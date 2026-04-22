Amazon manipule les prix, la Californie contre-attaque

La plainte californienne contre Amazon franchit un cap. Des éléments judiciaires rendus publics décrivent un mécanisme par lequel la plateforme aurait poussé vendeurs et distributeurs à relever leurs tarifs ailleurs pour éviter d’être battue sur les prix. Pour le commerce du livre, l’affaire réactive une question ancienne : celle du pouvoir contractuel d’Amazon sur tout un écosystème.
Le 22/04/2026 à 13:10 par Clément Solym
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22/04/2026 à 13:10
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La nouvelle salve contre Amazon ne vient pas d’une rumeur de marché, mais d’un dossier judiciaire. La source originelle de l’information se trouve dans les pièces déclassifiées de la procédure engagée en 2022 par le procureur général de Californie, Rob Bonta, ainsi que dans le communiqué de son bureau.
L’État accuse le groupe d’avoir travaillé avec des fournisseurs et des enseignes concurrentes pour relever des prix de vente en ligne et empêcher qu’Amazon ait à s’aligner sur des offres moins chères.
Selon le bureau du procureur général de Californie, la découverte de la procédure ferait apparaître des interactions répétées où Amazon demande à des vendeurs de corriger, comprendre ou faire remonter des prix repérés chez d’autres distributeurs. Le schéma se révèle simple : hausse demandée, menace de restriction promotionnelle ou retrait du produit, puis réalignement. Plusieurs cas de figure ont été présentés à la cour, portant sur des pantalons kaki, de l’engrais, des gouttes ophtalmiques ou des friandises pour chiens.
Citons également Walmart, qui avait inquiété Amazon en raison d’un tarif plus bas pratiqué sur un pantalon Dockers – intervention de la firme et hop !, le futal remontait à 29,99 dollars. Mais le dossier montre qu'on ne s'arrête pas là : produits de jardin, décoration et animalerie sont frappés.
Rob Bonta résume l’enjeu ainsi : « Il s’agit de protéger les Californiens contre des prix plus élevés qu’ils ne devraient l’être pour des produits du quotidien. » Amazon, de son côté, affirme, selon Reuters, être « constamment identifié comme le distributeur en ligne aux prix les plus bas aux États-Unis ».
Pour l’édition, l’affaire dépasse le seul commerce généraliste. ActuaLitté rappelait déjà en février que la Californie cherchait une injonction préliminaire contre des pratiques assimilées à un mécanisme de fixation des prix. Le média soulignait aussi, en 2024, l’intervention de l’American Booksellers Association dans la grande procédure antitrust américaine, les libraires indépendants imputant à Amazon des pratiques commerciales agressives et un usage croissant de sa puissance d’achat face aux éditeurs.
Cette continuité éclaire le secteur du livre numérique. Dès 2017, Amazon avait supprimé au Japon une clause de parité tarifaire après intervention de l’autorité de concurrence, clause qui permettait au groupe d’exiger un alignement sur les prix affichés par d’autres libraires en ligne.
Le contentieux californien ne porte pas sur le livre, mais il remet au premier plan une même question : jusqu’où une plateforme dominante peut-elle imposer ses conditions de prix à l’ensemble de ses partenaires commerciaux ?
Amazon reste l’unique défendeur dans cette procédure californienne. L’audience sur la demande d’injonction est fixée au 23 juillet 2026 et le procès au fond au 19 janvier 2027.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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La Bibliothèque nationale de France, l’Alliance israélite universelle et l’association Vaincre la Haine ont signé une convention tripartite de pôle associé, marquant une première collaboration entre les trois institutions. L’accord vise à numériser et à rendre accessibles, via Gallica, les collections patrimoniales conservées par la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle.
17/04/2026, 11:31
Avec une collection commune annoncée pour l’automne 2026, Le Lombard et Gallmeister entendent faire circuler les romans du catalogue Gallmeister vers la bande dessinée sans céder au rythme industriel. Trois premiers albums sont déjà programmés, puis plusieurs adaptations jusqu’en 2027 et au-delà. Derrière l’opération, les deux maisons revendiquent un partenariat éditorial rare, pensé pour mêler les publics autant que les formes et installer une ligne durable en librairie.
17/04/2026, 10:57
La cérémonie de remise du Prix Cazes, ce mardi 14 avril à la Brasserie Lipp, à Paris, a abrité un bien sombre personnage des lettres françaises, en la personne de Gabriel Matzneff. Sous le coup d'une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, il aurait été invité par Claude Guittard, ancien directeur de la Brasserie Lipp et secrétaire général du Prix Cazes.
17/04/2026, 10:45
Six mois après un vote historique à l’Assemblée nationale, la réforme des artistes-auteurs se heurte à une réalité aussi violente que prosaïque : celle d’un appareil administratif qui, manifestement, n’entend pas changer de cap, quitte à aller contre la volonté du législateur. ActuaLitté apprend en effet que la rue de Valois s'accommode d'un vote parlementaire, avec une certaine frivolité.
17/04/2026, 10:22
Au cœur des territoires, les médiathèques incarnent aujourd’hui des lieux de rencontre, d’apprentissage et de partage. Mais derrière cette ouverture au public se cache une réalité réglementaire exigeante. Sécurité incendie, accessibilité, responsabilités juridiques : les collectivités doivent composer avec un cadre strict pour garantir un accueil sans risque.
17/04/2026, 08:58
Le limogeage d’Olivier Nora à la tête de Grasset déclenche une riposte sans précédent dans le monde du livre. D'Antoine Gallimard à Françoise Nyssen, en passant par Denis Olivennes, Véra Michalski ou Arnaud Nourry, les plus importantes figures de l’édition françaises ont signé une pétition pour dénoncer un tournant idéologique et alerter sur une menace directe contre la diversité éditoriale.
16/04/2026, 19:11
Syndicat national de l'édition et Syndicat de la librairie française ont signé, ce jeudi 16 avril, une charte interprofessionnelle sur le prix du livre et le recours aux codes prix. Sous l'égide du ministère de la Culture et du médiateur du livre, le texte vient encadrer, sans contraindre, les pratiques en matière de codes prix et d'évolution des tarifs des ouvrages, deux phénomènes plus fréquemment observés ces dernières années.
16/04/2026, 18:00
Dans Paysages pauvres, Fanny Chiarello explore les marges urbaines et rurales au rythme de la course, transformant l’errance en geste d’écriture. Entre relevé sensible et dérive poétique, elle cartographie un territoire où le regard se déplace autant que le corps. Un texte hybride, à la fois récit, essai et déclaration d’amour aux espaces délaissés.
16/04/2026, 17:33
Gaston Lagaffe reprend du service. Après avoir déjà relancé le personnage avec un album signé Delaf en 2023, les éditions Dupuis poursuivent sur leur lancée. Le 23e album des aventures du célèbre antihéros, intitulé Des Boum et des Paf, sera disponible en librairie le 21 octobre. Tiré à un million d’exemplaires, il a été annoncé mercredi par l’éditeur.
16/04/2026, 17:14
L'annonce d'« un plan de compétitivité » au sein du groupe Bayard a été reléguée, dans un communiqué de presse, après les présentations d'une gamme de jeux et d'une application internationale de prières, ou encore l'acquisition du parc d'attractions Kingoland. Près de 70 emplois devraient pourtant disparaitre, principalement dans les activités liées à la presse. L'édition n'est toutefois pas épargnée par le plan d’économies.
16/04/2026, 13:19
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