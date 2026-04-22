À pleins poumons : une saga familiale qui transforme l’héritage en piège

Pedro Gunnlaugur Garcia peint une fresque géographiquement hors norme qui traverse l’Italie, le Vietnam, l’Amérique et un futur abîmé. D’une génération à l’autre, guerres, exils, croyances et malentendus composent un récit où le grotesque voisine avec le chagrin. Un roman ample, mobile et tendu, qui fait de l’héritage moins un refuge qu’une matière instable, parfois toxique.
Le 22/04/2026 à 15:37 par Victor De Sepausy
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
22/04/2026 à 15:37
0
Commentaires
0
Partages
Pedro Gunnlaugur Garcia ouvre À pleins poumons (trad. Hadrien Chalard), sur une scène de fatigue maternelle presque scandaleuse par sa franchise. Jóhanna dépose sa fille à la maternelle, l’embrasse, puis éprouve un soulagement immédiat à l’idée d’une semaine sans elle. Cette entrée en matière donne le ton : ici, les sentiments ne se présentent jamais sous une forme pure, mais mêlés, contradictoires, troués par l’épuisement, la honte et le besoin de tenir encore.
Le texte installe d’emblée une voix qui refuse l’édification et préfère les zones troubles de l’expérience. « Même si Jóhanna l’aimait de tout son cœur, elle se sentait soulagée à l’idée de passer une semaine entière sans la voir. »
Le roman bascule ensuite dans une ampleur inattendue. À partir d’une boîte à chaussures et d’un livre écrit par le père de Jóhanna, le récit se déplie en saga familiale, reliant des ascendances italiennes et vietnamiennes, des départs, des guerres, des transmissions bancales.
Le geste est beau : faire d’un roman familial non un monument de filiation, mais une machine à déterrer des vies mal racontées, mal comprises, parfois même mal héritées. « Ce n’étaient que des noms, dépourvus à ses yeux de toute signification, sur une feuille de papier. » Ou comment rendre du poids, du souffle et du désordre à des noms d’abord inertes.
Ce qui frappe alors, c’est la manière dont Garcia conjugue le romanesque le plus ample et une attention presque cruelle aux accidents minuscules. La grande histoire passe par des détails grotesques, des croyances familiales, des ratés du corps.
L’épisode des olives, transmis de génération en génération comme un antidote absurde contre la guerre, résume cette logique : le salut y prend la forme d’un rite ridicule, à la fois comique, sinistre et profondément émouvant. L’emphase cosmique y côtoie aussitôt le burlesque le plus matériel : « Voilà comment Enzo échappa aux manœuvres destructrices de l’univers qui l’auraient sans aucun doute réduit en poussière, entraînant par la même occasion la fin de cette saga familiale. »
C’est sans doute l’une des grandes réussites : ne jamais séparer la douleur de l’incongru. La guerre, l’exil, la conscription, la peur de mourir, tout cela circule dans une matière narrative saturée de drôlerie inquiète. Le rite des olives, poussé jusqu’à l’allergie et à la catastrophe domestique, ne sert pas seulement de motif familial.
Il montre comment les lignées fabriquent leurs légendes à partir d’erreurs, d’affolements et de récits trop souvent répétés. « Le rite initiatique avait échoué. La famille était sous le choc. Pas de cancer. Pas de certificat médical. Il était allergique à son seul salut. » Rarement l’héritage aura paru à ce point grotesque et tragique dans un même mouvement.
Cette tonalité permet au roman d’éviter deux pièges opposés : la fresque patrimoniale d’un côté, le roman conceptuel de l’autre. Garcia ne sacralise jamais sa généalogie narrative. Il la malmène, l’ouvre aux bifurcations, aux récits rapportés, aux croyances invérifiables. La scène des femmes volantes, les récits de grand-mère, l’incertitude constante entre fabulation et vérité installent une mémoire vibrante, mais instable. Le roman avance ainsi dans un régime de demi-crédulité où l’imaginaire n’annule pas le réel : il le travaille, l’épaissit, lui donne une profondeur légendaire sans jamais le purifier.
