran à l’échelle internationale.

Les œuvres présentées cette année :

Croire aux fauves, Nastassja Martin (Gallimard)

Looking for Bono, Abidemi Sanusi (Jacaranda)

Sankara, Turu Khan (Blue Ocean Press)

Superstars, Ann Scott (Flammarion)

The Echo Before Dawn, Lang Chi (Sense Creative Management Ltd.)

Demain les ombres, Noëlle Michel (Le Bruit du Monde)

Un soir d’été, Philippe Besson (Julliard)

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Ces soleils ardents, Nincemon Fallé (JC Lattès)

Crédits photo : Shoot The Book!

Par Hocine Bouhadjera

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