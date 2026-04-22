Dictionnaire du langage des fleurs : António Lobo Antunes déroute autant qu’il fascine

António Lobo Antunes ne raconte pas : il laisse monter des voix, des blocs de mémoire, des phrases qui avancent par ressacs et par reprises. Dictionnaire du langage des fleurs exige d’emblée qu’on renonce au confort du récit balisé.

Le roman s’ouvre sur des existences pauvres, blessées, traversées par le désir, la honte, la maladie, la clandestinité politique, et compose moins une intrigue qu’un tissu de consciences déchirées. Cette matière, d’une densité presque physique, produit une lecture d’immersion plus que de progression.

Des voix qui se poursuivent

Le premier mouvement frappe par son dispositif : chaque chapitre se place dans la coulée d’une voix, mais cette voix n’est jamais seule. Elle charrie des paroles d’autres, des souvenirs, des scènes anciennes, des phrases entendues qui reviennent comme des refrains intérieurs.

Le livre ne juxtapose pas des points de vue : il montre comment une existence se peuple de présences, d’ordres, de regrets, de lambeaux de conversations. Ainsi la mère supplie : « Je t’en prie fais semblant de le croire pour que je puisse le croire moi aussi. » Une parole qui même amour, mensonge et impuissance, sans distinction.

Cette polyphonie ne relève pas d’un exercice formel gratuit. Elle donne sa vérité au roman. Le passé n’y revient jamais comme un souvenir net, mais comme une pression continue. Les êtres parlent depuis un présent saturé d’avant, encombré de figures parentales, de blessures politiques, d’élans sensuels et de peurs infantiles. Le lecteur avance dans une prose qui ne cesse de défaire les frontières entre ce qui fut, ce qui demeure et ce qui s’invente pour tenir debout.

La phrase comme chambre d’écho

La syntaxe ample, sinueuse, presque hypnotique, constitue le vrai moteur narratif. Chez Lobo Antunes, la phrase pense avant de décrire. Elle bifurque, s’attarde, se corrige, se laisse envahir par une image ou un souvenir. Ce mouvement crée une tension singulière : on lit moins pour savoir ce qui va arriver que pour saisir comment une conscience se débat avec elle-même. Quand le père murmure : « Tout fiche le camp petit à petit pas vrai ? », la formule n’éclaire pas seulement son déclin ; elle contamine le livre entier, où tout semble menacé d’effacement, jusqu’aux maisons, aux visages, aux fidélités.

Cette prose a pourtant sa netteté. Elle sait faire surgir, dans le flot, une phrase brève qui fend la masse et laisse une marque. Le désir clandestin, la solitude militante, l’ambiguïté des liens se condensent ainsi dans des paroles d’une sécheresse redoutable : « Va pas t’imaginer des choses c’est uniquement du travail. » Puis, quelques lignes plus loin, la distance prescrite vacille déjà : « Si tu ne dors pas viens par ici. » Lobo Antunes excelle à saisir cet endroit où les êtres se protègent par le langage au moment même où leurs défenses cèdent.

Politique, famille, désir : le même désordre

Ce qui impressionne, c’est la manière dont le roman refuse de hiérarchiser ses matières. La clandestinité communiste, la misère sociale, l’usure familiale, la dépendance affective, le souvenir des parents ou le tremblement du corps amoureux appartiennent au même courant. Rien n’est isolé, rien n’est traité comme simple décor. Le politique ne corrige pas l’intime ; il le blesse autrement. L’enfance ne protège pas du présent ; elle l’empoisonne. Même une question aussi simple que « Tu n’as pas sommeil ? » devient chargée d’attente, de fatigue, de tendresse bancale et d’abandon possible.

On retrouve ici la force propre à Lobo Antunes : faire d’un monde disloqué une forme d’unité sensible. Les trains, les quartiers pauvres, les chambres, les hôpitaux, les cuisines, les terrains vagues, tout revient comme si les lieux eux-mêmes pensaient avec les personnages. Cette insistance donne au roman sa cohérence secrète. Elle peut déconcerter, parfois épuiser, mais elle finit par imposer une évidence : ces vies ne pouvaient être dites autrement que dans cette langue de l’encombrement, du ressassement et de la survivance.

Dictionnaire du langage des fleurs (trad. Dominique Nédellec) n’offre ni repos ni séduction facile. Il demande qu’on accepte l’opacité relative des êtres, la torsion des souvenirs, la répétition des blessures. Mais cette exigence a pour contrepartie une puissance rare : celle de faire entendre, sous les discours sociaux, amoureux ou idéologiques, la rumeur nue de vies qui tiennent encore par la parole. Un roman de grande intensité, moins à déchiffrer qu’à traverser.

On en humera le parfoum à compter du 6 juin.

Par Victor De Sepausy

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