Libraires, éditeurs, auteurs : la filière du livre québécois réunie à Montréal pour son avenir

Le secteur du livre québécois s’apprête à se réunir à Montréal, le 29 avril, pour une nouvelle édition des Rencontres interprofessionnelles. Organisé par l’Association des libraires du Québec, l’événement mettra cette année l’accent sur la relève et les conditions nécessaires à la continuité du milieu.
Le 23/04/2026 à 11:22 par Dépêche
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23/04/2026 à 11:22
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Chaque année, la manifestation rassemble un large éventail d’acteurs du livre ; des libraires aux éditeurs, en passant par les auteurs, les bibliothécaires ou encore les distributeurs. Tous partagent un objectif commun : échanger, confronter les points de vue et mieux cerner les défis qui traversent la filière.
Avec le temps, ces rencontres ont trouvé leur place. Elles offrent un espace à part, presque suspendu, où les discussions prennent le pas sur les urgences du quotidien. On y parle stratégie, mutations, équilibres économiques… mais aussi pratiques concrètes.
Cette nouvelle édition choisit un angle clair : la transmission. Comment attirer de nouvelles générations ? Comment accompagner celles et ceux qui arrivent ? Et, au fond, que faut-il préserver — ou transformer — pour que l’écosystème tienne dans la durée ?
Derrière ces questions, une préoccupation diffuse mais bien réelle : celle de la pérennité. Le monde du livre, comme d’autres secteurs culturels, doit composer avec des évolutions rapides. Les usages changent, les parcours professionnels aussi. Il devient donc essentiel d’anticiper, de préparer le terrain.
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L’intérêt de ces rencontres tient justement à leur diversité. Les métiers s’y croisent, parfois avec des réalités très différentes. Pourtant, les problématiques convergent souvent : visibilité des œuvres, circulation des livres, renouvellement des publics.
Ce dialogue interprofessionnel permet de faire émerger des pistes — pas toujours des solutions immédiates, mais des directions, des idées à tester. Une forme de laboratoire collectif, en somme.
L’Association des libraires du Québec, à l’initiative de l’événement, joue ici un rôle de coordination. Sa mission dépasse la simple organisation : elle s’inscrit dans une volonté de structurer les échanges et de soutenir le développement du réseau des librairies, considéré comme un maillon essentiel de la diffusion culturelle.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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