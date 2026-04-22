Ces nouvelles maisons d’édition qui redessinent le paysage indépendant

Les Éditions Rêves Étoilés sont une jeune maison d’édition indépendante à compte d’éditeur, fondée par Florentine Blanckaert, qui en assure les choix éditoriaux, la direction artistique et la communication.

Formée aux métiers du livre, elle a acquis une expérience variée à travers plusieurs stages en maisons d’édition, notamment aux Presses universitaires Blaise-Pascal, où elle a suivi des ouvrages de la conception à la fabrication. Elle a également travaillé sur la correction, la mise en page et la communication éditoriale dans différentes structures.

En parallèle, elle développe une activité freelance avec Atelier rêvoliv, proposant des services de lecture, correction, mise en page et création graphique. Elle maîtrise ainsi l’ensemble de la chaîne du livre, de l’accompagnement des manuscrits à leur valorisation visuelle.

Représentations inclusives au cœur du projet

Sa maison proposera un catalogue centré sur des récits feel-good - fantasy, romance, cosy mystery, « soft dystopie », poésie et récits de vie - tournés vers l’espoir, l’évasion et la résilience.

La ligne éditoriale met l’accent sur des représentations inclusives, en privilégiant des personnages issus de minorités écrits par des auteurices concerné·es. La maison revendique une approche intersectionnelle et entend donner une visibilité à des voix encore peu présentes dans l’édition traditionnelle.

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Les ouvrages sont pensés pour être accessibles, avec des formats adaptés (mise en page aérée, typographie lisible, outils de lecture), y compris financièrement grâce au format poche.

Les livres sont imprimés en France, sur papier écoresponsable, via une imprimerie labellisée Imprim’Vert, avec des tirages maîtrisés par précommande.

Le catalogue se déploiera en plusieurs formats : broché A5, poche, numérique (ePub, PDF), ainsi que bande dessinée, albums jeunesse et romans graphiques. À terme, la maison vise une dizaine de publications annuelles, avec environ six nouveautés pour ses débuts. Elle développe également des produits dérivés, comme des cartes de poésie à planter ou de la papeterie.

Les auteurs seront rémunérés selon les standards annoncés : 12 % en broché, 5 % en poche, 25 % en numérique, avec des variations selon les formats. Les manuscrits sont sélectionnés en plusieurs étapes, avec un comité de lecture et, si nécessaire, des lecteurs externes pour limiter les biais. Enfin, la maison défend un modèle ancré dans le commerce de proximité, en soutenant la librairie indépendante et les circuits éditoriaux à taille humaine.

Les éditions ont lancé un appel à manuscrits, ouvert aux textes correspondant à leur ligne éditoriale inclusive et feel-good. La maison précise ses attentes, notamment en romance - sans dark romance - et en « soft dystopie », centrée sur les enjeux sociaux et l’espoir.

Une édition tournée vers performance

Les Éditions Prochain Chapitre, fondées par Isabelle Rochard, se spécialisent dans les ouvrages de management, leadership, ressources humaines, développement personnel et santé-bien-être, avec une promesse centrale : réconcilier performance et épanouissement.

Forte de vingt ans d’expérience en communication et marketing et d’une décennie dans l’édition entrepreneuriale comme plume et coach d’auteurs, sa fondatrice conçoit le livre comme un outil stratégique. L’objectif n’est pas seulement de publier, mais de transformer chaque ouvrage en levier de carrière pour des entrepreneurs, consultants, dirigeants ou conférenciers, en prolongeant son impact au-delà de la librairie.

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Ce positionnement se traduit par un accompagnement structuré autour de quatre pôles : éditorial, pour affiner le message ; graphique, pour concevoir l’objet ; marketing, pour cibler la visibilité ; et conférence, pour convertir le livre en opportunités professionnelles. La maison revendique ainsi un rôle de partenaire dans la construction de la marque personnelle de ses auteurs, avec une attention particulière portée à « l’après-publication ».

Distribués par Ellipses en France, au Benelux, dans les DOM, en Suisse et au Québec, les ouvrages visent aussi bien les grandes enseignes que les librairies indépendantes. La structure développe en parallèle des relations étroites avec les médias, les influenceurs et les réseaux professionnels, dans une logique de circulation élargie des contenus.

Le catalogue reflète cette orientation. Les premières nouveautés : Et sage et garce de Mayanick Rémir et Ambitieuse, et alors ? de Marina Movsissian, deux titres déjà disponibles qui interrogent les trajectoires professionnelles et les injonctions contemporaines. Plusieurs ouvrages sont annoncés : Tomber amoureux de sa vie et de ses projets de Victor Morris, Le Tour de Soi en 80 jours de Solène Régent, J’ai testé pour vous : l’échec entrepreneurial de Justine Abécassis, Le Leadership narratif, ou encore Échec programmé de Camille Capdeville.

