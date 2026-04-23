Libraires, éditeurs, auteurs : la filière du livre québécois réunie à Montréal pour son avenir

Le secteur du livre québécois s’apprête à se réunir à Montréal, le 29 avril, pour une nouvelle édition des Rencontres interprofessionnelles. Organisé par l’Association des libraires du Québec, l’événement mettra cette année l’accent sur la relève et les conditions nécessaires à la continuité du milieu.
Le 23/04/2026 à 11:22 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
23/04/2026 à 11:22
0
Commentaires
0
Partages
Chaque année, la manifestation rassemble un large éventail d’acteurs du livre ; des libraires aux éditeurs, en passant par les auteurs, les bibliothécaires ou encore les distributeurs. Tous partagent un objectif commun : échanger, confronter les points de vue et mieux cerner les défis qui traversent la filière.
Avec le temps, ces rencontres ont trouvé leur place. Elles offrent un espace à part, presque suspendu, où les discussions prennent le pas sur les urgences du quotidien. On y parle stratégie, mutations, équilibres économiques… mais aussi pratiques concrètes.
Cette nouvelle édition choisit un angle clair : la transmission. Comment attirer de nouvelles générations ? Comment accompagner celles et ceux qui arrivent ? Et, au fond, que faut-il préserver — ou transformer — pour que l’écosystème tienne dans la durée ?
Derrière ces questions, une préoccupation diffuse mais bien réelle : celle de la pérennité. Le monde du livre, comme d’autres secteurs culturels, doit composer avec des évolutions rapides. Les usages changent, les parcours professionnels aussi. Il devient donc essentiel d’anticiper, de préparer le terrain.
À LIRE - Angoulême 2027 : deux femmes pour tourner la page 9e Art+
L’intérêt de ces rencontres tient justement à leur diversité. Les métiers s’y croisent, parfois avec des réalités très différentes. Pourtant, les problématiques convergent souvent : visibilité des œuvres, circulation des livres, renouvellement des publics.
Ce dialogue interprofessionnel permet de faire émerger des pistes — pas toujours des solutions immédiates, mais des directions, des idées à tester. Une forme de laboratoire collectif, en somme.
L’Association des libraires du Québec, à l’initiative de l’événement, joue ici un rôle de coordination. Sa mission dépasse la simple organisation : elle s’inscrit dans une volonté de structurer les échanges et de soutenir le développement du réseau des librairies, considéré comme un maillon essentiel de la diffusion culturelle.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Pour bon nombre d’éditeurs, elle est devenue un nom qui compte. Pour ses abonnés, une voix familière. Pour le monde du livre, un symptôme de notre époque. Sur Instagram, Estelle Derouen, mieux connue sous le pseudonyme mademoisellemoncoeur, s’est imposée comme l’une des influenceuses littéraires francophones les plus suivies et les plus prescriptrices de ces dernières années.
08/04/2026, 15:53
L’écrivain américain Dan Simmons (Daniel Joseph Simmons) est décédé le 21 février 2026 à Longmont, dans le Colorado, à l’âge de 77 ans, avec son épouse Karen et sa fille Jane à ses côtés. Mesurer ampleur de son œuvre revient à comprendre qu'il a traversé traverse science-fiction, horreur et fiction historique. Mais deux cycles se dégagent malgré tout nettement : Hypérion et Endymion.
04/03/2026, 13:17
La Résidence Jean Monnet 2026 ouvre son appel à candidatures pour accueillir un ou une écrivaine européenne à Cognac d’octobre à novembre 2026. En lien avec la programmation du festival Littératures Européennes Cognac, consacré cette année à la Pologne, la résidence s’adresse prioritairement à un auteur ou une autrice polonaise déjà traduit en français. Le ou la résidente bénéficiera d’un hébergement, d’une bourse d’écriture et participera au festival du 18 au 22 novembre.
03/02/2026, 10:35
Depuis quelques semaines, une version consumériste et spectaculairement orangée d’Halloween a envahi commerces et boutiques. Voici une solution pour sortir de l’insipide folklore mercantile, à travers des lectures qui renouent avec les racines de la fête. Garanti sans chantage (sort ou bonbon) : on trouvera ces livres dans n’importe quelle bibliothèque…
27/10/2025, 09:51
Ce dimanche 19 octobre 2025, peu après l’ouverture, le Musée du Louvre à Paris a été le théâtre d’un audacieux vol qui rappelle que même les lieux les mieux gardés ne sont pas à l’abri. D’après la ministre de la Culture, Rachida Dati, « un vol a eu lieu ce matin à l’ouverture du musée ».
