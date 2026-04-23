UNDA : et si certaines de nos peurs ne nous appartenaient pas ?

Qu’importe la forme qu’elles décident de prendre, il y a des histoires qu'on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. UNDA est de celles-là. « Ceci n'est pas un livre », n’aurait pas pu dire Magritte. C'est un court-métrage… En l’an 2078, Ava, enceinte et rongée par une claustrophobie inexplicable, se soumet à un protocole inédit : plonger dans les strates de sa mémoire génétique pour traquer l’origine d’une peur qui menace désormais son enfant à naître…
Le 23/04/2026 à 12:25 par Projet Ulule
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23/04/2026 à 12:25
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En 2078, dans un Paris où l’écologie n’est plus qu’un vieux mot dans les manuels d’Histoire, Ava, 32 ans, est confrontée à une phobie irrépressible qui s’impose à elle au point de menacer sa propre maternité.
Pour y faire face, elle accepte de participer à une expérience : explorer sa mémoire cellulaire. Non pas ses souvenirs conscients, mais ce qui, en elle, aurait pu être transmis autrement. Par le corps, par l’histoire, par ce qui n’a pas été dit… Ce qu’elle découvre n’est pas une réponse simple. C’est un lien.
Ce voyage intérieur singulier la relie aux souvenirs enfouis de Zoé, sa grand-mère. Une artiste peintre et militante écologiste en Guadeloupe, en 2026. Là-bas, l’accès à l’eau potable est un luxe, les sols sont empoisonnés au chlordécone, et le combat pour la dignité se heurte aux cicatrices d’un passé qui étouffe encore les vivants. Au fil d’une chronologie éclatée, la vision de son ancêtre va faire découvrir à Ava la réalité brutale du quotidien des Guadeloupéens, et lui révéler le trauma originel longtemps enfoui.
Unda adopte une forme poétique où passé, présent et futur dialoguent, mêlant anticipation et réalisme social. Le film puise sa force dans une réalité bien tangible : celle d’une Guadeloupe loin des cartes postales, marquée notamment par des coupures d’eau pouvant durer parfois jusqu’à un mois. Unda est un vibrant appel à explorer la manière dont l’Histoire, la grande comme la petite, s’inscrit dans nos cellules et nos inconscients, en posant une question centrale : qu’advient-il des récits que nous ne racontons pas ? Disparaissent-ils vraiment ou continuent-ils de vivre, autrement, en nous ?…
Le titre, Unda, qui signifie « onde » en latin, est un écho direct à cette idée : l’onde de choc d’un traumatisme, l’onde de la mémoire qui se propage à travers le temps, l’onde de l’eau, source de vie.
Aujourd’hui, une campagne de financement participatif est en cours jusqu’au 19 mai pour accompagner le développement du film, avec l’ambition de lui permettre d’atteindre sa forme finale et de circuler, notamment en festivals et dans des espaces culturels.
Les lecteurs d’ActuaLitté le savent mieux que quiconque : certaines œuvres n’arrivent à exister que parce que des gens ont décidé, avant même de les voir, qu’elles en valaient la peine. C’est exactement ce que cette campagne demande. Contribuer à Unda, ce n’est pas seulement soutenir un court-métrage, c’est permettre à une lignée de femmes traversées par une onde qui unit leur mémoire et leur corps, de sortir de la page.
C’est encourager une création indépendante qui ne se limite pas à un constat, mais qui invite à ouvrir le dialogue sur des inégalités structurelles souvent reléguées à la marge.
La campagne est en ligne sur Ulule. Les petits ruisseaux font les grandes rivières…
Porté par Philypa Phoenix, ce court-métrage dépasse la simple anticipation. Il se veut un geste à la fois artistique et citoyen.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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À la médiathèque Verlaine, à Metz, l’invité d’honneur jeunesse du Livre à Metz 2026 s’expose en grand format. Jusqu'au 26 avril, Ronan Badel investit les espaces de la BMM avec une sélection de dessins originaux et de reproductions, offrant une plongée directe dans l’univers graphique de l’un des illustrateurs les plus reconnaissables de la littérature jeunesse contemporaine.
12/04/2026, 18:07
Au Livre à Metz, samedi 11 avril, l’« Hommage à Terre Humaine » n’avait rien d’un simple salut patrimonial. Pendant une heure, à Saint-Pierre-aux-Nonnains, l’animateur Antoine Kauffer a remis en circulation une question toujours vive : qu’est-ce qu’une grande collection d’anthropologie, d’ethnologie et de récits de vie peut encore produire aujourd’hui ? Face à lui, Caroline Audibert et Olivier Weber n’étaient pas là pour commenter un mausolée éditorial, mais pour montrer comment cette lignée reste active, nerveuse, poreuse au contemporain.
11/04/2026, 21:22
Il plane sur cette rencontre organisée, dans la cadre de Livre à Metz 2026, une figure qui en impose : celle de Joseph Kessel. Écrivain, grand reporter, homme de guerre et de terrains, il sert ici de fil conducteur. D’origine russe, familier des marges et des conflits, l'auteur de La steppe rouge aurait sans doute reconnu quelque chose de profondément ancien dans la Russie contemporaine.
11/04/2026, 17:55
Du 15 mai 2026 au 3 janvier 2027, le [mac], musée d’art contemporain de Marseille présente AFRICA, une exposition de Louisa Babari. Photographies, collages, photomontages et créations sonores y composent un ensemble consacré aux imaginaires antiques de l’Afrique du Nord. Le projet, gratuit, se prolonge par une œuvre sonore diffusée dans l’espace public à partir de septembre 2026.
09/04/2026, 14:36
À la veille de son ouverture, la Foire du livre jeunesse de Bologne accueille une conférence internationale consacrée à la promotion de la lecture. Portée par les éditeurs italiens avec leurs homologues européens et plusieurs organisations mondiales, la rencontre met en regard des programmes déjà déployés en Italie, au Royaume-Uni ou en Corée du Sud, sur fond d’inquiétudes persistantes autour des compétences de lecture.
09/04/2026, 13:04
Le comité organisateur du Festival du livre indépendant et politique (FLIP) annonce une deuxième édition les 6 et 7 juin 2026 à Marseille, à la Brasserie communale et à SOMA, sur le cours Julien. Le rendez-vous se tiendra en extérieur, de 11h à 19h, avec accès gratuit, sans inscription. 31 maisons d’édition indépendantes sont attendues, ainsi que plusieurs tables rondes. La programmation de cette année s’articule autour du thème « écologie et luttes des classes ».
08/04/2026, 17:38
À l’approche de la publication de l’étude 2026 du Centre national du livre sur les pratiques de lecture des jeunes, la Fnac lance une campagne nationale pour promouvoir la lecture. Les 11 et 12 avril, ses magasins de Ternes et de Bercy Village, à Paris, accueilleront des animations gratuites, entre ateliers, rencontres d’auteurs et événements dédiés au polar.
08/04/2026, 15:40
La 22e édition du festival international Quais du Polar a réuni près de 100 000 personnes à Lyon durant le week-end de Pâques, qui correspond au début des vacances scolaires dans la zone. Environ 250 événements se sont tenus sur trois jours dans la métropole.
05/04/2026, 19:43
À Bécherel, la Fête du Livre fait des rencontres littéraires le cœur de sa programmation du 4 au 6 avril. Auteurs, traducteurs et éditeurs s’y retrouvent pour échanger autour des écritures contemporaines et des formes du récit.
03/04/2026, 18:03
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