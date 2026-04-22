De nouveaux futurs désirables aux éditions Copie Gauche !

Nouvelle campagne de souscription pour les éditions Copie Gauche. Après Solarpunk, Biorégions puis Greniers, la collection C’était Mieux Demain s’enrichit d’un nouveau recueil, cette fois ci autour de la thématique des Sciences.

Pour rappel, la collection C’était Mieux demain est une collection de recueils de cinq nouvelles d’anticipation, toutes imprégnées de diverses formes d’optimisme lucide quant aux différentes crises sociales et environnementales que nous traversons.

Chaque recueil fait suite à un appel à textes autour d’une thématique spécifique, soutenue par des ouvrages de vulgarisation proposés en sources d’inspiration. Les publications sont sous licence CC-By-SA, dans le but de visibiliser les efforts et coopérations menés par le mouvement de la Science Ouverte.

La thématique Sciences retenue pour ce recueil se voulait dotée d’une approche technocritique et humaniste, interrogeant l’instrumentalisation des différents domaines de recherche par les pouvoirs politiques, l’invisibilisation des voix minorisées, ou la hiérarchisation artificielle entre les sciences dites dures et celles dites souples. Une approche qui fait écho aux symposiums menés par la communauté Archipel ayant lieu à l’Université Technologique de Compiègne du 6 au 9 juillet 2026.

Les campagnes de prévente sur Ulule permettent également d’offrir une meilleure rémunération aux auteurices dont les textes sont retenus par un jury indépendant, tandis qu’on observe une paupérisation croissante de cette profession. Ainsi, 25 % du prix du recueil sont reversés directement aux lauréates et lauréats de l’appel à texte.

Entre biomimétisme, bioluminescence, complot pseudoscientifique et envahissement technologique sur fond de révoltes et de soin communautaire, les cinq nouvelles offrent une pluralité de discours sur l’avenir dans lequel puiser des moyens d’action pour promouvoir de nouveaux futurs désirables.

Pour soutenir la campagne, on se rendra à cette adresse.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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