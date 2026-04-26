Les Ensablés - L'animale, de Rachilde, une réédition bienvenue

Il y a les Ensablés que nous connaissons bien, cohorte d’auteurs jouets du ressac des modes et de la gloire. Il y a les Oubliés, perdus au fond des mers. Et il y a aussi quelques miraculés sauvés des eaux. Rachilde est de ceux-là. Célèbre et célébrée en son temps, cette grande scandaleuse aurait fini par disparaitre complétement de l’histoire littéraire qui ne retient guère que George Sand comme grande figure féminine pour la littérature au XIXème et Germaine de Staël pour la pensée, si quelques universitaires et éditeurs ne s’étaient acharnés à la faire reconnaître. Par Denis Gombert
Le 26/04/2026 à 09:00 par Les ensablés
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26/04/2026 à 09:00
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Grâce leur soit rendue. Les publications sur Rachilde pleuvent : les éditions Bartillat publie L’Animale, un titre de 1892 et la collection Bouquins offre un volume entier regroupant le meilleur de son œuvre à celle que Maurice Barrès appelait « Mademoiselle Baudelaire ».
Née Marie-Marguerite Eymery le 11 février 1860 au domaine du Cros à Château-l’Évêque, Rachilde (1860-1953) est la fille d’un capitaine de l’armée. Celui-ci, certainement déçu d’avoir une fille l’élèvera comme un garçon. La mère de Marie-Marguerite, Marie-Gabrielle Feytaud, fille du rédacteur en chef du Courrier du Nord, vient d’une vieille famille bourgeoise. Elle est lettrée. Mais aussi un peu dérangée. Entre deux séances de spiritisme, la jeune mère est victime d’épisodes dépressifs sévères qui font qu’on l’éloigne du foyer.
L’enfance de Marie-Marguerite se déroule sous les auspices de l’ennui et de la méfiance, deux choses fort propices à l’imagination. La jeune adolescente n’en manque pas. Lors d’une séance de spiritisme, car elle aussi est adepte de cette pratique, elle entend une voix qui lui dit d’embrasser un destin littéraire et de se nommer « Rachilde », nom intrigant à la fois féminin et masculin venant d’un gentilhomme du XVIe siècle du folklore scandinave qui lui aurait dicté ses futures œuvres. Le ton est donné. Un personnage est né.
Dès ses quinze ans, Rachilde entreprend de se lancer dans une carrière littéraire. C’est même à l’insu de tous qu’elle adresse à Victor Hugo ses premières nouvelles. Et voici que celui-ci lui répond : « Remerciements, applaudissements. Courage, Mademoiselle. » Ces quatre mots valent pour sauf-conduit. Rachilde est adoubée et sa vocation confirmée. Elle montera à Paris et fera carrière.
Dès l’âge de 18 ans, son premier roman La dame du bois est publié.
Il paraît comme c’est l’usage, en feuilleton, dans le journal L’École des femmes. Deux choses intriguent chez elle, qui font qu’elle devient la coqueluche du milieu parisien : d’abord son attitude savamment androgyne, car elle porte cheveux courts et pantalons, d’autre part la portée séditieuse de sa production littéraire. La sortie de Monsieur Vénus, paru la même année que A rebours de Huysmans est un immense succès. Tout le monde se précipite en 1884 pour découvrir le phénomène Rachilde qui tout en étant femme se présente comme « homme de lettres ».
Et puis Monsieur Vénus traîne un parfum de scandale qui contribue à la notoriété de cette jeune auteure. En parfaite inversion des genres et des rôles, le roman qui confère une telle renommée à Rachilde narre l’histoire d’amour improbable et passablement sadique entre une belle aristocrate dominatrice et un jeune fleuriste sans le sou complètement efféminé. Rachilde détourne les codes du roman-feuilleton en vogue tel La porteuse de pain de Xavier de Montepin paru la même année où chaque héros est affecté à un rôle gentiment établi : la jeune veuve innocente, l’infâme contremaître jouissant de sa position.
Monsieur Vénus finit par tomber sous le coup de la censure pour corruption des mœurs, il est publié à Bruxelles, ce qui favorise évidemment son succès. Il est possible que dans Monsieur Vénus Rachilde ait exorcisé au travers de sa diabolique héroïne Raoule de Vénérande la passion folle qu’elle entretint en vain pour l’écrivain Catulle Mendès.
