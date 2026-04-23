Guillaume Poix remporte le Prix du Barreau de Marseille 2026

Dans Perpétuité, Guillaume Poix plonge au cœur d’une maison d’arrêt du sud de la France, en suivant une équipe de surveillants pénitentiaires confrontés à une nuit sous tension. À travers Pierre, Houda, Laurent, Maëva et leurs collègues, le roman donne à voir un quotidien rythmé par la routine, mais toujours menacé de basculer.

En s’attachant à celles et ceux qui surveillent, l’auteur interroge un métier peu visible et souvent dévalorisé, ainsi que le fonctionnement d’une institution fragilisée. Le texte s’inscrit dans une réflexion plus large sur la justice, déjà amorcée dans ses travaux précédents, et met en lumière les tensions humaines, morales et politiques qui traversent l’univers carcéral.

Né en 1986 à Tassin-la-Demi-Lune, Guillaume Poix est écrivain, dramaturge et metteur en scène. Formé à l’École normale supérieure puis à l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, il développe une œuvre à la croisée du roman et de la scène.

Révélé avec Les Fils conducteurs (Prix Wepler), il a ensuite publié plusieurs romans remarqués, dont Là d’où je viens a disparu et Star, tout en poursuivant une activité théâtrale reconnue. Ses textes explorent régulièrement des questions sociales et politiques contemporaines. Perpétuité, paru en 2025 aux éditions Verticales, a été sélectionné pour plusieurs prix, dont le Goncourt, le Goncourt des lycéens et le Goncourt des détenus.

Doté de 5000 €, le prix sera remis le 28 mai 2026 à 18h30 au Théâtre de La Criée, à Marseille. La cérémonie s’inscrira dans le cadre du festival Oh les beaux jours !, consacré à la littérature et aux idées.

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À l’issue de la remise, une rencontre est prévue avec le lauréat Guillaume Poix et la présidente du jury, Adèle Yon, offrant au public l’occasion d’échanger autour de l’ouvrage primé et de ses enjeux. Avec Perpétuité, Guillaume Poix est distingué par un prix qui met en lumière des œuvres contemporaines à travers le regard de professionnels du droit, dans un dialogue entre littérature et monde judiciaire.

L'année dernière, le Prix du Barreau de Marseille était donc revenu à Adèle Yon.

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Crédits photo : Guillaume Poix (Francesca Mantovani © Editions Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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