19/10/2025, 18:51
Amazon lève le voile sur les ouvrages qui captivent les lecteurs en ce cœur d’été. Les amateurs de sensations fortes confirment leur passion pour le thriller psychologique. La série de Freida McFadden La femme de ménage, La Psy et La Prof continue d’attirer l’attention. Le public se tourne aussi vers le dernier roman de Franck Thilliez, À retardement, et le percutant Clamser à Tataouine de Raphaël Quenard.
01/08/2025, 15:25
L’été a amplement pointé le bout de son nez, même si vous avez pour l'instant souhaité de bonnes vacances aux collègues partis. Mais votre tour approche Voici sept romans parus en format poche depuis le début de l’année 2025. Des histoires éclectiques pour satisfaire toutes les envies de lecture estivale. Best-sellers ou pépites confidentielles, tous ces livres ont de quoi faire voyager et vibrer.
24/07/2025, 15:50
Entre flacons et éditions reliées, la frontière se trouble. Depuis longtemps, la littérature prête ses mots, ses ambiances, ses personnages à l’univers des senteurs. Certaines fragrances naissent d’un roman, d’une poésie ou d’une figure iconique des lettres. Ce dialogue discret, mais constant, entre le nez et la plume, esquisse une cartographie sensible du lien entre lecture et parfum.
17/07/2025, 10:46
Se passer de la lecture pour développer ses capacités d'analyse, dans un monde de plus en plus complexe, ne peut apparaître que comme une forme moderne d'hérésie. Pour étudier un domaine de façon approfondie, la seule voie possible est bien celle de l'écrit, seul média à même d'élaborer une pensée riche, rendant compte d'une réalité toujours plurielle.
12/06/2025, 10:23
L'univers des cryptomonnaies, comme leur nom même le laisse imaginer, est particulièrement opaque. Il est donc nécessaire, pour qui souhaite investir dans ce secteur à haut risque, de s'informer longuement avant de commencer ses premières transactions.
02/04/2025, 16:04
Plonger dans l'univers des jeux de stratégie, qu'il s'agisse d'échecs, de poker ou de jeux de casino en ligne, c'est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est un art, où chaque mouvement, chaque décision, doit être finement calculé pour espérer dominer son adversaire.
29/10/2024, 12:27
A l’occasion des traditionnels calendriers de l’Avent, des déclinaisons livresques sont à découvrir, avec des offres multiples sur la toile. Si vous êtes fin gastronome, ne vous inquiétez pas, il est possible de cumuler culture et dégustation...
27/10/2024, 11:13
Certains disent que dans la vie tout est hasard. Pour d’autres, tout n’est que probabilité. Enfin d’aucuns assurent que c’est le destin : tout était écrit… Difficile de sortir de telles convictions, si ce n’est par l’entremise de la science.
26/10/2024, 10:11
Grâce aux nouvelles technologies abondamment utilisées au sein des voitures les plus récentes, on a trop souvent tendance à surestimer notre sécurité. Or, il faut continuer à être très vigilant en étant attentif aux éléments primordiaux qui assurent le bon fonctionnement du véhicule.
24/10/2024, 10:36
L'industrie du jeu vidéo est vaste, complexe, et ne cesse de se réinventer. Pour les passionnés et les professionnels, s'informer sur les tendances, les stratégies et l'histoire du jeu est un moyen essentiel d'enrichir sa compréhension de cet univers captivant.
22/10/2024, 11:32
L'imagination des écrivains est toujours débordantes, et ils ont eu de cesse, à travers le temps, de donner le jour à des personnages tous les plus maléfiques les uns que les autres. Si, hélas, parfois, la réalité dépasse la fiction, comme on dit, fort heureusement, nombre de ces êtres de papier nous hantent que dans notre imagination.
