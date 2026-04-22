Quand l’intelligence artificielle remet Hume, Malebranche et Condillac au centre du jeu

À mesure que les machines progressent, quelque chose d’étrange se produit. Plus elles savent traiter, plus elles révèlent ce qu’elles ne savent pas vivre. Plus elles calculent, plus elles redonnent du prix à ce qui, chez l’homme, échappe au calcul. Plus elles simulent l’intelligence, plus elles obligent à redéfinir ce que penser veut dire.

Le paradoxe est là. L’IA n’enterre pas certains philosophes. Elle les ressuscite. Et parmi eux, trois figures se détachent : Hume, Malebranche, Condillac. Non parce qu’ils auraient anticipé ChatGPT, les grands modèles de langage ou les agents intelligents. Ce serait absurde. Mais parce qu’ils avaient identifié, bien avant nous, trois zones de résistance que les machines, pour l’instant du moins, contournent plus qu’elles ne les habitent : l’affect, la médiation, l’incarnation.

Hume ou la revanche des passions

David Hume avait eu cette intuition déconcertante : la raison n’est pas souveraine. Elle suit. Elle sert. Elle rationalise parfois après coup. Au fond, ce sont nos passions, nos impressions, nos penchants qui nous mettent en mouvement. Pendant longtemps, cette idée a pu sembler secondaire dans un monde fasciné par l’objectivité, la procédure, le calcul et l’optimisation. Puis l’intelligence artificielle est arrivée. Et avec elle, une confusion.

Parce qu’une machine sait comparer, classer, prédire, recommander, beaucoup ont cru qu’elle s’approchait de la décision humaine dans ce qu’elle a de plus profond. Or c’est précisément l’inverse qui apparaît. L’IA traite. Elle corrèle. Elle arbitre même parfois. Mais elle n’éprouve rien. Elle peut reconnaître la tristesse sur un visage. Elle ne connaît pas le chagrin. Elle peut suggérer un choix amoureux, professionnel ou financier. Elle ne sait pas ce que veut dire hésiter la nuit, se tromper avec panache, regretter pendant dix ans ou aimer contre son intérêt.

Autrement dit, l’IA nous restitue Hume. Elle nous rappelle que l’essentiel d’une décision humaine ne réside pas seulement dans la qualité du raisonnement, mais dans la texture intérieure qui l’accompagne. Une préférence n’est pas une ligne de code. Une émotion n’est pas une variable. Un attachement n’est pas un calcul. La machine optimise. L’homme, lui, s’engage. Et entre les deux, il y a tout un monde.

Malebranche ou le retour de la question du filtre

Avec Nicolas Malebranche, le décor change. Nous quittons la question des passions pour entrer dans celle, plus vertigineuse encore, de la médiation. Voir les choses directement ? Pas si simple. Malebranche pensait que l’esprit n’accède pas au réel sans intermédiaire. Notre rapport au monde est structuré, filtré, rendu possible par autre chose que lui-même. Trois siècles plus tard, cette intuition prend une résonance nouvelle.

Car nous ne regardons plus le monde à l’œil nu. Nous le regardons à travers des interfaces, des plateformes, des moteurs, des flux, des recommandations, des résumés, des classements, des assistants conversationnels. Nous ne consultons plus seulement l’information. Nous la recevons déjà triée, hiérarchisée, reformulée, parfois simplifiée à l’excès.

Hier, la médiation était philosophique. Aujourd’hui, elle est technique. Mais la question demeure : qui organise notre accès au réel ? Et sur quelle base ? C’est ici que Malebranche redevient précieux. Non pour fournir une réponse théologique à l’ère numérique, mais pour nous forcer à poser la bonne question. Ce que nous voyons importe, bien sûr. Mais la manière dont cela nous est montré importe tout autant.

Une IA peut produire une réponse plausible, élégante, rapide, rassurante même. Elle ne produit pas pour autant une vérité nécessaire. Elle organise souvent une vraisemblance. Ce n’est déjà pas rien. Mais ce n’est pas la même chose. À l’époque des grands modèles, le problème n’est donc pas seulement celui de l’erreur. C’est celui de l’écran. Nous ne demandons plus seulement : « Est-ce vrai ? » Nous devrions aussi demander : « Par quoi est-ce passé pour arriver jusqu’à moi ? »

Condillac ou ce que les machines ne toucheront jamais

Puis vient Étienne de Condillac. Et avec lui, sans doute, le point le plus décisif. Pour Condillac, l’intelligence ne tombe pas du ciel. Elle ne naît pas toute armée. Elle se forme à partir des sensations. Voir, entendre, toucher, sentir, éprouver : voilà le commencement. La pensée n’est pas hors sol. Elle prend racine dans l’expérience sensible. C’est ici que l’IA rencontre une frontière majeure.

Une intelligence artificielle n’a ni peau, ni faim, ni vertige, ni fatigue. Elle n’a pas mal au dos après huit heures de route. Elle n’a pas froid en quittant une gare un matin d’hiver. Elle ne connaît ni le poids d’un corps, ni l’effort d’un geste, ni la brûlure d’une surface trop chaude. Elle traite des représentations du monde. Elle n’habite pas le monde. La nuance est immense.

L’IA peut reconnaître un incendie sur des millions d’images. Elle ne saura jamais ce que brûler veut dire. Elle peut détecter des signaux de douleur dans une voix. Elle ne saura jamais ce qu’est attendre qu’une douleur passe. Elle peut cartographier les comportements. Elle ne saura pas ce que signifie tomber, caresser, trembler, respirer, vieillir. C’est là que Condillac revient, non comme une curiosité académique, mais comme un penseur stratégique pour notre temps. Si l’intelligence a besoin d’un corps, alors toute intelligence sans corps est, par définition, d’une autre nature que la nôtre. Puissante ? Oui. Utile ? Évidemment. Équivalent à l’humain ? Non.

Le grand retournement

Pendant des décennies, nous avons valorisé ce que la machine commence justement à savoir faire : formaliser, calculer, accélérer, synthétiser, automatiser. Et voilà que ce qui paraissait secondaire reprend de la valeur. Le ressenti. La présence. L’intuition. La relation. Le vécu. L’épaisseur du doute. La construction du sens dans l’incertitude.

Ce renversement est discret, mais considérable. Il ne signifie pas que la technique échoue. Il signifie qu’en réussissant, elle redistribue les cartes. L’IA n’abolit pas l’humain. Elle le déplace. Elle l’oblige à cesser de se définir par ce qu’il fait mécaniquement bien, pour se redéfinir par ce qu’il vit singulièrement.

En ce sens, Hume, Malebranche et Condillac ne reviennent pas parce que le passé aurait pris sa revanche sur le futur. Ils reviennent parce que le futur, justement, nous reconduit à des questions anciennes que nous avions eu la naïveté de croire dépassées.

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Qu’est-ce qu’un choix sans émotion ?

Qu’est-ce qu’une connaissance sans médiation ?

Qu’est-ce qu’une intelligence sans corps ?

Bertrand Jouvenot

Crédit image : CC BY 2.0 / Edinburgh

Par Auteur invité

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