Puis après quelques folles aventures, indifféremment avec des femmes et des hommes, et ayant obtenu de la part de la préfecture de police le droit de travestissement, Rachilde se range en épousant Alfred Valette directeur de la revue Mercure de France marquée par le symbolisme. Elle y tient salon et reçoit le tout Paris littéraire, d’Apollinaire à Bloy, de Jules Renard à Mallarmé, de Verlaine à Oscar Wilde. Rangée socialement, mais plus que jamais active artistiquement, la production de Rachilde outre l’animation de la revue du Mercure regroupe une soixantaine de romans.
L’animale publié qui parait en 1892 et que les éditions Bartillat réédite dans leur belle et agile collection Omnia poche avec une préface de Morgane Leray est « rachildien » en diable. Tous les thèmes qui font l’attrait de Rachilde s’y conjuguent. La part autobiographique : une fille de province Laure Lordès, fille de notaire, vient s’établir à Paris. La part sulfureuse : ladite Laure est depuis son plus jeune âge animée par le poison bestial du désir. « Elle portait l’amour dans le sang, c’était certain ».
La part fantastique : au gré des amours de Laure que rien n’épuise, la belle rend fou d’amour tout aussi bien des hommes d’Église que des fils de famille, des ouvriers que des artistes sans le sou. N’est-ce pas que cette démone possède un don ? Si elle l’a, c’est malgré elle, c’est dans sa nature. Et l’on peut dire que cette nature est au sens propre animale. Et si le pelage d’une chatte était la vraie peau de Laure ? La nuit, elle ne peut s’empêcher de monter sur les toits pour rejoindre les chats.
Serait-ce avec eux qu’elle serait prête à s’accoupler ? « Le chat noir se frottait contre ses seins, le chat gris folâtrait avec la mèche la plus longue, pendant que le chat fauve se roulait sur le chat blême, l’un dessus, l’autre dessous, bobines enragées tournant en sens inverse et mêlant l’écheveau très affreusement ».
Régal d’inventivité et de perversion, Rachilde est une auteure raffinée comme les fins de siècles seuls en produisent, qui prouve que la littérature n’a pas de limites. La mise en place du roman avec une femme montant sur les toits et le grand combat qui le clôt (mais dont on taira l’issue) sont des morceaux de bravoure littéraires à découvrir pour leur force et leur maestria.
Pour aller plus loin avec cette subversive en diable, prière de se ruer sur le volume que la collection Bouquins lui consacre, Rachilde Amours monstres, une édition de 1344 pages établie et présentée par Frank Javourez et Julien Schuh.
Outre une belle sélection de ses romans, on y trouvera l’ensemble de ses Contes et nouvelles, son Pourquoi je ne suis pas féministe et Quand j’étais jeune, touchante confession autobiographique. « Je n’ai pas été soldat, mais j’en ai fait le métier », confesse-t-elle. Il faut la croire et découvrir cette femme qui s’est muée en « homme de lettres ».
Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 13/11/2025
312 pages
Bartillat
13,00 €
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Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.
24/04/2026, 11:54
Marilyn et Ella, d’Eliza Knight et Denny S. Bryce, paraît chez HarperCollins le 13 mai 2026 et revient sur la rencontre et l’amitié inattendue entre deux icônes du XXe siècle, la chanteuse Ella Fitzgerald et l’actrice Marilyn Monroe, dans un récit qui explore leur lutte commune pour s’imposer dans un univers dominé par les hommes. Une traduction de Carole Delporte.
24/04/2026, 08:13
Murielle Szac publie Laokratia aux éditions Collas, en librairie le 7 mai : un roman qui plonge dans les débuts de la guerre civile grecque à travers le destin d’une adolescente emportée dans la violence politique et les idéaux de justice.
24/04/2026, 07:45
Comment l’enquête menée sur un père — né à Berlin, rebaptisé en Israël, passé par les services de renseignement — se transforme en roman familial ? Entre langue, filiation, mémoire juive et Nakba, Dory Manor montre comment les conflits du présent traversent les corps, les noms et les silences. Avec une rare intensité.
23/04/2026, 10:19
Ma sœur chasseresse, de Philippe Arseneault, paraîtra le 5 mai 2026 chez Québec Amérique. Dans ce deuxième roman, l’auteur suit un écrivain québécois revenu temporairement au pays, où la promotion d’un livre qu’il juge lui-même médiocre fait surgir un malaise plus profond autour de l’identité, de la mémoire et du rapport à l’histoire.
