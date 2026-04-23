Vision d'avenir : la publication de mangas, en dix langues et simulanément

Shueisha change d’échelle. Le groupe japonais, éditeur de One Piece et Demon Slayer, pousse sa plateforme MANGA Plus vers une diffusion multilingue synchronisée avec la parution japonaise. D’après Nikkei Asia, les chapitres hebdomadaires sont désormais proposés en neuf langues au moment même de la sortie de l’oeuvre originale. Un geste qui dépasse , et de loin, l’innovation en matière de service : il s'agit de reconfigurer le calendrier de circulation des œuvres, sur l'ensemble de la planète. Juste ça.

Shueisha attaque le délai, en plus du marché

Sur son propre site, Shueisha confirme que MANGA Plus publie les derniers chapitres « simultanément avec le Japon » en anglais, espagnol, thaï, portugais, indonésien, russe, français, vietnamien et allemand. La maison précise aussi que le service, lancé en 2019, vise le monde entier hors Japon, Chine et Corée. Ce point est central : l’éditeur ne traite plus l’international comme un débouché secondaire, mais comme un espace de lecture natif.

La rupture porte sur la chaîne de traduction. Dans cet entretien publié par Shueisha, le responsable éditorial de MANGA Plus explique : « Au lancement du service, il n’y avait que deux langues, l’anglais et l’espagnol, mais aujourd’hui nous en sommes à neuf. Nous ne passons pas par une étape consistant à traduire d’abord en anglais avant les autres langues : nous traduisons directement du japonais vers chaque langue. »

La formule dit tout : l’éditeur réduit les médiations, raccourcit les temps de mise à disposition et cherche à conserver au passage la précision des versions locales. Et cette mécanique répond aussi à une pression bien identifiée.

La plateforme a été pensée pour renforcer la présence du groupe dans l’univers numérique, où se croisent piratage traduit et concurrence des webtoons sud-coréens et chinois. Le simultané sert donc à la fois la conquête et la défense : il offre une version légale immédiate au lectorat international et réduit la fenêtre dans laquelle prospèrent les copies illicites.

Le manga devient un produit de lancement mondial

Le changement n’est pas seulement éditorial, il est économique. De fait, les revenus de licences de Shueisha sont passés de 36,7 milliards de yens sur l’exercice 2021 à 73,9 milliards sur l’exercice 2025, soit près d’un tiers des ventes. Dans ce cadre, la publication simultanée ne relève plus d’un simple supplément numérique : elle devient un outil direct de valorisation des propriétés intellectuelles.

Le groupe cherche d’ailleurs à étendre cette logique. Shueisha prévoit aussi de publier cent de ses romans en anglais. Le mouvement dessine une politique cohérente : réduire la dépendance aux demandes venues d’éditeurs étrangers, tester plus vite les usages, mesurer plus tôt l’audience et installer ses marques sur plusieurs segments.

La plateforme n’est plus un relais de catalogue, mais un instrument d’exportation piloté depuis l’origine. Et la stratégie s’inscrit dans une montée en puissance progressive.

Dès 2024, MANGA Plus annonçait la sortie simultanée en anglais de tous les one-shots de Shonen Jump+. Sur son site de recrutement, Shueisha ajoute que MANGA Plus a dépassé 6,5 millions d’utilisateurs mensuels et qu’un abonnement existe depuis 2023.

Le marché du manga entre ainsi dans une phase où la bataille ne porte plus seulement sur les droits par territoire, mais sur la capacité à lancer une œuvre partout, tout de suite, sous contrôle direct de l’éditeur.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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