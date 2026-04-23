SACD : des auteurs exigent une offensive judiciaire contre l’IA

Une initiative est en cours parmi des membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) pour tenter de soumettre une résolution à l'assemblée générale du 25 juin. Condition préalable : réunir 4000 voix. Le texte transformerait une inquiétude sectorielle en stratégie contentieuse structurée, dans un contexte où le cadre juridique et législatif évolue rapidement.
Le 23/04/2026 à 12:41 par Nicolas Gary
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23/04/2026 à 12:41
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Une initiative est en cours parmi des membres de la SACD pour demander l’inscription à l’assemblée générale du 25 juin d’une résolution visant à engager des actions en justice contre les fournisseurs d’intelligence artificielle générative. Condition préalable : réunir 4000 voix.
Le texte appelle à « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour attaquer en justice les entreprises d’intelligence artificielle qui pillent notre travail ».
L’argument central porte sur l’usage des œuvres. Les signataires décrivent des modèles « entraînés sur des corpus massifs » qui « agrègent sans transparence d’innombrables œuvres protégées ». Ils estiment que ces systèmes « fragilisent directement nos métiers en créant des contenus concurrents, produits à bas coût à partir de notre travail ».
Ce diagnostic s’inscrit dans une dynamique plus large. Plusieurs sociétés d’ayants droit en Europe ont engagé des actions ou envisagent des recours contre les opérateurs technologiques. La stratégie envisagée repose sur un levier : faire reconnaître devant le juge le caractère illicite de certaines exploitations et obtenir réparation.
Le choix judiciaire structure la démarche. Il vise à créer un rapport de force face à des acteurs industriels mondiaux. Mais ce levier dépend d’un cadre encore instable. La qualification juridique de l’entraînement des modèles, la portée des exceptions de fouille de textes et de données et la preuve de l’utilisation d’œuvres restent débattues.
Le texte en tient compte. Il « ne préjuge pas du choix des procédures ni des montants » et laisse aux instances dirigeantes la responsabilité des décisions. Cette souplesse traduit une contrainte : la résolution fixe une orientation sans garantir le résultat. L’efficacité dépendra de la capacité à documenter les usages et à sélectionner des dossiers exploitables.
Le document établit un lien direct avec le travail parlementaire. Il évoque la proposition dite « Darcos », adoptée en première lecture par le Sénat et transmise à l’Assemblée nationale, qui vise à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les systèmes d’intelligence artificielle. D’après le texte adopté, cette disposition cherche à rééquilibrer la charge de la preuve au bénéfice des auteurs.
À LIRE — IA : le Sénat change les règles du jeu pour défendre les œuvres culturelles
La résolution et l’initiative parlementaire agissent sur deux plans distincts. La première organise l’engagement judiciaire de la SACD quand la seconde modifiera les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être conduites. Une articulation qui crée un cadre nouveau pour les litiges liés à l’entraînement des modèles d’IA.
Le dispositif s’appuie sur les statuts de la société : un groupe de membres doit réunir 4000 voix pour soumettre un texte au vote. La résolution propose d’« engager la SACD [...] à l’encontre des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative » ayant utilisé des œuvres « sans autorisation ni rémunération appropriée ». Elle mandate le conseil d’administration et la direction générale pour « préparer et introduire [...] toutes actions contentieuses nécessaires ».
Mais à lire attentivement l’article 34 III des statuts de la SACD, 4000 voix pourraient ne pas suffire à provoquer un vote sur la résolution elle-même. Le mécanisme statutaire semble fonctionner en trois temps. Les membres demandent d’abord que l’assemblée se prononce non pas sur la résolution, mais sur l’opportunité d’en débattre. Un vote sur le droit de voter.
Si l’assemblée refuse, la résolution ne sera jamais soumise au fond. Si elle accepte, le conseil d’administration reste libre de choisir la forme et le moment : assemblée spéciale, prochaine AG ordinaire, ou vote écrit.
