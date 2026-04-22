Éditions Sans crispation : quand l’exigence se fait sans rigidité

Notre objectif est de faire découvrir aux lecteurs des auteurs qui ont du tempérament et qui proposent un univers singulier.

Trois collections à ce jour :

Coup de poing : « actionnable à l’aide du poing. Enclenche des procédures d’urgence et nécessite un surcroît de vigilance » : collection dédiée au roman et à la fiction.

Amuse bec : « qui est de petite taille et peut se servir chaud ou froid » : collection dédiée à la nouvelle et aux textes courts.

Utopiques : « qui contribuent à sauver le monde » : collection dédiée à la poésie.

Nos ouvrages abordent les problématiques contemporaines, offrant ainsi une perspective riche et sans compromis sur les enjeux de notre époque.

À travers un catalogue diversifié, nous nous affirmons comme un bastion de l’exploration littéraire, où le plaisir esthétique se mêle à la réflexion et à la critique.

Aussi, encourageons-nous les auteurs à explorer de nouveaux horizons, à repousser les limites de l’imagination, à aller au-delà des lieux communs et à innover tant au niveau formel que linguistique. Enfin, nous visons à offrir aux lecteurs une expérience de lecture vivante et ambitieuse.

Enfin, chaque livre que nous publions est conçu avec le plus grand soin, depuis le choix minutieux des auteurs jusqu’à la conception des livres.

Nous nous engageons à offrir une qualité exceptionnelle à chaque étape du processus éditorial, témoignant ainsi de notre profond respect pour ceux, auteur et lecteur, qui les font vivre.

DOSSIER - Édition indépendante : en avril, l’Autre Livre défend la bibliodiversité à Paris

Par Auteur invité

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