La rencontre entre Thảo et Anthony déplace encore le sujet. Le romanesque amoureux arrive, mais sans mièvrerie, dans une tonalité de manque, de gêne et de projection. Thảo regarde ce jeune homme depuis sa fenêtre, l’imagine, le rêve, voudrait l’approcher moins pour l’embrasser que pour le nourrir. « Elle ne voulait pas de baiser. Seulement lui donner à manger. » Tout est là : le désir passe par le soin, mais un soin encore imaginaire, maladroit, empêché par la langue et la peur du ridicule. Cette retenue donne à la scène une intensité singulière, à rebours des romans d’initiation sentimentale plus démonstratifs.
Le livre trouve même, dans la scène du lapin dessiné sur la lune, une forme de condensation presque parfaite. Chez Thảo, l’image ouvre un possible de douceur, de jeu, de croyance partagée. Chez Anthony, la même vision fait remonter la culpabilité, la guerre, la paternité laissée en suspens. « Le lapin était là, échoué sur la lune. »
Tout le roman tient dans cette image renversée : la légèreté y devient échouage, la rêverie y garde la trace d’une blessure. Garcia excelle à produire ces points de bascule où la poésie n’adoucit rien, mais rend le dommage plus visible.
Le cadre d’« Automne 2089 » n’ajoute pas un simple décor d’anticipation. Il donne au roman une pression supplémentaire. Les expériences immersives de Jóhanna, la difficulté à « expliquer la chronologie », puis surtout les notations sur le ciel altéré par des pulvérisations chimiques composent un horizon d’effondrement discret, jamais martelé, mais tenace.
L’avenir ne sert pas ici à projeter une dystopie spectaculaire, il prolonge la logique intime : vivre, c’est hériter d’un monde déjà abîmé, d’une famille déjà trouée, d’un récit déjà incomplet.
À pleins poumons impressionne ainsi par sa capacité à tenir ensemble la fresque et l’écharde, l’hilarité et l’accablement, le conte familial et l’angoisse historique. Le roman ne se contente pas de raconter une lignée : il montre comment on survit dans les récits des autres, comment on déforme ce qu’on transmet, comment le corps lui-même devient archive de la peur. C’est un récit ample, nerveux, souvent très drôle, mais dont la drôlerie ne protège jamais du chagrin. Il laisse surtout une sensation rare : celle d’avoir lu une histoire qui respire large tout en gardant, sous chaque phrase, une pointe d’asphyxie.
Première pression, le 15 mai.
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
Paru le 15/05/2026
448 pages
Editions Métailié
23,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Voici un roman de voix, de réminiscences et de fractures intimes où se mêlent famille, désir, pauvreté et clandestinité politique. La phrase, longue et sinueuse, épouse le désordre des consciences sans jamais perdre sa force. Un livre exigeant, parfois âpre, mais d’une intensité rare, qui transforme la mémoire en expérience de lecture.
22/04/2026, 16:01
C'est moins une rébellion abstraite contre la religion qu’une enfance saisie par l’injonction, la honte et le désir de fuite. Porté par une voix insolente, drôle et blessée, le roman suit Sato dans son refus de devenir l’« enfant pieux » qu’on exige de lui, jusqu’à faire de cette résistance intime une matière romanesque d’une intensité rare.
22/04/2026, 15:51
Une fresque métaphysique monumentale où la philosophie d'Aristote devient la loi physique d'un univers en perpétuelle mutation. À travers l'errance de Hieronim Berbelek, stratège déchu cherchant à retrouver sa dignité dans un monde sculpté par la volonté de puissants démiurges, l'auteur polonais signe une œuvre d'une densité rare, mêlant habilement récit d'aventure, enjeux ontologiques et immersion sensorielle totale.
21/04/2026, 07:30
Sébastien Juillard signe le premier volet magistral de la saga de Sigdís Hröriksdóttir. Loin des sentiers battus, l'auteur nous entraîne dans une Scandinavie du VIIe siècle où l'acier des épées le dispute au givre des cœurs. Entre fresque historique et drame intime, ce roman impose une voix singulière, portée par une plume d'une précision chirurgicale et un sens du tragique hérité des anciens scaldes.