Malgré ces contraintes statutaires, les pétitionnaires fixent un cadre opérationnel ambitieux : les instances devraient produire « dans un délai maximum de trois mois » une note stratégique, puis présenter un rapport détaillé lors de l’assemblée suivante. Les auteurs du texte définissent explicitement leur objectif : « Il s’agit d’un outil de pilotage politique. »
Si l’on s’en tient à la lettre des statuts de la SACD, ce qui serait soumis au vote le 25 juin ne serait pas la résolution détaillée du formulaire de pétition, avec ses mandats, son calendrier et ses obligations de rapport. Ce serait quelque chose de beaucoup plus limité : l’assemblée serait appelée à décider s’il convient de confier au conseil d’administration le soin d’organiser, un jour, une délibération sur le sujet. Le contenu précis de la résolution, lui, resterait l'affaire du CA.
Le filtre statutaire auquel seront soumis ces pétitionnaires pourrait poser une question de fond s’il était mis en œuvre. L’article L. 323-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive européenne 2014/26/UE sur la gestion collective, impose aux organismes de prévoir des règles garantissant « la participation effective » de leurs membres à leur processus de décision.
Un filtre d’opportunité préalable, suivi d’une appréciation discrétionnaire des organes dirigeants, est-il compatible avec cette exigence ? Les membres peuvent réunir les voix requises et se retrouver dans l’impossibilité d’obtenir un vote sur le fond, selon le bon vouloir de ceux-là mêmes dont ils cherchent à orienter les choix.
Saluons l’initiative de ces membres qui cherchent à renouer avec l’esprit batailleur de Beaumarchais. Mais comme l’écrivait le fondateur de la SACD lui-même : « Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. » Autrement dit : un droit qui ne peut s’exercer librement n’en est pas un. Le chemin qui sépare une pétition d’un vote sur le fond donne à cette maxime une résonance toute particulière.
Le document est à consulter ci-dessous (nous n'indiquons pas l'URL volontairement) :
Crédits photo : SACD
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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La ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) gagnera bientôt une maison d'édition, mais aussi une librairie et un espace culturel artistique, sous l'impulsion de Lea Alves et Séléna Moulin. Ensemble, elles comptent investir un local sur deux étages pour en faire une vitrine dédiée aux livres jeunesse, et plus particulièrement à l’album « tout en image ».
20/04/2026, 11:33
Près de quatre-vingt-dix ans après leur publication, onze récits liés à la guerre civile espagnole ressurgissent dans le sillage de Manuel Chaves Nogales. Retrouvés dans Madrid, une revue imprimée en France pour les exilés espagnols, ils nourrissent à la fois une controverse d’attribution et une relecture précieuse d’un écrivain majeur du reportage européen, longtemps resté dans l’ombre.
20/04/2026, 10:55
En répondant dans le Journal du Dimanche (média qui lui appartient) aux auteurs qui quittent Grasset après l’éviction d’Olivier Nora, Vincent Bolloré ne se contente pas de défendre une décision interne. Il impose sa lecture du conflit, mêlant calendrier éditorial, résultats économiques et dénonciation d’une élite littéraire. Une prise de parole qui éclaire, et aggrave, la crise ouverte au sein du monde du livre.
20/04/2026, 10:29
Dans une tribune, des salariés du groupe Hachette alertent sur une menace directe pesant sur la liberté éditoriale. Après les auteurs, cette prise de parole interne, rare, dénonce une possible instrumentalisation du travail éditorial et appelle les pouvoirs publics à intervenir. Le conflit dépasse désormais une crise de direction pour devenir un enjeu structurel touchant l’ensemble du secteur du livre.
20/04/2026, 07:00
La crise déclenchée par le départ d’Olivier Nora de Grasset s’étend désormais à l’ensemble du groupe Hachette. Dans une tribune, des auteurs publiés chez Stock dénoncent la « destruction » de leur maison sœur et se disent prêts à rompre à leur tour. Au-delà du cas Grasset, c’est l’équilibre entre indépendance éditoriale et contrôle actionnarial qui se retrouve ouvertement contesté.
