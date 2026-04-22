Astrolabe : une nouvelle maison d’édition dédiée à la BD de genre

Une nouvelle structure éditoriale fait son entrée dans le paysage de la bande dessinée. Baptisée Astrolabe, elle se consacre aux récits de genre et entend s’ouvrir largement à la scène internationale. Son premier album, Pourpre-Sang de Léo Chérel, doit paraître le 7 mai.
Le 22/04/2026 à 17:40 par Clotilde Martin
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22/04/2026 à 17:40
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Astrolabe arrive avec une ambition lisible : explorer la bande dessinée de genre sous toutes ses formes. Fantasy, science-fiction, polar, western : « Astrolabe se fixe comme ligne éditoriale d’explorer la bande dessinée de genre sous toutes ses formes, en se tournant vers l’international ».
Le projet repose sur une idée simple mais exigeante : proposer des univers marqués, capables de susciter à la fois l’évasion et une forme de tension narrative. Dans sa présentation, la maison évoque d’ailleurs une volonté de naviguer entre différents registres, du spectaculaire à l’intime, sans se limiter à un seul terrain de jeu.
François Hercouët, le directeur, est une figure bien installée de l’édition de bande dessinée en France. Directeur éditorial d’Urban Comics depuis 2011, il a accompagné la structuration et le développement du catalogue de l’éditeur, notamment autour des licences DC Comics.
Le lancement se fera avec Pourpre-Sang, un album de Léo Chérel. Originaire de Saint-Malo, ce jeune auteur ouvre le catalogue avec un récit inscrit dans une veine maritime et fantastique.
Ce premier volume s’inscrit dans un cycle en deux tomes et propose une plongée dans un univers inspiré de récits d’aventure et d’imaginaire, où se mêlent influences littéraires et atmosphères plus contemporaines.
Un choix qui donne le ton : Astrolabe entend mettre en avant de nouvelles voix tout en s’appuyant sur des codes bien identifiés du genre.
Dès ses prochaines publications, la maison annonce une orientation internationale affirmée. Parmi les auteurs attendus figurent notamment Sean Murphy et Matteo Scalera, deux noms bien installés dans le paysage de la bande dessinée américaine.
Ce positionnement : mêler jeunes talents et signatures reconnues, correspond à une logique éditoriale assumée : construire un catalogue où cohabitent découvertes et figures confirmées.
À LIRE - Les jeunes lecteurs désertent-ils les librairies ?
Astrolabe organise son offre autour de plusieurs collections thématiques, chacune associée à un type de récit ou d’ambiance. Fantasy maritime, mythologie, anticipation ou encore polar : chaque axe éditorial vise à structurer une partie du catalogue et à guider les lecteurs dans leurs choix .
Crédit image : François Hercouët (Astrolabe)
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié, ce mercredi 15 avril, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars 2026, ainsi que l'évolution des prix sur un an. Pour les livres, entre mars 2025 et mars 2026, l'augmentation est estimée à 0,9 % par l'Insee. L'inflation ralentit, puisque la variation annuelle entre 2024 et 2025 atteignait 1,2 %.
16/04/2026, 12:01
L’Afrique du Sud relance le débat sur la régulation du prix du livre. Entre volonté de soutenir les librairies indépendantes et crainte d’une hausse des coûts pour les lecteurs, le projet cristallise des tensions profondes. Inspirée de modèles étrangers, la réforme interroge l’équilibre entre accessibilité, diversité éditoriale et viabilité économique des acteurs du livre.
16/04/2026, 11:54
Le 2 juin prochain, la Bibliothèque publique d'information, relocalisée sur le site Lumière, à Paris, accueillera une journée d'étude, sous l'intitulé « Bibliothèques : lieux des possibles, lieux en tension ? ». Coorganisée par l'institution et l'Enssib, elle proposera notamment un état des lieux des recherches en cours dans le domaine des bibliothèques.
16/04/2026, 10:33
La « méthode Bolloré » s'est à nouveau appliquée au pan éditorial de ses activités, après le licenciement d'Olivier Nora, PDG de la maison d'édition Grasset, le mardi 14 avril. En écartant cet éditeur historique, véritable pilier de la structure, le milliardaire s'est toutefois mis un peu plus à dos certaines figures du catalogue. 115 auteurs et autrices, dont Virginie Despentes, Sorj Chalandon ou Anne Berest, ont ainsi annoncé qu'ils ne signeraient pas leur « prochain livre chez Grasset ».
16/04/2026, 10:24
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