18/10/2024, 12:57
Dans un monde où la personnalisation et la créativité s'invitent dans tous les domaines, les bibliothèques ne font pas exception. Loin d’être de simples rangements pour les amateurs de livres, elles deviennent des espaces de vie, empreints d’inspiration et de magie.
09/09/2024, 11:13
Pour les amateurs de casino, le frisson du jeu s'étend au-delà de la salle de jeu dans les pages de certains des meilleurs livres sur le jeu. Que l’on soit un novice désireux de comprendre la mécanique des jeux que l’on préfère, ou un joueur chevronné cherchant à affiner ses stratégies, une mine de connaissances peut être trouvée dans la bibliothèque du joueur. Voici quelques livres incontournables qui devraient être sur l'étagère de tous les amateurs de casino.
16/07/2024, 11:05
L'eau constitue une ressource capitale et nécessaire à la vie. Avec le changement climatique, la bonne gestion de l'eau devient une urgence. Les pratiques comme la récupération de l'eau font le sujet de livres pour mobiliser chacun sur la problématique.
18/06/2024, 09:16
Alors que l’été approche, si vous n’avez encore rien de prévu, le mieux est peut-être tout simplement de monter dans votre voiture et voir où le vent vous portera. C’est la fabuleuse liberté qu’offre la voiture : partir sans peur du lendemain à la découverte du monde qui nous entoure.
04/06/2024, 11:30
De nombreux récits de voyage nous emmènent sillonner le monde à l’aide d’une voiture, que ce soit en autostop ou alors directement, en transformant une voiture du quotidien en instrument permettant de faire le tour de la planète.
31/05/2024, 13:11
Alors que se préparent en grande pompe les jeux olympiques de Paris 2024, il est peut-être temps de porter un regard informé sur ce que furent véritablement les jeux dans l’Antiquité, loin d’une reconstruction imaginaire, au plus près de la réalité historique.
28/05/2024, 16:46
Le succès des bandes dessinées est tellement grand qu’on retrouve les personnages les plus célèbres mis à peu près à toutes les sauces. Si, bien sûr, le cinéma se régale en créant des longs métrages à succès autour des grands héros des comics, des univers parfois moins attendus s’inspirent aussi des histoires mises en bandes dessinées.
24/05/2024, 09:10
Le Canada, avec ses vastes étendues sauvages, ses villes cosmopolites et sa riche histoire, est une source d'inspiration pour de nombreux artistes, écrivains et créateurs de jeux. On retrouve tout particulièrement des liens entre les jeux, la littérature et la culture canadienne, ce que démontrent les œuvres qui mettent en valeur l'imaginaire et la diversité du pays.
23/05/2024, 13:43
S’il ne semble rien n’y avoir de plus commun que de jouer avec des cartes (à jouer précisément !), ces petits bouts de carton ont pourtant une longue histoire derrière eux. A l’heure du numérique, et des jeux de cartes virtuels, il est peut-être temps d’en revenir au début de cette passion presque universelle et ludique.
17/05/2024, 12:45
Quand on nous a rendu service, quand on nous a reçu avec sympathie et délicatesse, et dans tant d’occasions où l’on a bénéficié de la générosité des autres, on peut tout simplement faire le choix d’un livre en forme de remerciement. C’est un cadeau qui sera sans doute toujours bien reçu.
15/05/2024, 15:07
La révolution PayPal est associée à des noms désormais extrêmement célèbres. Si le plus connu d’entre eux reste Elon Musk, il faut savoir qu’il n’était pas à l’origine du projet, mais fondateur, de son côté, d’une société de banque en ligne dénommée X.com.
13/05/2024, 16:47
Dans de nombreux ouvrages et films, on retrouve, à la racine de l’intrigue, un improbable gain au loto, plus ou moins astronomique. A croire que la possibilité de faire fortune en un claquement de doigts irrigue l’intérêt des lecteurs ou des spectateurs.
09/05/2024, 17:21
En comprenant mieux l’univers capitaliste dans lequel nous évoluons, il est à la fois possible d’étendre de façon astucieuse sa surface financière tout en réduisant ses dépenses, avec une vision plus juste de la gestion d’un budget.
02/05/2024, 09:26
Quoi de mieux qu’un excellent thé pour accompagner la lecture de ses romans favoris ? Difficile, en effet, d’imaginer mariage plus harmonieux et plus heureux que celui du thé, aux vertus apaisantes, et de la lecture, aux vertus relaxantes.
