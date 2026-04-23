D’autres chants suit le parcours d’un ancien chef militaire déchu

Douze siècles après la chute de Rome, Hieronim Berbelek n’est plus le chef militaire qu’il a été. Jadis strategos capable d’imposer son autorité, il a été vaincu par le Nécromant, maître d’une Forme obscure qui s’étend sur la Moscovie, et s’est trouvé réduit à l’existence effacée d’un marchand sans relief.

Une suite d’événements le pousse pourtant à reprendre la route, dans un voyage qui le mène de la Bibliothèque d’Alexandrie à une Afrique kakomorphique, d’une cité volante à une colonie lunaire, avec en ligne de mire la reconquête de sa Forme et sa vengeance.

Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1974, Jacek Dukaj est un écrivain polonais de science-fiction, souvent rapproché de Stanislas Lem. Traduit dans plusieurs langues, il a notamment reçu le Prix de littérature de l’Union européenne et le Prix Kościelski pour Ice, récemment paru au Royaume-Uni.

Par Clotilde Martin

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