20/04/2026, 16:44
Dans l’Utah, l’apparition d’arbres rouges luminescents fait vaciller l’ordre du monde. Marie-Lorna Vaconsin transforme ce surgissement végétal en roman d’anticipation politique, où se croisent traumatisme, emprise sectaire, enfance défigurée et espoir d’une riposte du vivant. Une fiction dense et âpre, qui fait de la forêt un révélateur de toutes les violences humaines.
17/04/2026, 11:43
Avec Ravagés de splendeur, Guillaume Lebrun ne ressuscite pas seulement Héliogabale : il fait de son règne une scène de confrontation entre les corps, les croyances et le pouvoir. Porté par trois voix qui s’entrecroisent, le roman transforme la Rome antique en territoire de désir, de violence et de bascule politique, avec une langue qui éblouit autant qu’elle déborde.
16/04/2026, 12:56
L’eau n’est plus, dans cet essai, une simple question d’environnement. Simon Porcher en fait le point de rencontre des crises contemporaines : climat, agriculture, santé, énergie, inégalités, démocratie. En retraçant la longue histoire de sa maîtrise et de ses conflits, il montre comment une ressource tenue pour acquise devient le révélateur brutal de nos impasses collectives.
16/04/2026, 12:55
Une rupture, un été forcé en Cornouailles, une librairie au bord du désordre : Gracie Page fait d’un scénario de romance une histoire de déplacement social et intime. Avec Anna, brillante élève soudain déclassée, le roman observe comment un lieu, une communauté et le travail quotidien autour des livres déplacent les ambitions, réordonnent les affects et fissurent le mythe du parcours parfait, sans renoncer aux séductions du romanesque sentimental.
14/04/2026, 10:35
Dans son dernier ouvrage, Fantômes et Giboulées, Catherine Dufour s'éloigne des sentiers battus pour livrer une chronique sociale mâtinée de fantastique. À travers le portrait de Camille, gérante d'un refuge pour femmes victimes de violences, l'autrice explore les thèmes de la précarité et de la mémoire hantée des lieux. Entre enquête policière et réflexion philosophique, ce livre décortique avec une ironie mordante les mécanismes de l'invisibilité.
14/04/2026, 10:33
Longtemps resté inédit en France, Sentiers escarpés de John Muir paraît enfin aux éditions Arthaud. Véritable bible du nature writing, ce recueil retrace les pérégrinations du célèbre naturaliste à travers l’Ouest américain, de la Sierra Nevada au Grand Canyon. Entre observations scientifiques rigoureuses et envolées lyriques mystiques, Muir jette les bases de l’écologie moderne et de la protection des espaces sauvages dans un récit vibrant.
14/04/2026, 10:32
Un pape agressé, des élus morts dans des circonstances troubles, un service marginal d’Interpol lancé sur des pistes que personne ne veut vraiment relier : Bureau 26 d’Elie Maucourant combine thriller politique, noirceur sociale et faille intime. Porté par un narrateur cabossé, le roman tient par sa tension, son décor institutionnel et sa violence très concrète.
10/04/2026, 12:02
Ni manuel de sagesse ni variation mélancolique sur le temps qui passe, L’âge expérimental examine la vieillesse comme une terre neuve. Erri De Luca y interroge le corps, la mémoire, la liberté et l’amour, tandis qu’Inès de la Fressange introduit la question du style et du regard social. Un livre sec, dense, qui refuse le déclin et cherche dans l’âge avancé une dernière conquête.
09/04/2026, 11:56
Avec Devenir soi, Nicky Doll retrace un parcours d’émancipation où l’enfance, l’exil, la honte sociale, la scène drag et la conquête d’une voix propre s’enchaînent sans folklore inutile. Entre récit personnel, réflexion sur les normes et adresse à la jeunesse queer, le livre montre comment une identité se construit par déplacements, chocs, essais et reprises de pouvoir sur soi.
07/04/2026, 16:36
Dans Fearful, Lauren Roberts (trad. Marie Demay) déplace son univers en une zone plus sombre et mélancolique. En donnant la parole à une Mort ironique, solitaire et curieuse des vivants, elle bâtit un roman où la fantasy romantique se charge d’enjeux politiques et intimes. Pouvoir empoisonné, héritage corrompu : le livre séduit par sa voix singulière, malgré quelques effets de style trop appuyés.