20/04/2026, 06:30
La Chine renforce son contrôle sur les livres destinés aux enfants imposant une surveillance accrue aux éditeurs , afin de garantir leur conformité aux orientations politiques nationales. Ce durcissement, qui concerne aussi bien la création locale que les traductions, redéfinit les pratiques éditoriales et confirme le rôle stratégique attribué à la littérature jeunesse dans la politique culturelle du pays.
18/04/2026, 11:01
Les festivals littéraires ne se résument ni à trois jours de rencontres ni à une succession de signatures. L’étude que dévoile le réseau RELIEF mesure, pour la première fois à cette échelle, le travail de fond mené toute l’année : ateliers, résidences, actions scolaires, projets en prison, à l’hôpital ou en Ehpad. Un panorama qui documente enfin la face la moins visible, mais la plus structurante, de ces manifestations.
17/04/2026, 17:00
Un déséquilibre durable dans les contrats d’édition ressort d'une enquête menée par l’ADAGP, la SGDL et le Snac auprès de 475 autrices et auteurs. Sur 659 contrats analysés, les cessions de droits dérivés apparaissent très étendues, mais rarement suivies d’une exploitation effective ou d’une rémunération. Lisibilité des clauses, opacité des relevés et faiblesse des engagements promotionnels composent un tableau préoccupant.
17/04/2026, 13:35
Emmanuel Macron a réagi à l’éviction d’Olivier Nora par le groupe Bolloré, en marge du Festival du livre de Paris. Il a défendu le « pluralisme éditorial » en France : « C’est très important », a-t-il déclaré ce vendredi 17 avril, d'après l'AFP.
17/04/2026, 13:35
Seule ou en binôme avec sa collègue Laure Darcos, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) est devenue, en quelques années, une figure politique incontournable quant aux questions relatives à la culture et à l'information. Dans le tumulte qui suit la reprise en main de la maison d'édition Grasset par le milliardaire Vincent Bolloré, elle interpelle le gouvernement, pour une véritable réaction à la mainmise de quelques-uns sur l'édition, pour la défense du modèle culturel français.
17/04/2026, 13:14
L'affaire Grasset-Olivier Nora agite le Landerneau de l'industrie culturelle, après l'éviction du patron de la maison, filiale du groupe Hachette. Lequel, fidèle aux exigences légales et réglementaires, publie ses résultats financiers. Et Lagardère Publishing ouvre 2026 sur une croissance limitée mais réelle en données comparables.
17/04/2026, 11:45
Exclusif – Au terme des trois premiers mois de l’année 2026, le bilan contredirait toute étude rassurante sur l’affinité qu’entretiennent les Français vis-à-vis la lecture. En tout cas, pour ce qui est des achats d’ouvrages. Avec un chiffre d’affaires de 722,647 millions €, contre 773 millions sur la même période l’an passé, le marché fait grise mine.
17/04/2026, 11:44
La Bibliothèque nationale de France, l’Alliance israélite universelle et l’association Vaincre la Haine ont signé une convention tripartite de pôle associé, marquant une première collaboration entre les trois institutions. L’accord vise à numériser et à rendre accessibles, via Gallica, les collections patrimoniales conservées par la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle.
17/04/2026, 11:31
Avec une collection commune annoncée pour l’automne 2026, Le Lombard et Gallmeister entendent faire circuler les romans du catalogue Gallmeister vers la bande dessinée sans céder au rythme industriel. Trois premiers albums sont déjà programmés, puis plusieurs adaptations jusqu’en 2027 et au-delà. Derrière l’opération, les deux maisons revendiquent un partenariat éditorial rare, pensé pour mêler les publics autant que les formes et installer une ligne durable en librairie.
17/04/2026, 10:57
La cérémonie de remise du Prix Cazes, ce mardi 14 avril à la Brasserie Lipp, à Paris, a abrité un bien sombre personnage des lettres françaises, en la personne de Gabriel Matzneff. Sous le coup d'une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, il aurait été invité par Claude Guittard, ancien directeur de la Brasserie Lipp et secrétaire général du Prix Cazes.
17/04/2026, 10:45
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