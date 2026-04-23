Quand les juges retombent en enfance, l'édition encaisse

Le livre jeunesse n’attire plus seulement les responsables politiques, les célébrités de l’audiovisuel ou les sportifs. Aux États-Unis, il capte aussi des juges de la Cour suprême. Le Washington Post rapporte que Neil Gorsuch publiera le 5 mai Heroes of 1776, album illustré consacré à la déclaration d’indépendance, pendant que Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson et Amy Coney Barrett occupent déjà ce terrain éditorial ou ses prolongements destinés au jeune public.

La robe noire devient signature

Le quotidien américain fait état de ce qui serait moins une incursion ponctuelle qu’une installation durable. Sonia Sotomayor a tiré plus de 870.000 dollars de ses ouvrages pour enfants, et son Just Ask ! s’est écoulé à près de 290.000 exemplaires selon les données de Circana BookScan.

Le cas Gorsuch confirme l’élargissement du mouvement : son nouvel album est annoncé par HarperCollins Children’s Books pour le printemps 2026, dans le sillage d’un auteur déjà présent en librairie générale.

Le phénomène ne se limite pas aux albums. D’après l’Associated Press, Ketanji Brown Jackson a déclaré plus de 2 millions de dollars de revenus liés à ses mémoires Lovely One sur son exercice 2024, après une première avance de 900.000 dollars annoncée antérieurement. L'ensemble Mémoires plus adaptation pour jeunes lecteurs aura représenté 3 millions de dollars d’avance, tandis qu’Amy Coney Barrett a perçu 2 millions de dollars pour un ouvrage de réflexion constitutionnelle.

Ces montants ne contreviennent pas au cadre déclaratif en vigueur. Les instructions financières du pouvoir judiciaire fédéral précisent que les droits de publication, redevances et équivalents fonctionnels ne relèvent pas du plafond applicable aux revenus extérieurs.

Reuters rappelait déjà, lors de la publication des déclarations financières de 2024, que plusieurs juges avaient cumulé contrats d’édition, royalties et activités d’enseignement, dans un contexte de surveillance accrue des règles déontologiques de la Cour.

Une industrie capte le prestige institutionnel

L’enjeu, pour l’édition américaine, ne tient pas seulement au chiffre d’affaires. Il réside dans la transformation des juges en marques d’auteur. L’universitaire Suzanna Sherry, qui voit dans cette évolution une logique de personnalisation : « C’est une publicité personnelle plutôt qu’une publicité pour la Cour. »

D'ailleurs, la polarisation politique renforce la visibilité individuelle des magistrats, désormais perçus comme des figures identifiables bien au-delà de leurs décisions.

Pour le secteur jeunesse, cette présence de magistrats en tête de gondole apporte des noms connus, des tirages solides et une valeur symbolique rare. Pour les occupants de la Cour suprême, cela entretiendrait plutôt un brouillage assez délicat entre autorité publique, image personnelle et exploitation éditoriale.

Ou comment la notoriété judiciaire s'immisce dans les foyers, auprès des plus jeunes, alors même que les prochaines déclarations financières des juges sont attendues en juin. Il ne manquerait plus que de découvrir comment l'écriture de ces ouvrages a été confiée à une IA pour que la fête fiscale soit complète.

Crédits photo : Joe Ravi CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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