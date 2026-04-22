Quand l’enfance vire au champ de bataille : Sato l’impie d'Eka Kurniawan

Sato parle contre l’ordre qui l’a façonné, mais sans adopter la posture du réprouvé sublime. Son impiété ne relève ni du manifeste ni de la bravade pure : elle naît d’une enfance corsetée, d’un corps surveillé, d’un temps morcelé par l’injonction religieuse et paternelle.

Sato l’impie (trad. Dominique Vitalyos et Cécile Bellat) tient d’abord à cela : faire entendre, dans une langue d’une souplesse remarquable, la fabrication d’un refus.

L’enfance contre les vieux mots

Le grand mérite du livre consiste à ne jamais opposer abstraitement liberté et religion. Kurniawan montre des gestes, des humiliations, des routines, des plaisirs minuscules sans cesse contrariés. Quand Sato constate que « [l]es adultes n’aimaient pas beaucoup voir les gamins heureux », la phrase a la netteté d’un verdict enfantin et la profondeur d’une théorie du monde. L’enfance, ici, n’a rien d’un âge d’or : elle est un territoire de dressage, de ruses, de débordements, de cruauté joyeuse aussi.

Cette matière pourrait virer au simple roman d’apprentissage rageur. Elle devient autre chose grâce au point de vue. Sato raconte depuis l’après-coup, mais conserve l’acuité brutale de l’enfant qu’il fut. D’où cette impression très singulière : la mémoire n’adoucit rien, elle affine. Le texte avance par épisodes, scènes, obsessions, reprises, et cette discontinuité nourrit sa puissance. Chaque fragment ajoute une strate à la blessure initiale, sans dissoudre l’énergie goguenarde de la narration.

La foi comme confiscation du temps

L’un des fils les plus justes du roman tient dans cette expérience concrète de la contrainte. La piété exigée n’est pas seulement affaire de croyance : elle organise les heures, les trajets, les corps, les loisirs. Sato le formule avec une limpidité terrible : « Je trouvais néanmoins que c’était beaucoup trop fréquent. Cette obligation me dépossédait littéralement de mon temps. » En deux phrases, Kurniawan déplace le conflit du terrain doctrinal vers celui, beaucoup plus sensible, de la souveraineté intime.

La figure du père concentre cette dépossession. Il ne se réduit jamais à une allégorie de l’autorité ; il demeure un homme de gestes, de formules, de certitudes, dont la présence déborde longtemps sa disparition. Lorsqu’il prononce : « Le temps est venu pour toi de devenir un enfant pieux. », le roman saisit l’instant précis où une existence se voit assignée. Tout Sato l’impie procède de cette phrase-matrice, à la fois banale, solennelle et dévastatrice.

Un roman d’images fixes et de secousses

Kurniawan excelle à faire d’une scène un noyau traumatique. Celle du ballon violet appartient à ces images qui organisent un livre entier. Le symbole serait écrasant si l’auteur ne lui conservait pas sa matérialité triviale, presque pauvre, de jouet d’enfant. C’est ce qui rend le passage si fort : « Il éprouvait dans sa chair ce que la balle subissait, le corps que la machette découpait était le sien. Son corps et son âme. » À partir de là, le récit ne cesse de montrer comment un enfant se laisse envahir par une image jusqu’à se confondre avec elle.

Le style accompagne ce travail de hantise. Burlesque, scatologique, violent, puis soudain élégiaque, il ne cherche jamais la belle tenue. Il préfère l’élan, l’inconvenance, le détail humiliant, le grotesque qui tourne mal. Cette mobilité donne au roman son rythme nerveux. On rit souvent, mais d’un rire instable, toujours menacé par autre chose : la honte, la peur, le remords. Le traitement de Jamal, notamment, ouvre une zone de trouble moral où l’insolence de Sato cesse d’être libératrice pour devenir une force de destruction.

La persistance des voix mortes

Ce qui demeure après lecture, ce n’est pas seulement la charge anticléricale, plus ambiguë qu’elle n’en a l’air. C’est la manière dont le roman montre l’enfance comme une matière qui ne passe pas. « Longtemps après sa mort, mon père persistait à me faire lever pour que j’aille prier à la mosquée à l’heure de subuh. »

Moins un souvenir qu’une survivance de l’ordre ancien dans le corps même du narrateur : Sato l’impie impressionne ainsi par sa capacité à faire coexister la farce, le blasphème, la tendresse rentrée et l’effroi durable. Sous son insolence, c’est un roman de la marque : celle que la famille, la foi, la honte et le désir impriment sans jamais se retirer tout à fait.

Le chant du muezzin résonnera à compter du 7 mai.

Par Nicolas Gary

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