07/04/2026, 15:23
Roman d’exil, de désir et de culpabilité, La prochaine fois que je te vois, je te tue (trad. Christilla Vasserot) avance au bord du gouffre avec une voix qui mêle sarcasme, panique et tendresse vénéneuse. Paulina Flores suit une narratrice chilienne à Barcelone, prise entre une histoire d’amour toxique, une amie décidée à mourir et une conscience qui transforme chaque détail en scène de crise. Une fiction nerveuse, drôle et profondément instable, qui sonde aussi l’épreuve de la solitude.
07/04/2026, 15:02
Avec Seul en mer, Richard J. King ne raconte pas seulement des traversées en solitaire : il remonte aux ressorts intimes, politiques et littéraires de ces départs vers le large. De Joshua Slocum à Ann Davison, son essai montre que l’océan ne sert pas de décor à l’exploit, mais de révélateur. Une histoire de la mer, de l’écriture et du face-à-face avec soi-même.
03/04/2026, 12:25
D’une plage d’enfance aux premiers réseaux sociaux, Catherine Prasifka suit la formation d’un regard qui ne cesse de se retourner contre soi. Celle que tu vois (trad. Laetitia Devaux) ne raconte pas seulement une jeunesse contemporaine : le roman ausculte la manière dont l’image modèle les souvenirs, déforme les liens et installe très tôt le besoin de corriger sa propre existence. Un texte nerveux, lucide, parfois cruel, sur l’impossibilité de coïncider avec soi.
03/04/2026, 06:30
Pour son deuxième opus, Jean-Baptiste Hanak propose le récit halluciné d’une tournée musicale. On y découvre la psychologie tortueuse de frères plus romantiques qu’il n’y paraît, et un visage méconnu du Japon. Par Aymeric Patricot.
02/04/2026, 13:36
Dans L’Aile droite (trad. Laure Hinckel), Mircea Cărtărescu plonge dans la Roumanie de 1989 par la porte étroite d’une cuisine, d’une mère et d’une ville en ruine. Entre pénurie, visions et mémoire filiale, le roman mêle l’histoire politique à une matière intime d’une densité rare. Une œuvre ample, parfois débordante, qui fait de Bucarest un paysage mental et de la survie quotidienne une expérience presque sacrée.
02/04/2026, 08:30
On se réveille parfois avec une gueule de bois qui sent le savon et la poussière des Pouilles. On croit lire un simple roman, et on se retrouve propulsé dans une Italie en plein boom, entre les effluves de talc de la Casa Rizzo et le vrombissement d’une Lambretta capricieuse. Francesca Giannone raconte plus qu'une histoire de famille avec À nous demain ; elle jette au visage le sel de la terre et le parfum des illusions perdues. C’est brut, c’est chaud, et ça gratte un peu sous la peau comme le sable du Salento.
01/04/2026, 13:15
Elle lit des romances comme d’autres apprennent à respirer, avec méthode, ferveur et une confiance presque militaire dans les promesses du genre. Puis le réel entre en scène, brutal, moqueur, imprévisible. Dans Romance Challenge (trad. Karin Forestier), Susan Lee envoie une héroïne bardée de références sentimentales au contact du campus, des réseaux et du vertige amoureux : le choc fait des étincelles.
01/04/2026, 11:22
Né d’un viol commis en plein carnaval, Bombus, le héros éponyme du dernier roman de Lenka Hornakova-Civade, à paraître en avril chez Alma Éditeurs, joue avec le temps, la nature, l’artifice, la fiction, la réalité — ce qui nous rend humains, complexes, insaisissables.
01/04/2026, 10:04
Sous le vernis attendri des récits sur la maternité, il y a d’ordinaire beaucoup de silence, quelques slogans et une montagne de faux-semblants. Peaux à peaux arrive avec les mains sales de réel et des couches pleines de non-dits. Mélanie Page ne berce personne : elle ouvre le corps, le couple, le désir d’enfant et la culpabilité comme on entrouvre une plaie pour vérifier ce qu’elle contient encore de vivant.
