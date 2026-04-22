Prix des Hussards 2026 : Gérard de Cortanze récompensé au Lutetia

Dans Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac, Gérard de Cortanze propose une fresque romanesque consacrée à une figure aussi brillante que tourmentée du XVIIe siècle. Poète, philosophe, libertin et esprit scientifique, Cyrano apparaît ici dans toute sa complexité, entre ambition intellectuelle et marginalité.

Le roman traverse une période agitée, de la guerre de Trente Ans à la Fronde, mêlant querelles littéraires, débats scientifiques et scènes de violence. Dans une écriture teintée de réalisme magique, l’auteur restitue un univers foisonnant, où se croisent duels, intrigues et réflexions sur la vérité, fidèle à l’image d’un homme en quête constante de liberté et de connaissance.

Gérard de Cortanze est l’auteur de plus de 90 ouvrages, traduits en 25 langues. Romancier reconnu, il a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Renaudot pour Assam. Son œuvre, souvent tournée vers l’histoire et les destins singuliers, lui a également valu le Prix du roman des Rendez-vous de l’Histoire de Blois pour Les Vice-Rois, le Prix Jacques-Chabannes du roman d’Histoire pour Zazous et le Prix Historia du roman pour Femme qui court.

Créé en 2013 par Christian Millau, aux côtés des avocats Marina Cousté et François Jonquères, le Prix des Hussards revendique une filiation littéraire avec le courant des Hussards des années cinquante.

Christian Millau, premier président du prix, avait lui-même participé à cette aventure aux côtés de Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent ou Michel Déon, une histoire qu’il a relatée dans Au Galop des Hussards, distingué par le Grand prix de la biographie de l’Académie française. La devise du prix : « Un coup d’épée, une porte qui claque et ne jamais se soumettre. »

Le jury est présidé par Éric Naulleau, chroniqueur pour la chaîne CNews et auteur récemment publié chez Fayard. Il réunit également Marina Cousté et François Jonquères, secrétaires généraux du prix, ainsi que Jean des Cars, François Cérésa, Bruno de Cessole, Stéphanie des Horts, Yves Thréard, Jean Tulard, Olivier Maulin, Marie-Laure Buisson et Gilles Martin-Chauffier.

Doté de 10.000 euros par Vivendi, le prix bénéficie aussi du soutien du restaurant Guy Savoy, de la maison Mettez et du mensuel Service littéraire. Le lauréat reçoit en outre une statuette réalisée par le sculpteur Igor Ustinov.

Depuis sa création, le Prix des Hussards a récompensé Franz Bartelt (2014), Sylvain Tesson (2015), Yann Queffelec (2016), Barbara Israël (2017), Philippe Lacoche (2018), Stéphane Hoffmann (2019), François Garde (2020), Christian Authier (2021), Patrice Jean (2022), Olivier Maulin (2023), Alexis Salatko (2024) et Dimitri Kantcheloff (2025).

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Par Hocine Bouhadjera

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