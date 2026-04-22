Astrolabe : une nouvelle maison d’édition dédiée à la BD de genre

Astrolabe arrive avec une ambition lisible : explorer la bande dessinée de genre sous toutes ses formes. Fantasy, science-fiction, polar, western : « Astrolabe se fixe comme ligne éditoriale d’explorer la bande dessinée de genre sous toutes ses formes, en se tournant vers l’international ».

Le projet repose sur une idée simple mais exigeante : proposer des univers marqués, capables de susciter à la fois l’évasion et une forme de tension narrative. Dans sa présentation, la maison évoque d’ailleurs une volonté de naviguer entre différents registres, du spectaculaire à l’intime, sans se limiter à un seul terrain de jeu.

François Hercouët, le directeur, est une figure bien installée de l’édition de bande dessinée en France. Directeur éditorial d’Urban Comics depuis 2011, il a accompagné la structuration et le développement du catalogue de l’éditeur, notamment autour des licences DC Comics.

Un premier titre pour inaugurer la maison

Le lancement se fera avec Pourpre-Sang, un album de Léo Chérel. Originaire de Saint-Malo, ce jeune auteur ouvre le catalogue avec un récit inscrit dans une veine maritime et fantastique.

Ce premier volume s’inscrit dans un cycle en deux tomes et propose une plongée dans un univers inspiré de récits d’aventure et d’imaginaire, où se mêlent influences littéraires et atmosphères plus contemporaines.

Un choix qui donne le ton : Astrolabe entend mettre en avant de nouvelles voix tout en s’appuyant sur des codes bien identifiés du genre.

Dès ses prochaines publications, la maison annonce une orientation internationale affirmée. Parmi les auteurs attendus figurent notamment Sean Murphy et Matteo Scalera, deux noms bien installés dans le paysage de la bande dessinée américaine.

Ce positionnement : mêler jeunes talents et signatures reconnues, correspond à une logique éditoriale assumée : construire un catalogue où cohabitent découvertes et figures confirmées.

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Astrolabe organise son offre autour de plusieurs collections thématiques, chacune associée à un type de récit ou d’ambiance. Fantasy maritime, mythologie, anticipation ou encore polar : chaque axe éditorial vise à structurer une partie du catalogue et à guider les lecteurs dans leurs choix .

Crédit image : François Hercouët (Astrolabe)

Par Clotilde Martin

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