26/03/2026, 12:33
Dans les marges boueuses de l’Ouest américain, Kevin Barry installe un théâtre de la dérive où l’amour n’ouvre aucune porte. Entre hallucination et lucidité, Les Amours en fuite (trad. Karine Chichereau) dissèque l’illusion du départ, la fatigue des corps et l’impossibilité de se réinventer. Un roman dense, abrasif, où la langue elle-même semble lutter contre l’effondrement.
26/03/2026, 10:39
Oubliez vos GPS et vos certitudes de cadres sup’. Prenez-vous plutôt une décharge de poésie brute en pleine face avec le dernier Viscogliosi. On est loin de la BD de salon : c’est un road-movie cérébral où un mec à tête d’âne nous explique que s’égarer dans la Drôme est le seul moyen de rester lucide. C’est foutraque, c’est brillant, et ça sent l’encre fraîche et la liberté totale. Accrochez-vous, on part en dérive sans ceinture de sécurité.
26/03/2026, 10:38
Il y a, dans certaines maisons de fiction, une manière d’ouvrir la porte qui ressemble déjà à un piège. Avec Eversand, Victor Dixen convoque l’Amérique des dynasties, le gothique des grandes demeures et l’économie très concrète de la survie sociale. Sous les fleurs trop vives et les politesses de palace, le roman installe un territoire clos, sensuel et inquiétant, où chaque faveur semble présentée comme une dette, et chaque dette comme un serment.
25/03/2026, 13:36
Il y a, dans Les Ailes de la forêt, une promesse trompeuse : celle d’un roman d’aventure naturaliste, porté par la quête presque enfantine d’un collectionneur de papillons. Très vite, cette promesse se fissure. Ce que Jamy Gourmaud met en scène n’est pas une exploration, mais une extraction — du vivant, des hommes, des illusions. La forêt ne se contente pas d’entourer les personnages : elle les révèle, les trie, les use.
23/03/2026, 16:37
La célébrité adore se croire solide. Elle aime ses codes, ses angles, ses habitudes, ses gens pour ouvrir les portes avant même qu’elle tende la main. Puis un matin, tout décroche. Plus de reconnaissance, plus de visage social, plus de privilège visible. Il reste quoi ? Un corps, un nom déplacé, une panique très concrète, et cette vieille vérité qu’on préfère d’ordinaire laisser dormir : il suffit d’un rien pour tomber de très haut.
23/03/2026, 13:17
Il suffit parfois de dix centimètres de neige en trop, d’un lycée qui tourne sur lui-même, d’un séminaire corporate au bord de la mer et d’un silence soudain chez les enfants pour que tout le décor craque. Christopher Bouix entre là-dedans sans chercher l’équilibre ni la bienséance. Il prend la France des règlements, des experts, des parents fatigués, des chefs à slides, et il la jette dans un blizzard où plus rien ne répond.
23/03/2026, 11:13
Les palaces adorent faire croire que rien n’y entre jamais de brutal : ni la boue, ni le manque, ni la politique, ni les morts du monde extérieur. Puis la guerre monte l’allée, dépose ses hommes dans le hall et réclame les clefs. C’est là que Hôtel Avallon commence vraiment : au point exact où le vernis tient encore, mais où tout, dessous, a déjà commencé à craquer.
23/03/2026, 11:12
Le Pèse-Dieu débarque les bottes pleines de boue, de cendre et de code. Ian Soliane n’ouvre pas une porte sur l’au-delà : il balance son lecteur dans une zone grise, saturée de deuil, de bugs et de souvenirs qui mordent encore. Au bout du chemin, un père marche après une morte. Et derrière cette poursuite, c’est toute notre époque qui clignote, froide, connectée, inconsolable.
20/03/2026, 13:01
Venise transpire ici moins le tourisme que la poudre, la peur et les arrière-salles où l’Europe se rêve encore gouvernable. Sous les ors, les cloches et les façades, Fabiano Massimi rouvre un instant où l’Histoire a tangué sans tomber. Le Pacte de Venise (trad. Renaud Temperini) avance dans cette valse politique, là où les dictateurs paradent, où les vaincus calculent, et où quelques hommes comprennent avant les autres que le siècle prépare sa catastrophe.
