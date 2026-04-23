Dans Vil & Misérable, le diable est un libraire très doué

Parue en 2013 aux éditions Pow Wow, la BD Vil & Misérable, de Samuel Cantin, s'anime sur les écrans, avec un premier long-métrage réalisé par Jean-François Leblanc, qui a cosigné le scénario avec l'auteur de l'œuvre originale.

Au casting, outre Fabien Cloutier, Pier-Luc Funk, Anne-Elisabeth Bossé ou encore Chantal Fontaine se côtoient à l'image. Samuel Cantin lui-même fait une petite apparition dans le film...

L'auteur de la BD a tenu à ce que le film s'éloigne de son style graphique : pas d'adaptation animée, donc, mais aussi un minimum de références visuelles à son travail, afin que le film puisse développer sa propre esthétique.

Par Antoine Oury

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