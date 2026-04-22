Angoulême 2027 : deux femmes pour tourner la page 9e Art+, sur fond de bataille judiciaire

Le prochain organisateur du grand rendez-vous charentais de la bande dessinée est désormais connu. Le 21 avril 2026, l’Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême (ADBDA) a annoncé avoir retenu la société Morgane pour piloter, à partir de 2027, un nouveau festival appelé à succéder à la formule portée jusque-là par 9e Art+.
Le 22/04/2026 à 13:05 par Hocine Bouhadjera
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22/04/2026 à 13:05
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Le projet retenu est celui dirigé par le duo de femmes, Marie Parisot et Céline Bagot, porté par Morgane, un choix présenté par l'ADBDA comme répondant « aux attentes de l’ensemble de la filière en termes d’exigence artistique, de diversité des esthétiques » et confirmant « la place centrale des autrices et auteurs ».
Cette décision doit permettre de sortir d’une crise qui a profondément déstabilisé le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD). Après des mois de tensions, l’édition 2026 avait été annulée, sur fond de boycott d’auteurs, d’éditeurs et de contestation du maintien de 9e Art+ à la tête de l’événement.
La rupture s’est nourrie de plusieurs griefs : manque de transparence, dérive commerciale, gouvernance contestée, mais aussi gestion d’une affaire de violences sexistes et sexuelles ayant fortement choqué la profession.
Le choix de Morgane intervient à l’issue d’un appel à projets lancé le 13 janvier 2026 par l’ADBDA. Quatre structures étaient en lice : Morgane, Visiona, Côte Ouest et A Bord. Le calendrier prévoyait une clôture des dossiers au 12 mars, une analyse des offres du 16 mars au 3 avril, puis des auditions des candidats présélectionnés à Angoulême entre le 6 et le 10 avril, avant un choix final annoncé dans la seconde quinzaine d’avril.
Le profil du vainqueur était, à première vue, moins attendu dans la bande dessinée que dans la production de grands événements culturels. Morgane, fondé en 1992, se présente comme un groupe indépendant actif dans l’audiovisuel, l’événementiel et les festivals. L’entreprise met en avant ses activités de production de magazines, divertissements, documentaires, fictions et longs-métrages, ainsi que l’organisation de deux manifestations majeures des musiques actuelles : les Francofolies de La Rochelle et le Printemps de Bourges.
Elle s’appuie aussi sur sa branche Morgane Events et sur des solutions techniques intégrées via Coulisses.
Cette expérience a visiblement pesé dans le choix de l’ADBDA. Pour les financeurs publics et les acteurs de la filière, l’enjeu n’était pas seulement artistique : il s’agissait aussi de confier le futur festival à un opérateur capable de tenir une machine complexe, à la fois grand public, professionnelle, internationale et territorialement sensible.
Le rendez-vous angoumoisin accueille habituellement plus de 200.000 visiteurs et mobilise tout un écosystème local, de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image aux éditeurs, libraires, auteurs et collectivités.
Le projet Morgane repose par ailleurs sur un tandem ancré dans le monde du livre. Marie Parisot a occupé chez Dargaud des fonctions de direction marketing et commerciale avant de prendre, en 2024, la direction générale des Humanoïdes Associés.
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Ce profil intéressait particulièrement dans le contexte d’Angoulême, où la crise récente a précisément ravivé les interrogations sur la place des éditeurs, des auteurs et de la ligne artistique dans la gouvernance du festival. Choisir une personnalité venue du cœur de l’édition permettait, au moins symboliquement, de réaffirmer que le futur rendez-vous ne serait pas uniquement pensé comme un produit d’événementiel, mais aussi comme un espace structurant pour la filière du livre et du 9e art.
L’autre visage du projet, Céline Bagot, apporte un ancrage à la fois plus local et plus militant sur les questions de programmation. Ancienne responsable de la communication du festival d’Angoulême au sein de 9e Art+, elle a ensuite fondé le Pop Women Festival, événement lancé à Reims pour mettre en avant la créativité féminine dans les cultures pop, et notamment dans la bande dessinée.
Le fait que le projet retenu soit mené par deux femmes a d’ailleurs été immédiatement mis en avant par les premiers commentaires autour de la décision.
Morgane entretient par ailleurs des liens avec le Groupe Télégramme, à travers certains montages dans l’événementiel culturel. Le cas le plus clair est celui du Printemps de Bourges, détenu via la société C2G, qui associe les deux groupes. On retrouve aussi leur présence conjointe, à des degrés différents, dans des événements comme les Francofolies de La Rochelle.
En face, la candidature de Côte Ouest, portée par le groupe Sud Ouest, introduisait un autre grand acteur des médias régionaux dans la compétition, donnant à la sélection des allures d’arbitrage, en creux, entre deux écosystèmes territoriaux.
La filiale événementielle mettait de son côté en avant son savoir-faire logistique et territorial. L’agence organise de grands rendez-vous populaires comme Bordeaux Fête le Vin ou des fan zones liées à des compétitions sportives, et pouvait faire valoir une proximité géographique et opérationnelle avec la Nouvelle-Aquitaine. Son dossier incarnait une option plus régionale, plus événementielle, moins spécifiquement issue du monde de la BD.