Un collectif né pendant pandémie

Hungry Minds Publishing, collectif éditorial international fondé en 2021 cette fois, fait son entrée sur le marché français avec un livre illustré. Né d’une réflexion sur la transmission du savoir en période de pandémie, le projet réunit auteurs, illustrateurs et créateurs autour d’ouvrages conçus comme des objets culturels durables.

Son titre phare, The Book : Le guide ultime pour rebâtir une civilisation, une encyclopédie visuelle de plus de 400 pages, fruit de milliers d’heures de travail, et entièrement réalisée sans recours à l’intelligence artificielle, assure-t-on. Le projet a connu un succès international notable, avec plusieurs millions de dollars levés en financement participatif et plus d’un demi-million d’exemplaires écoulés dans une cinquantaine de pays. La version française, lancée via Ulule, a atteint plus de mille précommandes.

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Au-delà de ce premier ouvrage, Hungry Minds développe un univers éditorial cohérent, avec de nouveaux projets mêlant fiction, réflexion et exploration visuelle, ainsi que des formats dérivés. Le collectif revendique une approche artisanale et immersive, privilégiant la qualité esthétique et la transmission des connaissances, dans une logique d’expansion maîtrisée plutôt que de production massive.

Une maison née en Guadeloupe

Yékri Éditions est une nouvelle maison d’édition afro-caribéenne lancée en 2025 et inaugurée en avril 2026 à Baie-Mahault, en Guadeloupe. Fondée par Anthony Cyprien, elle se donne pour mission de valoriser les voix africaines, caribéennes et diasporiques à travers une ligne éditoriale engagée.

La structure entend à la fois remettre en circulation des œuvres classiques devenues difficiles d’accès et accompagner de nouveaux auteurs locaux. Elle revendique une approche centrée sur la transmission, la mémoire culturelle et les enjeux identitaires, avec des thématiques liées à la décolonisation, au féminisme et à l’histoire.

Le lancement s’est accompagné de la parution de Naissance et renaissances, autobiographie de l’artiste guadeloupéen Brother Jimmy, qui devient le premier auteur contemporain du catalogue. Dans cet ouvrage, il revient sur un parcours marqué par l’exil, les épreuves personnelles et la reconstruction, avec une forte dimension de résilience.

Parmi les premiers titres remis en circulation figurent également Gouverneurs de la rosée et La Montagne ensorcelée de Jacques Roumain, Vodou et névroses de J.C. Dorsainvil, De l’égalité des races humaines d’Anténor Firmin, ainsi qu'Une voix venue du Sud d’Anna J. Cooper.

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Portée par une équipe de jeunes professionnels - Anthony Cyprien, Tessa Naime et Stella JW Bichara - la maison se positionne comme un espace de création et de diffusion pour des récits encore peu visibles dans l’édition traditionnelle. Elle a également lancé un appel à manuscrits destiné aux autrices afro-caribéennes, francophones, anglophones ou hispanophones.

Des fondateurs issus du documentaire

La Dissidence est un nouvel éditeur indépendant installé en Occitanie, fondé par les producteurs de documentaires sociopolitiques Philippe Diaz et Beth Portello. Elle revendique une ligne éditoriale engagée, tournée vers des approches critiques et non conventionnelles en histoire, anthropologie, écologie, philosophie ou politique.

Le projet prévoit un rythme soutenu, avec la publication d’un ouvrage par mois, réparti entre plusieurs collections comme Les Essentiels, Romans d’Histoire, Les Témoins ou La Différence. Le catalogue s’organise autour de textes déjà annoncés ou en cours de parution, abordant des sujets historiques, politiques et sociaux.

Parmi eux, un ouvrage, en librairie ce 22 avril, revient sur la catastrophe de Tchernobyl à partir d’archives, notamment celles du KGB et du Politburo, interrogeant les retards d’évacuation et la gestion de la crise. Un autre texte explore les logiques économiques contemporaines, critiquant le principe de croissance infinie et ses effets sur les inégalités.

Le programme inclut également des récits historiques et politiques, comme celui du mouvement mutualiste des horlogers du Jura au XIXᵉ siècle, ou une réflexion sur les structures de domination à travers le prisme du consentement et du patriarcat. D’autres titres prennent la forme de témoignages ou de récits inspirés de faits réels, à l’image d’un ancien trafiquant de drogue engagé dans la prévention, ou d’une fiction historique évoquant la famine dans un asile pendant la Seconde Guerre mondiale.

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Le catalogue mêle récits historiques, analyses politiques et témoignages. Parmi les thématiques traitées figurent les origines du nucléaire civil et ses dissimulations, les mécanismes du capitalisme financier ou encore les dérives du pouvoir politique. Les ouvrages sont distribués en France, Belgique, Suisse et Canada par Pollen Diffusion-Distribution.

