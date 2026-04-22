Éditions Douro, dix ans déjà !

Lorsque nous avons imaginé la création des Éditions Douro, en mars 2016, nous étions loin d’anticiper l’ensemble des obstacles que nous aurions à franchir pour donner corps à ce projet.

Pendant près de quatre années, il nous a fallu préciser notre ligne éditoriale, en consolider les bases financières et, surtout, convaincre les premiers auteurs de faire confiance à une structure encore dépourvue d’histoire. Dans un monde éditorial où la légitimité se construit dans la durée, il s’agissait de démontrer qu’une maison nouvelle pouvait garantir à la fois l’exigence du travail éditorial et l’efficacité des circuits de diffusion et de distribution, en France comme à l’international.

C’est finalement au mois de mars 2020 que nous avons décidé de franchir le pas. Le contexte, on s’en souvient, était pour le moins singulier. La fermeture des lieux publics, le 15 mars, puis l’instauration du premier confinement, le 17, allaient bouleverser durablement la vie culturelle et économique du pays. Le 2 mars, la France comptait encore 191 cas confirmés de Covid-19 ; à la fin de ce même mois, ils étaient déjà plus de 44 000.

Dans ce climat d’incertitude, la publication de notre premier titre, initialement prévue pour juillet, paraissait de plus en plus compromise. La parution fut finalement repoussée au mois de septembre, alors que la France déplorait déjà près de 30 000 décès liés à la pandémie et plus de 300 000 cas confirmés.

Une étape décisive a été franchie en février 2021 avec la signature, après plusieurs mois de négociations, d’un contrat de diffusion et de distribution avec Hachette Livre, partenariat qui demeure aujourd’hui encore un pilier essentiel de notre développement.

Depuis lors, notre maison a publié 386 ouvrages, et la programmation éditoriale est désormais presque entièrement établie pour l’année 2026.

Les auteurs qui composent aujourd’hui notre catalogue viennent de France, de nombreux pays européens, mais également d’Afrique et d’Amérique, témoignant de l’ouverture internationale que nous souhaitions donner dès l’origine à notre projet.

Notre ambition initiale était claire : offrir un espace de publication à des auteurs débutants qui, trop souvent, ne trouvent d’autre issue que les structures à compte d’auteur ou celles exigeant une participation financière aux frais d’édition. Dans le même temps, nous avons eu l’honneur d’accueillir au sein de notre catalogue des écrivaines et des écrivains déjà reconnus qui ont choisi de rejoindre notre maison (liste non exhaustive disponible sur : Éditions Douro — Wikipédia).

Si cette aventure éditoriale a pu se développer et s’inscrire dans la durée, c’est avant tout grâce à l’engagement d’une équipe solide et passionnée. Nous saluons ici tout particulièrement le travail de nos directrices et directeurs de collections : Murielle Compère-Demarcy, Jacques Cauda, François Prunier, Alain Marc, Philippe Bouret et Norma Alonzo.

Antonio Cardoso, Direction éditoriale

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Par Auteur invité

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