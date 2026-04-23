Dory Manor dissèque une famille prise dans l’histoire d’Israël

Gare au gorille, plaisanterait-on sans malice, quand il n’avance pas masqué : Dory Manor ouvre son roman avec cette adresse au père mort, qui, d’emblée, place le langage en dispositif de survie autant qu’un instrument de rupture. « J’ai pris bien des précautions avant de me mettre à rédiger ce roman. Pour m’assurer que tu ne le lises pas, je l’ai cacheté avec un double sceau : celui de la langue et celui de la mort. »

Deuil, défiance, volupté de dire enfin : tout est posé. Et surtout, cette idée qu’un fils ne rejoint son père qu’en le déplaçant hors de sa langue natale. Le français, ici, n’est pas un simple idiome d’écriture : c’est une chambre d’écho où l’intime se risque parce qu’il devient, pour le disparu, illisible.

La langue contre la filiation

Le texte frappe d’abord par la netteté de son geste. Dory Manor ne compose ni une saga, ni une confession au sens banal du terme : il change l’enquête familiale en opération de dévoilement. « Je t’écris en français, une langue que tu ne connaissais pas et que, même vivant, tu n’aurais pas été capable de lire. »

Un choix qui donnera au récit une tension propre : parler au père, mais sans lui rendre le dernier mot. C’est de cette asymétrie que naît l’énergie du texte, à la fois analytique, ironique, parfois cruelle, toujours tenue.

La matière du roman pourrait verser dans la seule restitution biographique : un père né à Berlin, rebaptisé en arrivant à Tel-Aviv, devenu homme du Shin Bet ; une mère liée aux appareils de renseignement ; une constellation de secrets domestiques et politiques.

Manor évite cet écueil parce qu’il fait du détail corporel un principe de lecture de l’Histoire. Le motif inaugural de la non-circoncision du père, traité sans précaution décorative, n’a rien d’anecdotique : il concentre l’écart entre judaïsme, sionisme, virilité, assimilation et honte.

Le corps comme archive politique

La réussite du roman tient à cette capacité de faire du corps une archive. Un prépuce, un prénom, une tombe, un accent, une photographie : tout devient trace litigieuse. « Le Häschen allemand devint ainsi Ezer, fier prénom hébraïque signifiant le soutien et l’appui. Le petit lapin berlinois était d’ores et déjà bon pour devenir un futur guerrier israélien. »

Saisir la violence douce de la fabrication nationale : un nom enfantin effacé, un corps réaffecté, une identité redressée. Le roman excelle dans cette observation des métamorphoses imposées, non comme doctrine abstraite, mais comme pression intime exercée sur les êtres.

Cette puissance d’analyse ne ralentit jamais la lecture. Au contraire, le récit progresse par blocs, associations, retours, bifurcations, selon une logique de mémoire active. Manor passe d’un souvenir sexuel à une remarque philologique, d’une scène familiale à une méditation sur l’être en hébreu, d’une photographie ministérielle à une querelle sur 1948. Une pensée en mouvement, qui refuse la clôture et laisse chaque révélation contaminer la précédente.

Tel-Aviv, Berlin, Gaza : les lignes ne sont pas refermées

Mais Le Gorille ne traite pas le passé comme un dépôt clos. Lorsque le narrateur écrit : « Mon père protestait chaque fois que je prononçais le terme Nakba dans le contexte de la création d’Israël. Quand j’évoquais les villages et les villes vidés de force de leurs habitants, il me traitait d’utopiste de salon », le roman cesse d’être seulement une affaire de famille. Il pénètre dans la zone inflammable où mémoire juive, naissance d’Israël et dépossession palestinienne se heurtent sans médiation.

Cette dimension résonne avec une force accrue aujourd’hui. En avril 2026, les agences onusiennes continuent de décrire à Gaza une situation humanitaire ravagée par la guerre, les déplacements massifs et la persistance des violences malgré la trêve d’octobre 2025 ; la Cour internationale de Justice maintient par ailleurs ses mesures conservatoires dans l’affaire introduite par l’Afrique du Sud contre Israël.

À la lumière de ces seuls événements, le roman s’écarte de toute thèse militante simple (ou simpliste, ce qui serait pire) : il montre plutôt comment la grande histoire s’incruste dans les pores des familles, s’empare des corps, fixant des silences et des mots interdits.

Écrire, c’est aussi désobéir

Manor possède surtout une intelligence du langage rare. Sa méditation sur l’hébreu, sur l’impossibilité de dire l’être au présent, n’a rien d’ornemental : elle rejoint la question centrale du livre, celle d’une existence toujours saisie après coup, depuis l’exil, la traduction, ou la disparition. Une langue s’arrache au mutisme familial : « La vie et la mort, lit-on dans Le Livre des Proverbes, sont au pouvoir de la langue. »

C’est aussi pourquoi Berlin importe autant. La ville n’offre pas une réconciliation, encore moins une réparation ; elle fournit un poste d’observation spectral. « Pas d’immeuble, pas de plaque, pas même un tombeau. » Cette absence matérielle interdit toute mythologie des origines. Dory Manor ne « retrouve » pas le père : il constate qu’il n’en reste que des versions, des noms successifs, des récits concurrents. De là vient la mélancolie précise du livre, que son ironie n’annule jamais.

Le Gorille impressionne enfin par son refus de l’innocence. Le narrateur ne s’épargne pas, n’idéalise pas ses morts, ne nettoie ni le désir ni le ressentiment. Cette probité donne au roman son prix. En éclairant le présent à travers les débris d’une généalogie israélo-allemande, Dory Manor rappelle qu’aucune histoire collective ne tient sans ses refoulés, et qu’aucune filiation ne demeure intacte lorsqu’un fils décide, enfin, de parler.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com