8 livres dans la première sélection du Prix Vialatte 2026

La première sélection du Prix Vialatte 2026

Pierre Adrian, Le rêve inachevé de Jack Kerouac (Actes Sud)

Bartabas, Les cogne-trottoirs (Gallimard)

Salomé Botella, Pas si tant (Editions de l'Ogre)

Luc Chomarat, La fin de la récré (La Manufacture de Livres)

Dominique Fabre, La jeunesse est un coeur qui bat (Arléa)

Pauline Klein, Pourquoi je mens (Gallimard)

Adèle Rosenfeld, L’extinction des vaches de mer (Grasset)

Dimitri Rouchon-Borie, Mouette (Le Tripode)

Proposée par le secrétaire général du prix, David Ducreux, la première sélection du Prix Vialatte réunit huit ouvrages, 3 autrices et 5 auteurs, dont les styles s’inscrivent dans la lignée de l’univers d’Alexandre Vialatte, et qui ont été publiés au cours du premier semestre 2026.

Une sélection finale sera dévoilée le mercredi 13 mai prochain, avant l’annonce du lauréat 2026, prévue le mercredi 10 juin 2026. La cérémonie de remise du prix se déroulera le vendredi 2 octobre, à l’hôtel littéraire Alexandre Vialatte, à Clermont-Ferrand à 18h30. Elle sera suivie de la participation de l’auteur au Salon du Livre de Royat-Chamalières, les 3 et 4 octobre.

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Le jury du prix réunit Claudette Vialatte, épouse de Pierre Vialatte, fils d’Alexandre ; Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels littéraires et de l’Hôtel Alexandre Vialatte, à Clermont-Ferrand ; Astrid Eliard, romancière et essayiste, chroniqueuse du Temps présent dans les colonnes de La Montagne, enseignante à Clermont-Ferrand ; Hervé Gaymard, ancien ministre, grand admirateur de Vialatte, membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques ; Jean Brousse, éditeur, membre permanent du jury ; Vincent Garnier, directeur général de Clermont Auvergne Volcans ; Blanche Cerquiglini, éditrice de Folio Classique et de Folio Théâtre, ainsi que Jérôme Leroy, lauréat du prix 2025.

Créé par le journal La Montagne, le Prix Vialatte honore le lien indéfectible qui unit le journal à celui qui a été, pendant plus de 20 ans, de 1950 à 1971, l’un de ses plus illustres chroniqueurs.

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Par Dépêche

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