23/04/2026, 08:26
Avec D’autres chants, de Jacek Dukaj, traduit du polonais par Charles Zaremba, les Éditions Rivages publient le 6 mai un roman situé à la croisée de la science-fiction, du fantastique et de l’uchronie, dans une autre Europe où la réalité obéit aux conceptions aristotéliciennes de la Forme et de la Matière.
23/04/2026, 06:50
Charles XII était un roi toujours en guerre, mais il a vécu un an de plus que Mozart. L’historien Éric Schnakenbourg donne au lecteur français ce qui manquait depuis une éternité : une véritable biographie de ce souverain entré si vite dans la légende d’un autre guerrier, Voltaire, qui le tenait pour « l’homme le plus extraordinaire peut-être qui ait jamais été sur la terre ».
22/04/2026, 18:44
Voici un roman de voix, de réminiscences et de fractures intimes où se mêlent famille, désir, pauvreté et clandestinité politique. La phrase, longue et sinueuse, épouse le désordre des consciences sans jamais perdre sa force. Un livre exigeant, parfois âpre, mais d’une intensité rare, qui transforme la mémoire en expérience de lecture.
22/04/2026, 16:01
C'est moins une rébellion abstraite contre la religion qu’une enfance saisie par l’injonction, la honte et le désir de fuite. Porté par une voix insolente, drôle et blessée, le roman suit Sato dans son refus de devenir l’« enfant pieux » qu’on exige de lui, jusqu’à faire de cette résistance intime une matière romanesque d’une intensité rare.
22/04/2026, 15:51
Pedro Gunnlaugur Garcia peint une fresque géographiquement hors norme qui traverse l’Italie, le Vietnam, l’Amérique et un futur abîmé. D’une génération à l’autre, guerres, exils, croyances et malentendus composent un récit où le grotesque voisine avec le chagrin. Un roman ample, mobile et tendu, qui fait de l’héritage moins un refuge qu’une matière instable, parfois toxique.
22/04/2026, 15:37
Laurence Nobécourt, dans ce dernier livre, se penche sur son ascendance et tente d’éluder avec force et détails les éléments qui expliquent la violence que trois sœurs - les deux sœurs aînées de l’auteur et l’auteur elle-même - ont vécue. Au cœur du livre, l’histoire d’une succession houleuse et tragique après la mort des parents et trois sœurs blessées qui doivent s’accorder sur un partage : Stella, l’aînée "préférée du père", Petra, et celle qui se nomme elle-même La Petite sauvage. Les deux aînées rejettent la petite dernière.
22/04/2026, 09:00
Le codicille des ombres, d’Olivier Sebban, paraît aux éditions Rivages et propose un récit ancré dans la peste de Marseille de 1720, où deux trajectoires humaines, marquées par la fuite, l’exil et la perte, interrogent la possibilité de survivre et de trouver une forme de lumière au cœur du désastre.
22/04/2026, 08:53
C’est au cœur de l’été. Le fils devenu Kathy vient d’être incinéré. La mère, le père et le fils cadet - le petit frère âgé de trente ans - se retrouvent dans la maison familiale qu’ils n’habitent plus depuis plusieurs années. Kathy est avec eux. Aucun ne perçoit sa présence. La mère, la dernière qui l’a vue vivante, semble la ressentir.
22/04/2026, 07:00
À l’occasion de l’exposition Michel-Ange – Rodin. Corps vivants, présentée au musée du Louvre jusqu’au 20 juillet, plusieurs ouvrages paraissent et offrent autant de portes d’entrée dans ce dialogue entre les deux maîtres. Essai, catalogue, bande dessinée ou réédition : chacun éclaire à sa manière ce face-à-face à quatre siècles de distance. Tour d’horizon.
21/04/2026, 17:55
Anglestume. Arcadia Meade, connue sous le nom de Cady, 78 ans, est à la retraite. Avant, elle voguait sur la Nysis, qu’il pleuve ou qu’il vente. Appelée par les rivages au loin, elle n’a jamais pu résister à l’appel de la mer et à cet air chargé de sel et de danger… Pourtant, il a fallu se faire une raison. L’âge, vous savez. Alors elle passe ses journée à boire, à fumer des roulées et à récupérer de quoi manger à droite, à gauche.