La concurrence n’était, plus généralement, pas négligeable. Visiona, notamment, défendait une proposition plus internationale. À l’origine du Comicon de Naples, la structure revendique une expertise dans les grands événements mêlant bande dessinée, audiovisuel et cultures populaires. Son dossier s’appuyait sur des figures reconnues comme Matteo Stefanelli ou Jean Pacciuli, avec un partenariat local noué avec la Fédération charentaise des œuvres laïques afin de renforcer son implantation à Angoulême.
Enfin, A Bord jouait la carte de la connaissance fine du terrain angoumoisin. Dirigée par Stanislas Bonnin, déjà impliqué dans le festival, la structure était associée à Drôles & Co, fondée par Ezilda Tribot, ancienne responsable du FIBD. Leur proposition misait sur la continuité, l’expérience locale et la maîtrise des contraintes techniques et humaines propres à l’événement.
Le choix de Morgane n’efface pas pour autant le conflit qui oppose l’ADBDA à l’ancien opérateur. 9e Art+, écarté à la suite de la crise de 2025 et l’annulation du festival 2026, continue de contester la démarche.
Avec l’association FIBD, qui détient historiquement les droits sur le festival, l’entreprise a saisi la justice pour faire cesser les démarches visant à faire émerger un nouvel événement concurrent à Angoulême en 2027. Les requérants invoquent notamment une « appropriation brutale », du « parasitisme » et de la « concurrence déloyale », et réclament 300.000 € de dommages et intérêts.
L’audience en référé, déjà reportée une première fois après la date initiale du 18 mars, a de nouveau été renvoyée le 15 avril, cette fois au 20 mai 2026. En clair, le choix de Morgane dessine une perspective pour 2027, mais sa traduction concrète dépend encore d’un dossier judiciaire loin d’être refermé. La tenue de la future manifestation reste suspendue à l’issue de la procédure engagée par 9e Art+.
À LIRE - FIBD : “Tant que 9e Art+ sera là, nous refuserons de participer au festival”
L’édition annulée de 2026 a toutefois apporté son lot d'initiatives : en janvier, la ville a vécu au rythme du Grand Off, événement gratuit et indépendant organisé du 29 janvier au 1er février 2026, avec plus de 150 événements dans 60 lieux selon ses organisateurs.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Plus de dix ans après Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées (2014) et vingt ans après Le Retour du roi (2003), le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson repart en Terre du Milieu avec The Lord of the Rings : Shadow of the Past. Encore sans date de sortie, ce nouveau long-métrage sera coécrit par Stephen Colbert, animateur de The Late Show sur CBS et grand amateur de l'univers de J.R.R. Tolkien.
25/03/2026, 16:04
À Angoulême, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image ouvrira, le 18 mai prochain, l'exposition « LGBTQomics : lettres d'amour à la bande dessinée ». Labellisée « Exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture, elle explorera les œuvres et artistes qui rendent visibles toutes les identités sexuelles et de genre.
25/03/2026, 10:29
À La Colline, à Paris, Pauline Bureau présente Entre parenthèses, adaptation du récit La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon (Grasset), du 27 mars au 19 avril 2026. Le spectacle suit une femme confrontée à la réouverture d’une plainte déposée dans son enfance pour agression sexuelle, en articulant enquête intime, investigation policière et enjeux de reconnaissance des violences.
23/03/2026, 18:22
Du 5 mai au 18 octobre 2026, la Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera une exposition à la presse alternative des années 1970. Présenté allée Julien-Cain dans le site François-Mitterrand de la BnF, à partir de 170 documents issus de ses collections, ce parcours retracera l’essor, les formes et le déclin de cette « presse parallèle » née dans le sillage de Mai 68. L’événement vise à mettre en lumière un phénomène longtemps marginalisé, en valorisant un fonds aujourd’hui reconnu comme patrimoine.
23/03/2026, 11:47
La série d’action Black Torch, tirée du manga de Tsuyoshi Takaki, fera prochainement son arrivée en version animée. Diffusion mondiale prévue sur Crunchyroll, avec une sortie annoncée pour juillet 2026 — hors Asie.
19/03/2026, 17:33
La réalisatrice Anne Fontaine prépare une nouvelle adaptation cinématographique, Le Serpent majuscule, tirée du premier roman de Pierre Lemaitre. Le projet réunit un casting composé d’Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde et Raphaël Personnaz.
18/03/2026, 18:17
Le 27 mai, les salles françaises accueilleront Le Dernier Souffle d’un Yakuza, titre français de Housenka, premier long métrage de Baku Kinoshita. L’annonce émane du distributeur All The Anime France, qui précise une sortie en VF et VOSTFR. Derrière ce lancement, il y a un pari singulier : faire entrer dans le circuit français un film d’animation japonaise adulte, funèbre et sans tapage.