20/03/2026, 12:36
Dans une époque saturée de récits frelatés, de postures et de vérités en kit (ou en scrolls), Ivan Jablonka et Aurélie Barjonet proposent avec Écrire le réel un essai qui refuse la brume. Le tout avec la contribution d'Annie Ernaux, juste pour dire. Ce manifeste collectif rouvre une vieille ligne de front : celle où la littérature cesse d’orner le monde pour aller le contredire, l’ausculter, l’accuser — et parfois le prouver. Sortie le 25 mars.
19/03/2026, 17:12
Dans une chambre où le plafond devient planète et les nuits un territoire sans fin, tout se dérègle sans bruit. Messages anonymes, corps fatigué, amour sous tension : rien n’explose, tout s’érode. Avec Salut, tu vas bien ? (trad. Guillaume Deswarte) Martina Hefter capte ce moment précis où le réel glisse, où mentir devient une manière de tenir, et où la lucidité, loin de sauver, enferme davantage.
19/03/2026, 16:06
Small Town Sins (trad. Clément Baude) s'inscrit dans une tradition de récits où le mal est raconté sans fioritures : comment une ville entière l’absorbe, le recycle, le dissimule dans son quotidien. Sous les porches, dans les chambres vides, aux urgences, chacun tient debout comme il peut — et c’est précisément là que le livre mord.
19/03/2026, 15:46
Avancer à pas feutrés, félinement, et bondir pour attraper sa proie au cou... Panthères fait entrer le crime dans la chair : pluie froide, nicotine et les couloirs de palais de justice et la fatigue des vivants. Valentine Vendôme y lâche une héroïne sous tension dans un monde où la procédure tient lieu de rempart pendant que tout menace de céder.
18/03/2026, 16:42
Autres articles de la rubrique Livres
Laurence Nobécourt, dans ce dernier livre, se penche sur son ascendance et tente d’éluder avec force et détails les éléments qui expliquent la violence que trois sœurs - les deux sœurs aînées de l’auteur et l’auteur elle-même - ont vécue. Au cœur du livre, l’histoire d’une succession houleuse et tragique après la mort des parents et trois sœurs blessées qui doivent s’accorder sur un partage : Stella, l’aînée "préférée du père", Petra, et celle qui se nomme elle-même La Petite sauvage. Les deux aînées rejettent la petite dernière.
22/04/2026, 09:00
Le codicille des ombres, d’Olivier Sebban, paraît aux éditions Rivages et propose un récit ancré dans la peste de Marseille de 1720, où deux trajectoires humaines, marquées par la fuite, l’exil et la perte, interrogent la possibilité de survivre et de trouver une forme de lumière au cœur du désastre.
22/04/2026, 08:53
C’est au cœur de l’été. Le fils devenu Kathy vient d’être incinéré. La mère, le père et le fils cadet - le petit frère âgé de trente ans - se retrouvent dans la maison familiale qu’ils n’habitent plus depuis plusieurs années. Kathy est avec eux. Aucun ne perçoit sa présence. La mère, la dernière qui l’a vue vivante, semble la ressentir.
22/04/2026, 07:00
À l’occasion de l’exposition Michel-Ange – Rodin. Corps vivants, présentée au musée du Louvre jusqu’au 20 juillet, plusieurs ouvrages paraissent et offrent autant de portes d’entrée dans ce dialogue entre les deux maîtres. Essai, catalogue, bande dessinée ou réédition : chacun éclaire à sa manière ce face-à-face à quatre siècles de distance. Tour d’horizon.
21/04/2026, 17:55
Anglestume. Arcadia Meade, connue sous le nom de Cady, 78 ans, est à la retraite. Avant, elle voguait sur la Nysis, qu’il pleuve ou qu’il vente. Appelée par les rivages au loin, elle n’a jamais pu résister à l’appel de la mer et à cet air chargé de sel et de danger… Pourtant, il a fallu se faire une raison. L’âge, vous savez. Alors elle passe ses journée à boire, à fumer des roulées et à récupérer de quoi manger à droite, à gauche.
