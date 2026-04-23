Pour la “liberté du monde du livre”, le PS veut une “puissance publique forte

Le Parti socialiste (PS) n'a pas encore désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2027, mais avance déjà les grandes lignes de son programme. Ce mercredi 22 avril, la coordinatrice nationale à la refondation du projet de la formation politique, Chloé Ridel, a présenté quelques éléments à la presse. Et a notamment évoqué la « liberté du monde du livre » face à l'appétit des milliardaires.
Le 23/04/2026 à 11:23 par Antoine Oury
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23/04/2026 à 11:23
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La page des municipales est tournée, celle de l'élection présidentielle s'écrit déjà. Si, à droite, Bruno Retailleau a été désigné candidat des Républicains il y a quelques jours, à gauche, le Parti socialiste commence par présenter son « projet » en vue de l'échéance électorale du premier semestre 2027.
Chloé Ridel, coordinatrice nationale à la refondation du projet du PS, a mené ce mercredi 22 avril une conférence de presse pour détailler quelques « marqueurs forts ». Un texte de 144 pages, intitulé « Vivre libres », doit servir de socle idéologique au Parti socialiste, qui n'hésite pas à prendre des distances avec la « social-démocratie ».
Cette dernière « a permis des progrès sociaux considérables », mais n'a par ailleurs « jamais pris en compte les limites planétaires, n'a pas effacé les inégalités entre femmes et hommes ni les discriminations racistes et s'est progressivement fissuré sous l'effet de la mondialisation libérale », a expliqué Chloé Ridel.
Le projet a été conçu à partir de « conventions nationales » organisées par le PS pour consulter les militants et des experts dans différents domaines. Le document n'est pas définitif, puisque les militants socialistes sont désormais invités à l'amender au cours des six prochaines semaines, avant un vote permettant d'acter le consensus autour des propositions.
La formation politique reste, comme d'autres, traversée par des tensions, notamment entre Olivier Faure, son premier secrétaire, dont Chloé Ridel est proche, Boris Vallaud, président du groupe Socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale, ou encore Jérôme Guedj, député de l'Essonne, figure de « l'aile droite » du PS et candidat déclaré à l'élection présidentielle.
Citant Carlo Rosselli (1899-1937), partisan italien d'un socialisme libéral mort assassiné en France par des terroristes d'extrême droite, Chloé Ridel a rappelé que « le socialisme, c'est quand la liberté arrive dans la vie des gens les plus modestes ». « Cela résume bien notre pensée », a-t-elle poursuivi, « et je crois qu'il est d'autant plus important de le dire aujourd'hui qu'un grand combat politique et culturel va s'engager autour de la liberté ».
Au « logiciel libertarien » de la droite et de l'extrême droite, pour lesquelles « la liberté est l'absence de règles communes [...], la fin de l'État et des services publics et le tout marché », le Parti socialiste oppose une liberté indissociable de l'égalité et de la fraternité. « Nous pensons que pour que la liberté soit réelle pour tous, il faut des règles communes, des sociétés solidaires, il faut une puissance publique forte. »
Afin d'illustrer son propos, la coordinatrice nationale à la refondation du projet a convoqué « la liberté du secteur culturel, du monde du livre ». Pour défendre et assurer celle-ci, « il faut des régulations publiques fortes, pour fixer des seuils anticoncentration ou qui limitent la concentration capitalistique », a-t-elle avancé, sans évoquer de mesures plus précises pour le moment.
Sur ce sujet, le Parti socialiste pourrait donc muscler son discours, alors que la récente éviction d'Olivier Nora de la tête de Grasset par le milliardaire Vincent Bolloré reste dans toutes les têtes.
À LIRE - Au Sénat, l'écosystème du livre déroule ses angoisses et ses contrariétés
Pour l'instant, les tentatives pour limiter les emprises médiatiques et culturelles, voire casser les conglomérats, viennent plutôt de la France insoumise, qui avançait une proposition de loi dès 2022, ou d'autres acteurs de la gauche, comme Génération·s, le parti crée par Benoît Hamon. Il y a quelques mois, la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne) portait ainsi un texte qui comptait s'attaquer aux monopoles économiques dans les secteurs des médias et de l'édition.
Le sujet n'est toutefois pas nouveau pour le PS. Candidate malheureuse pour l'élection présidentielle de 2022, l'ancienne maire de Paris, Anne Hidalgo, citait déjà la limitation, par la loi, de « la concentration des médias et de la diffusion de la création », parmi ses propositions.
On retrouvera l'ensemble de cette présentation, ci-dessous :
Photographie : Chloé Ridel, coordinatrice nationale à la refondation du projet du Parti socialiste, lors de la présentation à la presse, le mercredi 22 avril 2026 (capture d'écran YouTube)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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18/04/2026, 09:48
Les festivals littéraires ne se résument ni à trois jours de rencontres ni à une succession de signatures. L’étude que dévoile le réseau RELIEF mesure, pour la première fois à cette échelle, le travail de fond mené toute l’année : ateliers, résidences, actions scolaires, projets en prison, à l’hôpital ou en Ehpad. Un panorama qui documente enfin la face la moins visible, mais la plus structurante, de ces manifestations.
17/04/2026, 17:00
Le tribunal de Rome a relaxé Roberto Saviano dans la procédure pour diffamation intentée par Matteo Salvini après une formule lancée en 2018. Le jugement, rendu le 17 avril, dépasse le face-à-face entre un écrivain et un responsable politique : il éclaire la frontière entre invective, référence historique et critique légitime dans l’espace public italien, sur fond de pressions anciennes autour de la protection policière de l’auteur.
17/04/2026, 15:32
Grasset a fait sauter un verrou : derrière le départ de plus de 170 auteurs se joue une question centrale, jusqu’ici quelque peu ignorée du droit : un écrivain peut-il reprendre ses œuvres lorsque sa maison change de cap ? Entre vide juridique, déséquilibre contractuel et offensive politique sur le livre, la crise actuelle impose un débat de fond sur une possible clause de conscience des auteurs.
17/04/2026, 15:15
Un déséquilibre durable dans les contrats d’édition ressort d'une enquête menée par l’ADAGP, la SGDL et le Snac auprès de 475 autrices et auteurs. Sur 659 contrats analysés, les cessions de droits dérivés apparaissent très étendues, mais rarement suivies d’une exploitation effective ou d’une rémunération. Lisibilité des clauses, opacité des relevés et faiblesse des engagements promotionnels composent un tableau préoccupant.
17/04/2026, 13:35
Emmanuel Macron a réagi à l’éviction d’Olivier Nora par le groupe Bolloré, en marge du Festival du livre de Paris. Il a défendu le « pluralisme éditorial » en France : « C’est très important », a-t-il déclaré ce vendredi 17 avril, d'après l'AFP.
17/04/2026, 13:35
L'affaire Grasset-Olivier Nora agite le Landerneau de l'industrie culturelle, après l'éviction du patron de la maison, filiale du groupe Hachette. Lequel, fidèle aux exigences légales et réglementaires, publie ses résultats financiers. Et Lagardère Publishing ouvre 2026 sur une croissance limitée mais réelle en données comparables.
17/04/2026, 11:45
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