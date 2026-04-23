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Douze “bouées” pour ne pas sombrer

Albina du Boisrouvray, Du boisrouvra Albina

Naviguer l’existence. 12 bouées de sauvetage, signé par Albina du Boisrouvray et publié aux Éditions Reconnaissance, propose un ensemble de repères pour avancer quand tout vacille.

Ancienne productrice devenue figure majeure de l’action humanitaire, fondatrice de la Fondation FXB Global, Albina du Boisrouvray ne cherche pas à convaincre. Elle transmet. Ce qui l’a aidée à tenir, quand la vie a vacillé, devient ici une série de repères offerts à celles et ceux qui avancent à tâtons.

Douze bouées, comme autant de points d’appui. Refuser que le malheur nous enferme. Ne pas se laisser assigner une place. Défendre la justice. Penser par soi-même. Choisir la cause des femmes. Se souvenir que le savoir est une force. Refuser les dogmes, cultiver la responsabilité, vivre le présent sans céder à la peur. Et reconnaître dans l’empathie une énergie profondément transformatrice.

Le livre prend place dans un monde qu’elle décrit comme instable, traversé de doutes et de renoncements. À celles et ceux qui se sentent perdus, elle adresse une parole claire, sans détour. Non pour promettre des issues simples, mais pour proposer des prises, des gestes intérieurs, des directions possibles.

Son parcours, marqué par la perte et par un engagement constant auprès des plus vulnérables, donne à ces pages leur densité. Rien d’abstrait ici. Chaque mot semble éprouvé.

Au bout du texte, une conviction persiste. L’amour n’efface pas les fractures, mais il demeure une force qui relie et remet en mouvement.

Au fond, le message tient en peu de choses. Ne pas lâcher. Rester vivant aux autres. Et continuer, malgré tout.

 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
23/04/2026 à 11:21

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Naviguer l'existence

Albina du Boisrouvray, Du boisrouvra Albina

Paru le 16/04/2026

Reconnaissance

12,00 €

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