21/04/2026, 12:08
C’est un livre brûlant et passionnant qui raconte un réalisme âpre et totalement méconnu, et dit à voix haute ce que tout le monde pense tout bas mais n’ose écrire, détailler. C’est un livre bienvenu de la part de Maître Dosé, avocate pénaliste parisienne connue et reconnue. Une voix forte et nécessaire : La violence faite aux autres (Sonneur).
21/04/2026, 12:00
Il y a les romans noirs. Il y a les romans gris. La Tentation des combles (éditions Fables fertiles, avril 2026), de Dominique Boudou, en est un, comme le disent les yeux de Catherine vus par ceux du narrateur, qui s’y perd. Défaite, changeante, opaque, sa teinte est indécise, en quête d’une vérité finale qui se dérobe.
21/04/2026, 10:40
Hauterives, petit village de la Drôme, à l’aube du XXème siècle. Ferdinand Cheval (1836-1924), ancien facteur que l’on traite de vieux fou au village, façonne son propre tombeau dans le cimetière de son village, à moins d’un kilomètre de son Palais idéal. Peu à peu, au milieu des pierres tombales, s’élève une sculpture délirante.
21/04/2026, 08:00
Une fresque métaphysique monumentale où la philosophie d'Aristote devient la loi physique d'un univers en perpétuelle mutation. À travers l'errance de Hieronim Berbelek, stratège déchu cherchant à retrouver sa dignité dans un monde sculpté par la volonté de puissants démiurges, l'auteur polonais signe une œuvre d'une densité rare, mêlant habilement récit d'aventure, enjeux ontologiques et immersion sensorielle totale.
21/04/2026, 07:30
Voyages extraordinaires au Muséum, de Jacques Cuisin et Nicolas Gilsoul (Robert Laffont), en librairie le 13 mai, propose une immersion dans les collections méconnues du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, à travers le récit d’une exploration hors du commun qui met en scène la richesse du vivant et les coulisses invisibles de l’institution.
21/04/2026, 07:00
Sébastien Juillard signe le premier volet magistral de la saga de Sigdís Hröriksdóttir. Loin des sentiers battus, l'auteur nous entraîne dans une Scandinavie du VIIe siècle où l'acier des épées le dispute au givre des cœurs. Entre fresque historique et drame intime, ce roman impose une voix singulière, portée par une plume d'une précision chirurgicale et un sens du tragique hérité des anciens scaldes.
20/04/2026, 16:44
Loin du simple récit de super-héros, Supergirl: Woman of Tomorrow (trad. Jérôme Wicky) transforme Kara Zor-El en figure traversée par le deuil, la violence et l’altérité. Tom King confie la narration à Ruthye, jeune fille en quête de vengeance, tandis que Bilquis Evely et Matheus Lopes bâtissent un cosmos somptueux, instable, où couleur et silence guident le sens.
20/04/2026, 15:21
La Confusion, deuxième roman de Louisiane C. Dor, paraît le 6 mai : l’autrice y suit Coline Mayard, vingt ans, aspirant à l’amour et à un ailleurs, dont la rencontre avec un écrivain plus âgé bouleverse les repères et l’entraîne au cœur d’une relation et d’un foyer où les frontières se brouillent.
20/04/2026, 07:35
L’actualité à la lumière des livres. Des milliards de galaxies qui s’éloignent, un vieux débat américain ravivé par le Proche-Orient, une invasion britannique oubliée, le journal intime d’un grand diariste anglais et les mystères du microchimérisme : la sélection de la semaine traverse cosmologie, géopolitique, roman historique, édition et biologie.
18/04/2026, 10:13
Terre et ciel, de Jean-Luc Raharimanana, paraît aux Éditions Rivages le 6 mai 2026 et propose une réécriture contemporaine du mythe malgache d’Ibonia, en suivant le parcours d’un héros promis à une princesse qu’il devra reconquérir au terme d’un long voyage initiatique.
18/04/2026, 08:23
L'or de la vie - Dépasser mes peurs et mes limites, signé par Manon Apithy et publié chez Robert Laffont, paraît le 13 mai : la championne olympique de sabre y retrace son parcours et livre une réflexion personnelle sur la réussite, entre exigences sportives, fragilités et quête d’équilibre.
18/04/2026, 07:17
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