01/05/2024, 15:08
La chance est un concept fascinant qui a inspiré de nombreux écrivains à travers les âges. En littérature, la chance est souvent utilisée comme un élément narratif puissant pour créer des intrigues captivantes et explorer des thèmes particulièrement diversifiés.
30/04/2024, 13:06
Dans le sillage de Victor Hugo et de ses explorations des égouts parisiens dans Les Misérables, où il révèle la complexité et l'importance cruciale des infrastructures souterraines, nous découvrons que les thèmes de l'urbanisme et de l'hygiène transcendent les frontières et les époques. La littérature belge, avec ses nuances propres, offre également des perspectives fascinantes sur les infrastructures urbaines, en particulier à travers des œuvres qui illustrent comment les villes façonnent et sont façonnées par leur environnement souterrain.
27/04/2024, 10:30
Les jeux d’évasion connaissent un très grand succès, avec des salles qui se sont ouvertes un peu partout en France. Mais on peut également inventer un parcours propre pour amuser des invités chez soi, avec, par exemple, un récit fondé sur des intrigues littéraires célèbres.
23/04/2024, 16:05
Autres articles de la rubrique Livres
Comment l’enquête menée sur un père — né à Berlin, rebaptisé en Israël, passé par les services de renseignement — se transforme en roman familial ? Entre langue, filiation, mémoire juive et Nakba, Dory Manor montre comment les conflits du présent traversent les corps, les noms et les silences. Avec une rare intensité.
23/04/2026, 10:19
Ma sœur chasseresse, de Philippe Arseneault, paraîtra le 5 mai 2026 chez Québec Amérique. Dans ce deuxième roman, l’auteur suit un écrivain québécois revenu temporairement au pays, où la promotion d’un livre qu’il juge lui-même médiocre fait surgir un malaise plus profond autour de l’identité, de la mémoire et du rapport à l’histoire.
23/04/2026, 08:26
Avec D’autres chants, de Jacek Dukaj, traduit du polonais par Charles Zaremba, les Éditions Rivages publient le 6 mai un roman situé à la croisée de la science-fiction, du fantastique et de l’uchronie, dans une autre Europe où la réalité obéit aux conceptions aristotéliciennes de la Forme et de la Matière.
23/04/2026, 06:50
Charles XII était roi guerrier, mais il a vécu un an de plus que Mozart. L’historien Éric Schnakenbourg donne au lecteur français ce qui manquait depuis une éternité : une véritable biographie de ce souverain entré si vite dans la légende d’un autre guerrier, Voltaire, le tenait pour « l’homme le plus extraordinaire peut-être qui ait jamais été sur la terre ».
22/04/2026, 18:44
Voici un roman de voix, de réminiscences et de fractures intimes où se mêlent famille, désir, pauvreté et clandestinité politique. La phrase, longue et sinueuse, épouse le désordre des consciences sans jamais perdre sa force. Un livre exigeant, parfois âpre, mais d’une intensité rare, qui transforme la mémoire en expérience de lecture.
22/04/2026, 16:01
C'est moins une rébellion abstraite contre la religion qu’une enfance saisie par l’injonction, la honte et le désir de fuite. Porté par une voix insolente, drôle et blessée, le roman suit Sato dans son refus de devenir l’« enfant pieux » qu’on exige de lui, jusqu’à faire de cette résistance intime une matière romanesque d’une intensité rare.
22/04/2026, 15:51
Pedro Gunnlaugur Garcia peint une fresque géographiquement hors norme qui traverse l’Italie, le Vietnam, l’Amérique et un futur abîmé. D’une génération à l’autre, guerres, exils, croyances et malentendus composent un récit où le grotesque voisine avec le chagrin. Un roman ample, mobile et tendu, qui fait de l’héritage moins un refuge qu’une matière instable, parfois toxique.
22/04/2026, 15:37
Laurence Nobécourt, dans ce dernier livre, se penche sur son ascendance et tente d’éluder avec force et détails les éléments qui expliquent la violence que trois sœurs - les deux sœurs aînées de l’auteur et l’auteur elle-même - ont vécue. Au cœur du livre, l’histoire d’une succession houleuse et tragique après la mort des parents et trois sœurs blessées qui doivent s’accorder sur un partage : Stella, l’aînée "préférée du père", Petra, et celle qui se nomme elle-même La Petite sauvage. Les deux aînées rejettent la petite dernière.
