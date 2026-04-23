Ma soeur chasseresse : un écrivain face au succès d’un livre qu’il méprise

Installé en Asie depuis quatorze ans, Roé Léry revient quelques mois au Québec pour accompagner la sortie d’un roman qu’il considère sans valeur littéraire. Contre toute attente, ce livre provoque un fort intérêt médiatique. Au fil des entretiens, le personnage affiche un mépris ouvert pour les Québécois, ce qui fait émerger une interrogation plus large sur le rejet de ses origines et de son appartenance.

Le roman prend ensuite une autre direction lorsque Roé rencontre Catherine Tremblay, doctorante en histoire et masseuse érotique. Ensemble, ils s’engagent dans une enquête clandestine autour du cœur disparu de Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal. Leur recherche les conduit à travers différents lieux liés à l’histoire religieuse et patrimoniale de la ville, jusqu’à une conclusion qui croise affaire intime, héritage collectif et crise identitaire.

Les éditions Québec Amérique vous proposent un extrait en avant-première :

Philippe Arseneault est québécois. Il a étudié la philosophie et le droit, puis a exercé comme avocat avant de se tourner vers le journalisme. Il a aussi vécu plusieurs années en Chine, où il a travaillé comme professeur de français puis comme traducteur-correcteur, avant de revenir s’installer au Québec.

Son premier roman, Zora : Un conte cruel, publié chez VLB éditeur, a reçu le Prix Robert-Cliche en 2013. En 2017, il a également remporté le Prix de la nouvelle Radio-Canada. Ma sœur chasseresse est son deuxième roman.

Par Clotilde Martin

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