Explorer le 9e art mondial

Solodolo est une nouvelle maison d’édition indépendante de bande dessinée, fondée par Romain Orgeur et lancée officiellement le 16 mars 2026 depuis Orléans. Elle se donne pour mission de faire découvrir au public francophone des œuvres internationales encore inédites en France.

Le projet est né d’un constat : de nombreux auteurs et autrices reconnus à l’étranger restent absents du marché français. Solodolo entend combler ce manque en allant chercher des titres « aux quatre coins du monde », sans se limiter à un genre précis.

La ligne éditoriale revendique une approche intuitive, tournée vers des œuvres marquantes, qu’elles relèvent du western, de la fantasy ou du polar, avec un intérêt particulier pour des propositions esthétiques fortes, « belles, brutes ou bizarres ».

La maison se distingue aussi par un choix d’indépendance radical : elle assure elle-même sa diffusion et sa distribution, privilégie les librairies et la vente directe, et refuse à la fois Amazon et le numérique. Solodolo s'est lancée avec trois titres : Sexcastle de l’Américain Kyle Starks, La Seconde vie de Sander de Stepan Razorenov et The King’s Warrior de Huahua Zhu.

La bergamote comme premier symbole

Fresco, nouvelle maison d’édition basée à Nancy, se lance avec un projet centré sur la valorisation du patrimoine local à travers des ouvrages courts, illustrés et accessibles. Fondée notamment par Renaud Petitjean, la structure revendique un format éditorial pensé pour une lecture fragmentée.

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Son premier titre, Bergamote de Nancy – le fruit devenu légende, revient sur l’histoire, les usages et l’imaginaire de cet agrume emblématique, depuis ses origines jusqu’à son inscription en IGP, en passant par ses déclinaisons culturelles et gastronomiques. L’ouvrage s’inscrit dans la collection « Nancyrama », dédiée aux figures et symboles de la Lorraine, comme Daum, Majorelle ou Stanislas.

Fresco mise sur des livres conçus autant aux habitants qu’aux touristes. La fabrication privilégie un ancrage régional, avec impression, papier et diffusion assurés par des acteurs lorrains. Cosigné avec Sandra Salès et mis en forme par le graphiste Frédéric Rey, ce premier volume a été lancé dans le cadre des 30 ans de l’IGP bergamote, au Jardin botanique de Villers-lès-Nancy. La maison entend désormais développer son catalogue en lien avec l’actualité locale.

Au-delà des librairies, Fresco cible également les musées et offices de tourisme, avec l’ambition de proposer des objets éditoriaux à la fois informatifs, esthétiques et facilement transportables.

Une maison née à Biarritz

Ancade Édition est une nouvelle maison indépendante fondée à Biarritz par Adeline Aubin, autrice et scénariste passée par le commerce international. Le projet revendique une ligne éditoriale à la croisée de la littérature et du cinéma, privilégiant des récits à forte dimension narrative, visuelle et émotionnelle.

La structure s’organise autour de sept collections - poésie, nouvelles, romance, fantasy, jeunesse, Crossroads et OLNI (Objet littéraire non identifié) - pensées comme des territoires distincts mais unifiés par une même exigence formelle et artistique. L’ensemble vise à accueillir des formes variées, des textes courts incisifs aux récits hybrides ou inclassables.

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Ancade met en avant une fabrication responsable, avec des livres imprimés en France, à Orthez, sur papier recyclé, ainsi qu’une attention particulière portée à l’objet et à la direction artistique.

Le lancement s’accompagne de la publication de Projection du vide de Stauri, un recueil de poésie contemporaine centré sur les tensions du quotidien et les expériences intimes. Résidant à Montauban, l’auteur signe ici son deuxième livre après Le Lapin à Bascule. Un second titre, une nouvelle dystopique, est annoncé pour les mois suivants.

Dix ans d’édition cinéphile indépendante

Et pour finir, une petite histoire de déménagement : la maison d’édition Marest, fondée il y a 10 ans par Pierre-Julien Marest, s’est récemment installée à Blosseville, en Seine-Maritime, aux côtés de l’autrice et éditrice Séverine Danflous.

Tous deux anciens critiques de cinéma, ils ont construit un catalogue centré sur le septième art, mêlant essais, entretiens et récits consacrés à des figures du septième art. Un catalogue de plus de 80 titres, publié à raison de huit à neuf ouvrages par an.

Installé sur la côte d’Albâtre pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles, le duo poursuit son activité éditoriale à distance tout en développant des projets ancrés localement.

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La maison a également lancé la collection de poche « Marest Bis », destinée à redonner vie à certains titres. En parallèle, les éditeurs entendent renforcer leurs liens avec le territoire, en multipliant rencontres et événements avec librairies et cinémas régionaux.

Cinésoliste de Philippe Collin est paru récemment, et Avec ma bite et mon couteau – René Viénet cinéaste, arrive.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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