21/04/2026, 12:08
C’est un livre brûlant et passionnant qui raconte un réalisme âpre et totalement méconnu, et dit à voix haute ce que tout le monde pense tout bas mais n’ose écrire, détailler. C’est un livre bienvenu de la part de Maître Dosé, avocate pénaliste parisienne connue et reconnue. Une voix forte et nécessaire : La violence faite aux autres (Sonneur).
21/04/2026, 12:00
Il y a les romans noirs. Il y a les romans gris. La Tentation des combles (éditions Fables fertiles, avril 2026), de Dominique Boudou, en est un, comme le disent les yeux de Catherine vus par ceux du narrateur, qui s’y perd. Défaite, changeante, opaque, sa teinte est indécise, en quête d’une vérité finale qui se dérobe.
21/04/2026, 10:40
Hauterives, petit village de la Drôme, à l’aube du XXème siècle. Ferdinand Cheval (1836-1924), ancien facteur que l’on traite de vieux fou au village, façonne son propre tombeau dans le cimetière de son village, à moins d’un kilomètre de son Palais idéal. Peu à peu, au milieu des pierres tombales, s’élève une sculpture délirante.
21/04/2026, 08:00
Voyages extraordinaires au Muséum, de Jacques Cuisin et Nicolas Gilsoul (Robert Laffont), en librairie le 13 mai, propose une immersion dans les collections méconnues du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, à travers le récit d’une exploration hors du commun qui met en scène la richesse du vivant et les coulisses invisibles de l’institution.
21/04/2026, 07:00
Loin du simple récit de super-héros, Supergirl: Woman of Tomorrow (trad. Jérôme Wicky) transforme Kara Zor-El en figure traversée par le deuil, la violence et l’altérité. Tom King confie la narration à Ruthye, jeune fille en quête de vengeance, tandis que Bilquis Evely et Matheus Lopes bâtissent un cosmos somptueux, instable, où couleur et silence guident le sens.
20/04/2026, 15:21
La Confusion, deuxième roman de Louisiane C. Dor, paraît le 6 mai : l’autrice y suit Coline Mayard, vingt ans, aspirant à l’amour et à un ailleurs, dont la rencontre avec un écrivain plus âgé bouleverse les repères et l’entraîne au cœur d’une relation et d’un foyer où les frontières se brouillent.
20/04/2026, 07:35
L’actualité à la lumière des livres. Des milliards de galaxies qui s’éloignent, un vieux débat américain ravivé par le Proche-Orient, une invasion britannique oubliée, le journal intime d’un grand diariste anglais et les mystères du microchimérisme : la sélection de la semaine traverse cosmologie, géopolitique, roman historique, édition et biologie.
18/04/2026, 10:13
Terre et ciel, de Jean-Luc Raharimanana, paraît aux Éditions Rivages le 6 mai 2026 et propose une réécriture contemporaine du mythe malgache d’Ibonia, en suivant le parcours d’un héros promis à une princesse qu’il devra reconquérir au terme d’un long voyage initiatique.
18/04/2026, 08:23
L'or de la vie - Dépasser mes peurs et mes limites, signé par Manon Apithy et publié chez Robert Laffont, paraît le 13 mai : la championne olympique de sabre y retrace son parcours et livre une réflexion personnelle sur la réussite, entre exigences sportives, fragilités et quête d’équilibre.
18/04/2026, 07:17
Paru le 16 avril 2026, Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre (éd. L’Harmattan) s’inscrit dans la continuité du travail solide et exigeant que Patrick-Albert Pognant consacre à Artaud depuis plusieurs années. J’avais découvert cet auteur à travers son précédent ouvrage, Antonin Artaud, la mise en échec de la médecine, qui m’avait profondément marqué à l’époque où je rédigeais mon propre livre, Artaud le Martaud : asiles, drogue, électrochocs. Par Ilios Chailly.
17/04/2026, 16:41
Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).
17/04/2026, 11:48
Un livre qui offre une autre vision de l’École, débarrassée de ses fins utilitaristes et mise au service de la compréhension du monde. Un manuel qui offre des pistes aux enseignant·es pour maintenir une pratique d'exigence intellectuelle avec les élèves. Pour redonner du sens à l’École et au métier d'enseignant.
