Angoulême 2027 : deux femmes pour tourner la page 9e Art+, sur fond de bataille judiciaire

Le projet retenu est celui dirigé par le duo de femmes, Marie Parisot et Céline Bagot, porté par Morgane, un choix présenté par l'ADBDA comme répondant « aux attentes de l’ensemble de la filière en termes d’exigence artistique, de diversité des esthétiques » et confirmant « la place centrale des autrices et auteurs ».

Quatre candidats pour relancer Angoulême

Cette décision doit permettre de sortir d’une crise qui a profondément déstabilisé le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD). Après des mois de tensions, l’édition 2026 avait été annulée, sur fond de boycott d’auteurs, d’éditeurs et de contestation du maintien de 9e Art+ à la tête de l’événement.

La rupture s’est nourrie de plusieurs griefs : manque de transparence, dérive commerciale, gouvernance contestée, mais aussi gestion d’une affaire de violences sexistes et sexuelles ayant fortement choqué la profession.

Le choix de Morgane intervient à l’issue d’un appel à projets lancé le 13 janvier 2026 par l’ADBDA. Quatre structures étaient en lice : Morgane, Visiona, Côte Ouest et A Bord. Le calendrier prévoyait une clôture des dossiers au 12 mars, une analyse des offres du 16 mars au 3 avril, puis des auditions des candidats présélectionnés à Angoulême entre le 6 et le 10 avril, avant un choix final annoncé dans la seconde quinzaine d’avril.

Un groupe venu de l’audiovisuel et de l’événementiel

Le profil du vainqueur était, à première vue, moins attendu dans la bande dessinée que dans la production de grands événements culturels. Morgane, fondé en 1992, se présente comme un groupe indépendant actif dans l’audiovisuel, l’événementiel et les festivals. L’entreprise met en avant ses activités de production de magazines, divertissements, documentaires, fictions et longs-métrages, ainsi que l’organisation de deux manifestations majeures des musiques actuelles : les Francofolies de La Rochelle et le Printemps de Bourges.

Elle s’appuie aussi sur sa branche Morgane Events et sur des solutions techniques intégrées via Coulisses.

Cette expérience a visiblement pesé dans le choix de l’ADBDA. Pour les financeurs publics et les acteurs de la filière, l’enjeu n’était pas seulement artistique : il s’agissait aussi de confier le futur festival à un opérateur capable de tenir une machine complexe, à la fois grand public, professionnelle, internationale et territorialement sensible.

Le rendez-vous angoumoisin accueille habituellement plus de 200.000 visiteurs et mobilise tout un écosystème local, de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image aux éditeurs, libraires, auteurs et collectivités.

Des profils liés au monde du livre

Le projet Morgane repose par ailleurs sur un tandem ancré dans le monde du livre. Marie Parisot a occupé chez Dargaud des fonctions de direction marketing et commerciale avant de prendre, en 2024, la direction générale des Humanoïdes Associés.

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Ce profil intéressait particulièrement dans le contexte d’Angoulême, où la crise récente a précisément ravivé les interrogations sur la place des éditeurs, des auteurs et de la ligne artistique dans la gouvernance du festival. Choisir une personnalité venue du cœur de l’édition permettait, au moins symboliquement, de réaffirmer que le futur rendez-vous ne serait pas uniquement pensé comme un produit d’événementiel, mais aussi comme un espace structurant pour la filière du livre et du 9e art.

L’autre visage du projet, Céline Bagot, apporte un ancrage à la fois plus local et plus militant sur les questions de programmation. Ancienne responsable de la communication du festival d’Angoulême au sein de 9e Art+, elle a ensuite fondé le Pop Women Festival, événement lancé à Reims pour mettre en avant la créativité féminine dans les cultures pop, et notamment dans la bande dessinée.

Le fait que le projet retenu soit mené par deux femmes a d’ailleurs été immédiatement mis en avant par les premiers commentaires autour de la décision.

Morgane entretient par ailleurs des liens avec le Groupe Télégramme, à travers certains montages dans l’événementiel culturel. Le cas le plus clair est celui du Printemps de Bourges, détenu via la société C2G, qui associe les deux groupes. On retrouve aussi leur présence conjointe, à des degrés différents, dans des événements comme les Francofolies de La Rochelle.

Les autres candidats : international, régional, local

En face, la candidature de Côte Ouest, portée par le groupe Sud Ouest, introduisait un autre grand acteur des médias régionaux dans la compétition, donnant à la sélection des allures d’arbitrage, en creux, entre deux écosystèmes territoriaux.

La filiale événementielle mettait de son côté en avant son savoir-faire logistique et territorial. L’agence organise de grands rendez-vous populaires comme Bordeaux Fête le Vin ou des fan zones liées à des compétitions sportives, et pouvait faire valoir une proximité géographique et opérationnelle avec la Nouvelle-Aquitaine. Son dossier incarnait une option plus régionale, plus événementielle, moins spécifiquement issue du monde de la BD.

La concurrence n’était, plus généralement, pas négligeable. Visiona, notamment, défendait une proposition plus internationale. À l’origine du Comicon de Naples, la structure revendique une expertise dans les grands événements mêlant bande dessinée, audiovisuel et cultures populaires. Son dossier s’appuyait sur des figures reconnues comme Matteo Stefanelli ou Jean Pacciuli, avec un partenariat local noué avec la Fédération charentaise des œuvres laïques afin de renforcer son implantation à Angoulême.

Enfin, A Bord jouait la carte de la connaissance fine du terrain angoumoisin. Dirigée par Stanislas Bonnin, déjà impliqué dans le festival, la structure était associée à Drôles & Co, fondée par Ezilda Tribot, ancienne responsable du FIBD. Leur proposition misait sur la continuité, l’expérience locale et la maîtrise des contraintes techniques et humaines propres à l’événement.

Tourner la page 9e Art+… sans l’avoir encore refermée

Le choix de Morgane n’efface pas pour autant le conflit qui oppose l’ADBDA à l’ancien opérateur. 9e Art+, écarté à la suite de la crise de 2025 et l’annulation du festival 2026, continue de contester la démarche.

Avec l’association FIBD, qui détient historiquement les droits sur le festival, l’entreprise a saisi la justice pour faire cesser les démarches visant à faire émerger un nouvel événement concurrent à Angoulême en 2027. Les requérants invoquent notamment une « appropriation brutale », du « parasitisme » et de la « concurrence déloyale », et réclament 300.000 € de dommages et intérêts.

L’audience en référé, déjà reportée une première fois après la date initiale du 18 mars, a de nouveau été renvoyée le 15 avril, cette fois au 20 mai 2026. En clair, le choix de Morgane dessine une perspective pour 2027, mais sa traduction concrète dépend encore d’un dossier judiciaire loin d’être refermé. La tenue de la future manifestation reste suspendue à l’issue de la procédure engagée par 9e Art+.

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L’édition annulée de 2026 a toutefois apporté son lot d'initiatives : en janvier, la ville a vécu au rythme du Grand Off, événement gratuit et indépendant organisé du 29 janvier au 1er février 2026, avec plus de 150 événements dans 60 lieux selon ses organisateurs.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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