22/04/2026, 09:00
Le codicille des ombres, d’Olivier Sebban, paraît aux éditions Rivages et propose un récit ancré dans la peste de Marseille de 1720, où deux trajectoires humaines, marquées par la fuite, l’exil et la perte, interrogent la possibilité de survivre et de trouver une forme de lumière au cœur du désastre.
22/04/2026, 08:53
C’est au cœur de l’été. Le fils devenu Kathy vient d’être incinéré. La mère, le père et le fils cadet - le petit frère âgé de trente ans - se retrouvent dans la maison familiale qu’ils n’habitent plus depuis plusieurs années. Kathy est avec eux. Aucun ne perçoit sa présence. La mère, la dernière qui l’a vue vivante, semble la ressentir.
22/04/2026, 07:00
À l’occasion de l’exposition Michel-Ange – Rodin. Corps vivants, présentée au musée du Louvre jusqu’au 20 juillet, plusieurs ouvrages paraissent et offrent autant de portes d’entrée dans ce dialogue entre les deux maîtres. Essai, catalogue, bande dessinée ou réédition : chacun éclaire à sa manière ce face-à-face à quatre siècles de distance. Tour d’horizon.
21/04/2026, 17:55
Anglestume. Arcadia Meade, connue sous le nom de Cady, 78 ans, est à la retraite. Avant, elle voguait sur la Nysis, qu’il pleuve ou qu’il vente. Appelée par les rivages au loin, elle n’a jamais pu résister à l’appel de la mer et à cet air chargé de sel et de danger… Pourtant, il a fallu se faire une raison. L’âge, vous savez. Alors elle passe ses journée à boire, à fumer des roulées et à récupérer de quoi manger à droite, à gauche.
21/04/2026, 12:08
C’est un livre brûlant et passionnant qui raconte un réalisme âpre et totalement méconnu, et dit à voix haute ce que tout le monde pense tout bas mais n’ose écrire, détailler. C’est un livre bienvenu de la part de Maître Dosé, avocate pénaliste parisienne connue et reconnue. Une voix forte et nécessaire : La violence faite aux autres (Sonneur).
21/04/2026, 12:00
Il y a les romans noirs. Il y a les romans gris. La Tentation des combles (éditions Fables fertiles, avril 2026), de Dominique Boudou, en est un, comme le disent les yeux de Catherine vus par ceux du narrateur, qui s’y perd. Défaite, changeante, opaque, sa teinte est indécise, en quête d’une vérité finale qui se dérobe.
21/04/2026, 10:40
Hauterives, petit village de la Drôme, à l’aube du XXème siècle. Ferdinand Cheval (1836-1924), ancien facteur que l’on traite de vieux fou au village, façonne son propre tombeau dans le cimetière de son village, à moins d’un kilomètre de son Palais idéal. Peu à peu, au milieu des pierres tombales, s’élève une sculpture délirante.
21/04/2026, 08:00
Une fresque métaphysique monumentale où la philosophie d'Aristote devient la loi physique d'un univers en perpétuelle mutation. À travers l'errance de Hieronim Berbelek, stratège déchu cherchant à retrouver sa dignité dans un monde sculpté par la volonté de puissants démiurges, l'auteur polonais signe une œuvre d'une densité rare, mêlant habilement récit d'aventure, enjeux ontologiques et immersion sensorielle totale.
21/04/2026, 07:30
Voyages extraordinaires au Muséum, de Jacques Cuisin et Nicolas Gilsoul (Robert Laffont), en librairie le 13 mai, propose une immersion dans les collections méconnues du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, à travers le récit d’une exploration hors du commun qui met en scène la richesse du vivant et les coulisses invisibles de l’institution.
21/04/2026, 07:00
Sébastien Juillard signe le premier volet magistral de la saga de Sigdís Hröriksdóttir. Loin des sentiers battus, l'auteur nous entraîne dans une Scandinavie du VIIe siècle où l'acier des épées le dispute au givre des cœurs. Entre fresque historique et drame intime, ce roman impose une voix singulière, portée par une plume d'une précision chirurgicale et un sens du tragique hérité des anciens scaldes.