18/03/2026, 16:35
Roman de Valentine Goby paru en 2011 aux Éditions Albin Michel, Banquise s'exporte sur les grands écrans, confié aux bons soins d'Emmanuel Courcol (En fanfare). La sortie du long-métrage est prévue pour le 18 novembre 2026 par le distributeur Diaphana.
17/03/2026, 10:10
Le long-métrage d'animation In Waves, adapté de la bande dessinée homonyme d'AJ Dungo (trad. Basile Béguerie, Casterman), sera en salles le 1er juillet 2026, selon son distributeur, Diaphana. Diplômée des Gobelins en 2009 et de La Poudrière en 2011, la réalisatrice du film, Phuong Mai Nguyen, a déjà à son actif la série animée Culottées, coréalisée avec Charlotte Cambon d'après les BD de Pénélope Bagieu.
17/03/2026, 09:20
Au printemps 2026, la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition aux carnets d’Henri Gaudin. Du 12 mai au 12 juillet, la galerie des Donateurs du site François-Mitterrand présente ces cahiers de travail, mêlant esquisses, notes et réflexions, réalisés par l’architecte entre 1969 et 2012. Récemment entrés dans les collections de l’institution, ces documents offrent un aperçu rare du processus créatif d’Henri Gaudin (1933-2021), figure marquante de l’architecture contemporaine française.
16/03/2026, 15:03
La rencontre entre Franz Kafka et Dora Diamant, à l’été 1923 sur les rives de la mer Baltique, est au cœur de Dora et Franz, sauver le jour, un spectacle écrit et mis en scène par Caroline Arrouas. Présentée du 30 mars au 11 avril 2026 à l’Espace Grüber Hall du Théâtre national de Strasbourg, cette création propose de revisiter l’une des dernières histoires d’amour de l’écrivain pragois, dans une forme mêlant théâtre, musique klezmer et fragments de textes.
13/03/2026, 12:38
L'autrice-compositrice Billie Eilish ferait ses premiers pas au cinéma dans une adaptation de La Cloche de détresse, œuvre la plus connue de la romancière et poétesse américaine Sylvia Plath. L'interprète de « Birds of a Feather » serait tout en haut de la liste des candidates constituée par la réalisatrice Sarah Polley.
12/03/2026, 09:49
L'acteur américain Arnold Schwarzenegger affirme qu'un nouveau film adapté des romans de Robert E. Howard est en préparation, dans lequel il manierait à nouveau l'épée de Conan le Barbare. King Conan le montrerait en roi déchu, après quatre décennies de règne.
11/03/2026, 12:11
Du 19 au 25 mars 2026, la galerie Robillard à Paris présente Un air de famille, une exposition consacrée au travail de l’illustrateur belge Quentin Gréban. L’événement réunit les illustrations originales de son album Grands-Parents, récemment publié aux éditions Mijade, ainsi qu’une sélection d’œuvres issues de ses livres consacrés aux relations familiales. Un vernissage en présence de l’artiste est organisé le 18 mars à partir de 18h.
10/03/2026, 10:27
Un nouveau récit de Roberto Saviano se dirige vers les écrans de cinéma. Les sociétés de production italiennes PiperFilm et Palomar ont déclaré ouvert le tournage de Super Santos, basé sur le livre Cuore Puro. Paru en 2022 en Italie chez Giunti, le roman est resté inédit en français à ce jour.
10/03/2026, 09:31
Le Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration de Strasbourg consacre au dessinateur F’murrr une grande exposition intitulée « Hi-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr, annoté par Camille Potte », présentée du 6 mars au 30 août 2026. Organisée dans le cadre des Rencontres de l’Illustration et du Printemps du dessin, elle constitue à ce jour la plus vaste exposition institutionnelle dédiée à l’auteur.
09/03/2026, 18:13
Ce lundi 9 mars marque l'entrée en fonction de Julie Deliquet en tant que directrice du Théâtre national de la Colline. Sa nomination a été décrétée par le président de la République le 6 mars dernier, sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la Culture Catherine Pégard.
09/03/2026, 13:05
Du 27 mars au 11 avril, le festival littéraire Hors limites revient en Seine-Saint-Denis pour une nouvelle édition placée sous le signe de l’anniversaire. Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, l’événement marquera les 40 ans du programme de résidences Écrivain·es en Seine-Saint-Denis, dispositif de soutien à la création littéraire sur le territoire.
09/03/2026, 12:15
Du 20 au 29 mars 2026, l’espace de L’ahah, situé Cité Griset dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, accueille l’artiste Dominique De Beir pour une exposition intitulée « Suites à L’ahah ». À l’occasion de cet événement, l’artiste présente un ensemble de dessins, peintures et livres, en dialogue direct avec la parution de son nouvel ouvrage Dos, publié par Roven éditions.
06/03/2026, 12:00
La société de distribution Le Pacte a daté la sortie du film Histoires de la nuit, adapté du roman de Laurent Mauvignier paru en septembre 2020 aux éditions de Minuit. Le long-métrage, qui réunit notamment Hafsia Herzi, Benoît Magimel et Bastien Bouillon, sera en salles le 16 septembre prochain.
05/03/2026, 10:31
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