17/04/2026, 08:00
Et si l’histoire italienne se lisait dans une assiette de pâtes ? Federico Tavola mêle souvenirs siciliens, scènes de voyage, histoire du fascisme, folklore régional et mythologies culinaires pour défendre une thèse simple : en Italie, la cuisine tient lieu de langue commune. Un essai-mémoire ample et charnel, où la pasta devient à la fois affaire de goût, de transmission familiale, d’éducation sentimentale et de résistance politique.
16/04/2026, 14:26
Avec Les Plus Jeunes Années du monde, roman de Marie-Lorna Vaconsin à paraître chez Actes Sud le 13 mai, l’autrice imagine un monde troublé par un phénomène inexplicable où des chênes se mettent à émettre une lumière rouge, tandis que deux trajectoires solitaires cherchent à renouer avec les autres.
16/04/2026, 09:29
Avec Fantômes et giboulées, Catherine Dufour signe un nouveau roman publié chez Robert Laffont, à paraître le 7 mai, où une femme transforme un refuge pour victimes de violences en lieu d’accueil pour les morts, mêlant humour, littérature et surnaturel autour d’une question simple : peut-on vraiment cohabiter avec les fantômes sans en payer le prix ?
16/04/2026, 08:04
Lily est rédactrice de notices. Elle aime les modes d’emploi clairs, que les choses soient à leur place et les procédures efficaces. Un jour, elle découvre le développement personnel et un mantra : « Libérez-vous en éliminant les problèmes un à un ».
16/04/2026, 07:00
Trop souvent, les romans dits sociétaux parlent de la France périphérique, celle des banlieues éloignées où abondent les clichés des « pavillons jardins avec des trampolines ». Mais on parle peu de la France rurale et de ses combats au quotidien pour continuer à compter parmi les autres.
15/04/2026, 09:00
Le bien nommé Breyten Breytenbach a payé le prix de l'insoumission : un opposant à l’apartheid, un homme d’exil, un prisonnier politique, un écrivain interdit de séjour dans son propre pays. Il fut cet Afrikaner qui tourna le dos au confort tribal, fonda un mouvement clandestin, fut arrêté en 1975, condamné à neuf ans de prison, vingt-deux mois à l'isolement.
14/04/2026, 18:22
Pas facile pour Marlon, lycéen en terminale dans un trou paumé du Poitou, de porter le prénom d’un acteur américain, symbole de la virilité, quand on dessine des garçons nus et qu’on est amoureux de Samir, l’énigmatique et désirable pion du lycée.
14/04/2026, 14:35
Rescapé de la rentrée 2025, ce premier roman est un gros coup de cœur et une totale immersion dans la vie pluvieuse des éleveurs de moutons de Cumbrie. Du nature-writing comme on en fait trop rarement, du rural et du social à la Ken Loach.
14/04/2026, 09:00
Pensiez-vous qu’après trois tomes, Brioche et Tartine seraient à court d’idées… ou de bêtises ? Détrompez-vous ! Les voilà de retour, plus en forme que jamais, capables même de se lancer dans une partie de tennis — quitte à envoyer la balle droit dans un commissariat et à troquer la raquette contre une paire de baskets.
14/04/2026, 08:00
Des origines familiales au Pendjab aux luttes contre la guerre, Tariq Ali compose un livre de mémoire politique qui traverse 1943-2024 sans se réfugier dans la légende personnelle. Ces pages montrent comment une vie militante, littéraire et intellectuelle épouse les secousses du siècle : espionnage, révolutions, défaites de la gauche, triomphe néolibéral et refus constant des accommodements.
13/04/2026, 15:03
Avec La Sorcière rouge. Tome 1 : La dernière porte, Steve Orlando et Sara Pichelli relancent Wanda Maximoff par un geste fort : faire d’elle non plus une menace à contenir, mais un recours pour les êtres sans issue. Ce premier arc, nourri d’action, de magie et d’intime, replace la quasi-omnipotente Sorcière rouge (Scarlet Witch en VO) au centre d’un récit où la puissance féminine s’écrit du côté de la compassion et de la réparation.
13/04/2026, 11:21
Commenter cet article