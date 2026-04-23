Dans Vil & Misérable, le diable est un libraire très doué

Inspiré par la bande dessinée homonyme de Samuel Cantin, le film québécois Vil & Misérable, en salles depuis ce mercredi 22 avril, propose une vision diabolique du métier de libraire... Lucien (Fabien Cloutier), redoutable professionnel, est en effet un démon descendu sur terre, auquel on associe un assistant enthousiaste.
Le 23/04/2026 à 10:15 par Antoine Oury
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23/04/2026 à 10:15
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Parue en 2013 aux éditions Pow Wow, la BD Vil & Misérable, de Samuel Cantin, s'anime sur les écrans, avec un premier long-métrage réalisé par Jean-François Leblanc, qui a cosigné le scénario avec l'auteur de l'œuvre originale.
Au casting, outre Fabien Cloutier, Pier-Luc Funk, Anne-Elisabeth Bossé ou encore Chantal Fontaine se côtoient à l'image. Samuel Cantin lui-même fait une petite apparition dans le film...
L'auteur de la BD a tenu à ce que le film s'éloigne de son style graphique : pas d'adaptation animée, donc, mais aussi un minimum de références visuelles à son travail, afin que le film puisse développer sa propre esthétique.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 24/06/2016
148 pages
Pow Pow
19,00 €
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