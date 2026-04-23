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Colette et Cocteau, voisins et amis

Le catalogue Colette et Jean Cocteau, une complicité d’esprit accompagne l’exposition « Colette, une grande sœur », présentée à la Maison Jean Cocteau, à Milly-la-Forêt, jusqu’au 1er novembre 2026. Il revient sur une relation singulière, faite d’admiration, de liberté et de fidélité.

Tout commence au début du siècle. Colette fascine le jeune Jean Cocteau. Elle dérange, s’affranchit, invente sa vie. Lui observe, retient, et ne l’oubliera pas. 

Plus tard, l’amitié s’installe. Elle se nourrit d’une même curiosité pour le monde, d’un goût partagé pour les formes nouvelles, mais aussi d’un respect profond pour leurs différences. Colette avance au plus près du réel, attentive aux gestes et aux êtres. Cocteau, lui, cherche ailleurs, dans le mythe et l’image.

Leur lien se resserre au Palais-Royal. Voisins, ils se voient souvent, marchent, parlent, s’écrivent. Une relation simple, presque quotidienne, qui traverse les années. 

Ils s’accompagnent sans se ressembler. Elle admire chez lui l’audace, la capacité à tout oser. Il reconnaît en elle une écriture libre, capable de faire surgir le beau du plus ordinaire. 

Avec le temps, Cocteau devient une présence attentive auprès d’une Colette affaiblie. L’amitié change de forme, mais tient.

Deux écrivains, deux trajectoires. Et une admirable entente entre les deux.

 

#Beaux livres
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
23/04/2026 à 11:19

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