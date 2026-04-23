Pour la “liberté du monde du livre”, le PS veut une “puissance publique forte

La page des municipales est tournée, celle de l'élection présidentielle s'écrit déjà. Si, à droite, Bruno Retailleau a été désigné candidat des Républicains il y a quelques jours, à gauche, le Parti socialiste commence par présenter son « projet » en vue de l'échéance électorale du premier semestre 2027.

Chloé Ridel, coordinatrice nationale à la refondation du projet du PS, a mené ce mercredi 22 avril une conférence de presse pour détailler quelques « marqueurs forts ». Un texte de 144 pages, intitulé « Vivre libres », doit servir de socle idéologique au Parti socialiste, qui n'hésite pas à prendre des distances avec la « social-démocratie ».

Cette dernière « a permis des progrès sociaux considérables », mais n'a par ailleurs « jamais pris en compte les limites planétaires, n'a pas effacé les inégalités entre femmes et hommes ni les discriminations racistes et s'est progressivement fissuré sous l'effet de la mondialisation libérale », a expliqué Chloé Ridel.

Le projet a été conçu à partir de « conventions nationales » organisées par le PS pour consulter les militants et des experts dans différents domaines. Le document n'est pas définitif, puisque les militants socialistes sont désormais invités à l'amender au cours des six prochaines semaines, avant un vote permettant d'acter le consensus autour des propositions.

La formation politique reste, comme d'autres, traversée par des tensions, notamment entre Olivier Faure, son premier secrétaire, dont Chloé Ridel est proche, Boris Vallaud, président du groupe Socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale, ou encore Jérôme Guedj, député de l'Essonne, figure de « l'aile droite » du PS et candidat déclaré à l'élection présidentielle.

La « liberté » en notion centrale

Citant Carlo Rosselli (1899-1937), partisan italien d'un socialisme libéral mort assassiné en France par des terroristes d'extrême droite, Chloé Ridel a rappelé que « le socialisme, c'est quand la liberté arrive dans la vie des gens les plus modestes ». « Cela résume bien notre pensée », a-t-elle poursuivi, « et je crois qu'il est d'autant plus important de le dire aujourd'hui qu'un grand combat politique et culturel va s'engager autour de la liberté ».

Au « logiciel libertarien » de la droite et de l'extrême droite, pour lesquelles « la liberté est l'absence de règles communes [...], la fin de l'État et des services publics et le tout marché », le Parti socialiste oppose une liberté indissociable de l'égalité et de la fraternité. « Nous pensons que pour que la liberté soit réelle pour tous, il faut des règles communes, des sociétés solidaires, il faut une puissance publique forte. »

Afin d'illustrer son propos, la coordinatrice nationale à la refondation du projet a convoqué « la liberté du secteur culturel, du monde du livre ». Pour défendre et assurer celle-ci, « il faut des régulations publiques fortes, pour fixer des seuils anticoncentration ou qui limitent la concentration capitalistique », a-t-elle avancé, sans évoquer de mesures plus précises pour le moment.

Sur ce sujet, le Parti socialiste pourrait donc muscler son discours, alors que la récente éviction d'Olivier Nora de la tête de Grasset par le milliardaire Vincent Bolloré reste dans toutes les têtes.

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Pour l'instant, les tentatives pour limiter les emprises médiatiques et culturelles, voire casser les conglomérats, viennent plutôt de la France insoumise, qui avançait une proposition de loi dès 2022, ou d'autres acteurs de la gauche, comme Génération·s, le parti crée par Benoît Hamon. Il y a quelques mois, la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne) portait ainsi un texte qui comptait s'attaquer aux monopoles économiques dans les secteurs des médias et de l'édition.

Le sujet n'est toutefois pas nouveau pour le PS. Candidate malheureuse pour l'élection présidentielle de 2022, l'ancienne maire de Paris, Anne Hidalgo, citait déjà la limitation, par la loi, de « la concentration des médias et de la diffusion de la création », parmi ses propositions.

On retrouvera l'ensemble de cette présentation, ci-dessous :

Photographie : Chloé Ridel, coordinatrice nationale à la refondation du projet du Parti socialiste, lors de la présentation à la presse, le mercredi 22 avril 2026 (capture d'écran YouTube)

Par Antoine Oury

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