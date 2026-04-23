Quand les juges retombent en enfance, l'édition encaisse

Aux États-Unis, plusieurs membres de la Cour suprême convertissent leur notoriété institutionnelle en livres pour enfants – et autres déclinaisons destinées aux jeunes lecteurs. Le phénomène observé montre comme un prestige public aboutit à de fortes avances (et de sérieux revenus), au moment où l’éthique des magistrats fait déjà l’objet d’un examen serré.
Le 23/04/2026 à 11:01 par Clément Solym
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23/04/2026 à 11:01
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Le livre jeunesse n’attire plus seulement les responsables politiques, les célébrités de l’audiovisuel ou les sportifs. Aux États-Unis, il capte aussi des juges de la Cour suprême. Le Washington Post rapporte que Neil Gorsuch publiera le 5 mai Heroes of 1776, album illustré consacré à la déclaration d’indépendance, pendant que Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson et Amy Coney Barrett occupent déjà ce terrain éditorial ou ses prolongements destinés au jeune public.
Le quotidien américain fait état de ce qui serait moins une incursion ponctuelle qu’une installation durable. Sonia Sotomayor a tiré plus de 870.000 dollars de ses ouvrages pour enfants, et son Just Ask ! s’est écoulé à près de 290.000 exemplaires selon les données de Circana BookScan.
Le cas Gorsuch confirme l’élargissement du mouvement : son nouvel album est annoncé par HarperCollins Children’s Books pour le printemps 2026, dans le sillage d’un auteur déjà présent en librairie générale.
Le phénomène ne se limite pas aux albums. D’après l’Associated Press, Ketanji Brown Jackson a déclaré plus de 2 millions de dollars de revenus liés à ses mémoires Lovely One sur son exercice 2024, après une première avance de 900.000 dollars annoncée antérieurement. L'ensemble Mémoires plus adaptation pour jeunes lecteurs aura représenté 3 millions de dollars d’avance, tandis qu’Amy Coney Barrett a perçu 2 millions de dollars pour un ouvrage de réflexion constitutionnelle.
Ces montants ne contreviennent pas au cadre déclaratif en vigueur. Les instructions financières du pouvoir judiciaire fédéral précisent que les droits de publication, redevances et équivalents fonctionnels ne relèvent pas du plafond applicable aux revenus extérieurs.
Reuters rappelait déjà, lors de la publication des déclarations financières de 2024, que plusieurs juges avaient cumulé contrats d’édition, royalties et activités d’enseignement, dans un contexte de surveillance accrue des règles déontologiques de la Cour.
L’enjeu, pour l’édition américaine, ne tient pas seulement au chiffre d’affaires. Il réside dans la transformation des juges en marques d’auteur. L’universitaire Suzanna Sherry, qui voit dans cette évolution une logique de personnalisation : « C’est une publicité personnelle plutôt qu’une publicité pour la Cour. »
D'ailleurs, la polarisation politique renforce la visibilité individuelle des magistrats, désormais perçus comme des figures identifiables bien au-delà de leurs décisions.
Pour le secteur jeunesse, cette présence de magistrats en tête de gondole apporte des noms connus, des tirages solides et une valeur symbolique rare. Pour les occupants de la Cour suprême, cela entretiendrait plutôt un brouillage assez délicat entre autorité publique, image personnelle et exploitation éditoriale.
Ou comment la notoriété judiciaire s'immisce dans les foyers, auprès des plus jeunes, alors même que les prochaines déclarations financières des juges sont attendues en juin. Il ne manquerait plus que de découvrir comment l'écriture de ces ouvrages a été confiée à une IA pour que la fête fiscale soit complète.
Crédits photo : Joe Ravi CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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La Bibliothèque nationale de France, l’Alliance israélite universelle et l’association Vaincre la Haine ont signé une convention tripartite de pôle associé, marquant une première collaboration entre les trois institutions. L’accord vise à numériser et à rendre accessibles, via Gallica, les collections patrimoniales conservées par la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle.
17/04/2026, 11:31
Avec une collection commune annoncée pour l’automne 2026, Le Lombard et Gallmeister entendent faire circuler les romans du catalogue Gallmeister vers la bande dessinée sans céder au rythme industriel. Trois premiers albums sont déjà programmés, puis plusieurs adaptations jusqu’en 2027 et au-delà. Derrière l’opération, les deux maisons revendiquent un partenariat éditorial rare, pensé pour mêler les publics autant que les formes et installer une ligne durable en librairie.
17/04/2026, 10:57
La cérémonie de remise du Prix Cazes, ce mardi 14 avril à la Brasserie Lipp, à Paris, a abrité un bien sombre personnage des lettres françaises, en la personne de Gabriel Matzneff. Sous le coup d'une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, il aurait été invité par Claude Guittard, ancien directeur de la Brasserie Lipp et secrétaire général du Prix Cazes.
17/04/2026, 10:45
Six mois après un vote historique à l’Assemblée nationale, la réforme des artistes-auteurs se heurte à une réalité aussi violente que prosaïque : celle d’un appareil administratif qui, manifestement, n’entend pas changer de cap, quitte à aller contre la volonté du législateur. ActuaLitté apprend en effet que la rue de Valois s'accommode d'un vote parlementaire, avec une certaine frivolité.
17/04/2026, 10:22
Au cœur des territoires, les médiathèques incarnent aujourd’hui des lieux de rencontre, d’apprentissage et de partage. Mais derrière cette ouverture au public se cache une réalité réglementaire exigeante. Sécurité incendie, accessibilité, responsabilités juridiques : les collectivités doivent composer avec un cadre strict pour garantir un accueil sans risque.
17/04/2026, 08:58
Le limogeage d’Olivier Nora à la tête de Grasset déclenche une riposte sans précédent dans le monde du livre. D'Antoine Gallimard à Françoise Nyssen, en passant par Denis Olivennes, Véra Michalski ou Arnaud Nourry, les plus importantes figures de l’édition françaises ont signé une pétition pour dénoncer un tournant idéologique et alerter sur une menace directe contre la diversité éditoriale.
16/04/2026, 19:11
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