20/04/2026, 16:44
Loin du simple récit de super-héros, Supergirl: Woman of Tomorrow (trad. Jérôme Wicky) transforme Kara Zor-El en figure traversée par le deuil, la violence et l’altérité. Tom King confie la narration à Ruthye, jeune fille en quête de vengeance, tandis que Bilquis Evely et Matheus Lopes bâtissent un cosmos somptueux, instable, où couleur et silence guident le sens.
20/04/2026, 15:21
La Confusion, deuxième roman de Louisiane C. Dor, paraît le 6 mai : l’autrice y suit Coline Mayard, vingt ans, aspirant à l’amour et à un ailleurs, dont la rencontre avec un écrivain plus âgé bouleverse les repères et l’entraîne au cœur d’une relation et d’un foyer où les frontières se brouillent.
20/04/2026, 07:35
L’actualité à la lumière des livres. Des milliards de galaxies qui s’éloignent, un vieux débat américain ravivé par le Proche-Orient, une invasion britannique oubliée, le journal intime d’un grand diariste anglais et les mystères du microchimérisme : la sélection de la semaine traverse cosmologie, géopolitique, roman historique, édition et biologie.
18/04/2026, 10:13
Terre et ciel, de Jean-Luc Raharimanana, paraît aux Éditions Rivages le 6 mai 2026 et propose une réécriture contemporaine du mythe malgache d’Ibonia, en suivant le parcours d’un héros promis à une princesse qu’il devra reconquérir au terme d’un long voyage initiatique.
18/04/2026, 08:23
L'or de la vie - Dépasser mes peurs et mes limites, signé par Manon Apithy et publié chez Robert Laffont, paraît le 13 mai : la championne olympique de sabre y retrace son parcours et livre une réflexion personnelle sur la réussite, entre exigences sportives, fragilités et quête d’équilibre.
18/04/2026, 07:17
Paru le 16 avril 2026, Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre (éd. L’Harmattan) s’inscrit dans la continuité du travail solide et exigeant que Patrick-Albert Pognant consacre à Artaud depuis plusieurs années. J’avais découvert cet auteur à travers son précédent ouvrage, Antonin Artaud, la mise en échec de la médecine, qui m’avait profondément marqué à l’époque où je rédigeais mon propre livre, Artaud le Martaud : asiles, drogue, électrochocs. Par Ilios Chailly.
17/04/2026, 16:41
Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).
17/04/2026, 11:48
Dans l’Utah, l’apparition d’arbres rouges luminescents fait vaciller l’ordre du monde. Marie-Lorna Vaconsin transforme ce surgissement végétal en roman d’anticipation politique, où se croisent traumatisme, emprise sectaire, enfance défigurée et espoir d’une riposte du vivant. Une fiction dense et âpre, qui fait de la forêt un révélateur de toutes les violences humaines.
17/04/2026, 11:43
Un livre qui offre une autre vision de l’École, débarrassée de ses fins utilitaristes et mise au service de la compréhension du monde. Un manuel qui offre des pistes aux enseignant·es pour maintenir une pratique d'exigence intellectuelle avec les élèves. Pour redonner du sens à l’École et au métier d'enseignant.
17/04/2026, 08:00
Et si l’histoire italienne se lisait dans une assiette de pâtes ? Federico Tavola mêle souvenirs siciliens, scènes de voyage, histoire du fascisme, folklore régional et mythologies culinaires pour défendre une thèse simple : en Italie, la cuisine tient lieu de langue commune. Un essai-mémoire ample et charnel, où la pasta devient à la fois affaire de goût, de transmission familiale, d’éducation sentimentale et de résistance politique.
16/04/2026, 14:26
Avec Ravagés de splendeur, Guillaume Lebrun ne ressuscite pas seulement Héliogabale : il fait de son règne une scène de confrontation entre les corps, les croyances et le pouvoir. Porté par trois voix qui s’entrecroisent, le roman transforme la Rome antique en territoire de désir, de violence et de bascule politique, avec une langue qui éblouit autant qu’elle déborde.
16/04/2026, 12:56
Commenter cet article