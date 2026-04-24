Guerre civile grecque : une adolescente prise dans la violence politique

Le 3 décembre 1944, alors que les nazis ont quitté la Grèce, une foule immense envahit les rues d’Athènes pour célébrer la libération. Sofia, seize ans, venue du nord du pays, partage cet élan collectif où résonne l’espoir d’un pouvoir populaire. Mais la fête bascule lorsqu’un tir retentit : le gouvernement ouvre le feu sur la foule, déclenchant un conflit fratricide. À partir de cet instant, la jeune fille est entraînée dans une spirale de violence et d’engagement.

Entre actions clandestines, lutte armée, emprisonnement et vie dans les montagnes, elle traverse les épreuves au nom de ses convictions. Le roman explore les mécanismes qui mènent à la haine, tout en donnant une place centrale à l’expérience féminine dans un contexte de guerre et de bouleversements politiques.

Les éditions Emmanuelle Collas vous proposent un extrait en avant-première :

Autrice, éditrice et directrice de collection, Murielle Szac s’est tournée vers l’écriture après une carrière dans le journalisme. Elle dirige notamment la collection « Ceux qui ont dit non » chez Actes Sud Jeunesse et a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels les « Feuilletons de la mythologie grecque en 100 épisodes ».

Partageant sa vie entre la France et la Grèce, elle nourrit son travail d’un intérêt marqué pour cette culture et pour les figures féminines. Ses livres interrogent régulièrement les notions d’engagement, de liberté et de destin. Laokratia s’inscrit dans cette continuité, en proposant un récit où les choix individuels se confrontent aux bouleversements de l’Histoire.

Par Clotilde Martin

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