Chimamanda Ngozi Adichie est une tradition littéraire à elle seule

À la librairie Trait d’Union, à La Rochefoucauld, Erick-Amaury Zion ne défend pas seulement un titre du prix Frontières 2026. Il défend une œuvre, une voix, une manière de faire entrer le monde dans le roman sans sacrifier l’intime.

À propos de L’Inventaire des rêves, de Chimamanda Ngozi Adichie, traduit de l’anglais par Blandine Longre, le libraire parle d’emblée d’un attachement ancien, presque structurant dans son paysage de lecture. « Ça a été un des grands romans. » Et plus encore : « Chimamanda Ngozi Adichie, c’est une des romancières qui fait partie de la ligne éditoriale, clairement, de la librairie. »

Un entretien à écouter dans notre nouvelle émission, Paroles de libraire :

Un roman ample, traversé par le réel

Ce qu’il retient d’abord, c’est la capacité du livre à tenir ensemble plusieurs lignes de force sans jamais se disperser. Le roman suit quatre femmes africaines dont les trajectoires se croisent entre l’Afrique de l’Ouest et les États-Unis. Pour Erick-Amaury Zion, cette architecture suffit à faire basculer le livre du côté des grandes fresques : « Pour moi, en tout cas, c’est un roman-monde. » Il développe cette idée en insistant sur la variété des situations et l’unité profonde de l’ensemble : « C’est vraiment un roman qui lie l’histoire de quatre femmes, mais qui sont toutes dans des conditions un petit peu différentes. »

Sous cette ampleur romanesque, il voit affleurer plusieurs thèmes que l’écrivaine mêle sans les hiérarchiser artificiellement : l’exil, le déracinement, les ambitions amoureuses ou professionnelles, les écarts de langue et de culture, mais aussi la sororité. « On mêle plusieurs sujets dans ce roman. » Puis il précise : « Il y a la question de l’exil, du déracinement, mais il y a aussi cette notion d’un idéal souhaité, qu’il soit amoureux ou qu’il soit dans la carrière professionnelle. » À ses yeux, le livre tient justement par cette tension entre des rêves individuels et les conditions concrètes qui les entravent.

Quatre destins, une même friction

Le libraire s’arrête volontiers sur Chiamaka, la figure d’écrivaine autour de laquelle il perçoit une densité romanesque particulière. « Chiamaka, c’est la figure romanesque vraiment par excellence. » Il dit reconnaître chez elle quelque chose de très simple, de très humain, presque de banal en apparence, mais traversé d’une force souterraine. « On sent qu’il y a quelque chose de très fort en elle. » Cette simplicité n’apaise rien : elle rend au contraire plus sensible la gravité de ce qui se joue. « Ce n’est pas du tout léger, en fait, tout ce qui nous est raconté. »

Pour autant, aucune des quatre femmes n’est isolée dans une pure singularité. Erick-Amaury Zion revient sans cesse à ce qu’elles partagent : une confrontation au réel, aux désirs contrariés, aux assignations sociales. « Ces quatre femmes sont confrontées aux mêmes enjeux, aux mêmes problématiques. » De là naît l’ambiance du livre telle qu’il la décrit : une alliance de dureté et d’élan, de heurt et de lumière. « Il y a à la fois cet humour décapant. » Mais aussi « cette espèce d’absurdité de se prendre le mur en face. »

Humour mordant, courage sans pose

Ce mélange constitue, selon lui, l’un des grands moteurs du roman. Le livre ne s’abandonne ni au désespoir ni au slogan. Erick-Amaury Zion refuse d’ailleurs les mots usés. « Sans tomber dans le lieu commun de faire preuve de résilience, toutes ces femmes font preuve d’énormément de courage. » Et ce courage ne s’énonce jamais comme une vertu abstraite : il prend corps dans les liens qu’elles nouent. « Par leur sororité, [elles] vont réussir à nouer quelque chose de très fort. »

Il résume cette dynamique en une formule presque contradictoire, mais qui dit bien sa lecture du livre : « Il y a quelque chose à la fois de décadent dans une grande partie du roman et à la fois quelque chose d’extrêmement lumineux. » Ce contraste lui paraît décisif. Le rêve américain, dans ce cadre, ne vaut ni comme mythe pur ni comme simple imposture. Il apparaît comme une promesse traversée de violence, de fragilité et d’espoir. « C’est exactement ça. » Le roman ne le démonte pas de l’extérieur : il le fait éprouver à hauteur de vies.

Une lecture exigeante, jamais fermée

Erick-Amaury Zion insiste aussi sur un point de lecture plus formel : l’exigence du livre n’a rien d’exclusif. « Je le trouve assez exigeant dans son écriture, dans sa forme, puisqu’elle aborde quand même des sujets lourds. » Mais il ajoute aussitôt que le texte ne réclame du lecteur ni bagage préalable ni posture de surplomb. « De son lecteur, il n’attend pas plus que de la compréhension. » C’est pour cela, selon lui, que le titre fonctionne : « Ce sont les faits qu’elle raconte. »

Dans cette écriture factuelle, presque retenue, il entend quelque chose de plus vaste que le seul cadre américain. « Cette façon de présenter factuellement toutes les péripéties que vont rencontrer ces quatre femmes dit quelque chose, à mon sens, de notre société et des États-Unis, mais pas que des États-Unis, de l’état du monde en règle générale. » Le roman n’exige donc rien d’autre qu’une disponibilité : écouter, prêter attention, accepter d’entrer dans des expériences qui déplacent.

Le roman pour tous, avec quelques réserves

À qui conseiller un tel livre ? Le libraire répond sans détour qu’il s’adresse « à peu près à tout public », parce que « la langue est quand même très fluide » et que l’on se laisse embarquer dès les premières pages. Il nuance pourtant son enthousiasme. Sur la longueur, quelques passages lui ont paru s’étirer. « Sur les 650 pages, à la fin, on trouve quand même que ça s’étire un peu. »

La réserve ne réduit pas son admiration ; elle la crédibilise. D’autant qu’il revient aussitôt à ce qu’il juge essentiel : l’art de lier quatre personnages et de produire du romanesque à partir de situations très concrètes. « Elle a été extrêmement forte de lier ces quatre personnages, d’en amener quelque chose de très romanesque sur quelque chose qui est finalement très factuel. »

Cette alliance entre densité et accessibilité nourrit sa recommandation. Il y voit un livre qui pousse à la compréhension et à la remise en question, notamment à travers des personnages comme Omelogor ou Kadiatou, chacune confrontée à des formes spécifiques de violence sociale et politique. Dans tous les cas, la lecture revient à la même épreuve : « de l’écoute, de l’attention et de l’ouverture, finalement. »

Une romancière qui percute

Quand la conversation s’élargit à l’ensemble de l’œuvre, Erick-Amaury Zion cesse presque de classer Chimamanda Ngozi Adichie pour mieux souligner sa singularité. « Est-ce que Chimamanda n’est pas une tradition littéraire en elle-même aujourd’hui ? » La formule dit moins une filiation qu’une place conquise.

Pour lui, ses romans « vous percutent, vous font bouger des choses ». Il parle d’une romancière « extrêmement complexe, mais très complète », et, surtout, « accessible à tout type de lecteur. » L’entretien s’achève sur cette conviction et sur les titres qu’il cite pour prolonger la découverte : L’Inventaire des rêves, Americanah, L’Hibiscus pourpre, L’Autre moitié du soleil et Notes sur le chagrin.

Crédits photo : Erick-Amaury Zion

DOSSIER - Frontières 2026 : le prix qui repense les frontières du roman contemporain

Par Nicolas Gary

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