La Maison Cocteau rouvre sous le marainage de la “grande soeur“ Colette

À Milly-la-Forêt dans l’Essonne, la Maison Jean Cocteau a rouvert ses portes le 18 avril 2026, relançant la vie de ce lieu où le poète vécut de 1947 à 1963. Au centre de cette réouverture, une exposition inédite, Colette, une grande sœur, est présentée jusqu'au 1er novembre 2026. Elle revient sur la relation d’amitié et de complicité artistique et intellectuelle qui unit Jean Cocteau à Colette, des années 1900 jusqu’à la mort de cette dernière, en 1954.
Le 22/04/2026 à 14:53 par Hocine Bouhadjera
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22/04/2026 à 14:53
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Tout, a priori, semblait opposer les deux figures - « la terrienne » d’un côté, « le funambule » de l’autre - et c’est précisément cette rencontre inattendue qui forme le cœur du projet.
L’exposition montre comment leur proximité s’est consolidée grâce à leur voisinage du Palais-Royal, à Paris. Leur amitié s’y nourrit de visites fréquentes, de promenades dans ce jardin qu’ils considéraient comme « pour adultes », et d’échanges de lettres affectueuses. Dans les dernières années de Colette, Cocteau devient une présence attentive et aimante ; elle, de son côté, reconnaît en lui un poète qui ose tout.
Le parcours rassemble dessins, photographies, lettres, citations et vidéos, afin de rendre visible l’épaisseur de cette relation au fil des années. Deux pièces en constituent le centre de gravité : d’une part le Portrait de Colette au charbon et à la farine, prêté exceptionnellement par le Musée national d’art moderne (Centre Pompidou), d’autre part un extrait du documentaire de Yannick Bellon dans lequel Colette et Cocteau devisent ensemble.
Un catalogue accompagne cette exposition. Il réunit les contributions des universitaires Nicole Ferrier-Caverivière et David Gullentops, qui proposent de mieux comprendre ce qui rapproche, fascine et relie ces deux « monstres sacrés ». L’exposition bénéficie en outre du soutien de la Région Île-de-France.
La programmation ne s’arrête pas à ce seul focus. La Maison Jean Cocteau maintient également jusqu’au 29 novembre l’exposition consacrée aux décors restaurés de la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, où Cocteau repose.
Réalisé en 1959 à la demande des élus de Milly-la-Forêt, cet ensemble de peintures murales et de vitraux - où de grandes tiges de plantes médicinales entourent la scène de la Résurrection - constitue un jalon important de son œuvre plastique des années 1950, dans le prolongement de la chapelle des Pêcheurs de Villefranche-sur-Mer.
À cela s’ajoute, du 13 juin au 19 septembre, un cycle de huit concerts organisé dans le jardin de la maison. Ces « Salons de musique », conçus pour rappeler la passion de Cocteau pour la musique - du jazz à Reynaldo Hahn -, réuniront une trentaine de musiciens. La formule se veut accessible, chaque interprète étant invité à expliquer ses choix et l’influence du poète sur son univers.
La réouverture s’accompagne enfin de deux prêts exceptionnels du Musée national d’art moderne : un tableau de Jacques-Émile Blanche daté de 1912 et un autre de Bernard Buffet peint en 1955, deux œuvres qui témoignent des liens de Cocteau avec les artistes du XXe siècle.
La Maison Jean Cocteau, au 15 rue du Lau, à Milly-la-Forêt, est ouverte du jeudi au dimanche, de 11h à 18h. Les visites, accompagnées d’un médiateur, sont proposées tout au long de la journée, et la réservation est conseillée.
Acquise juste après le tournage de La Belle et la Bête, la maison du Bailli fut pour Cocteau un refuge, niché à l’ombre du château de la Bonde. Elle conserve encore aujourd’hui l’univers qu’il y avait façonné : meubles chinés, cadeaux d’amis artistes, objets insolites, jardin aux douves miroitantes qui inspirèrent notamment son journal Le Passé défini.
Installé avec la complicité de la décoratrice Madeleine Castaing, Cocteau y compose un univers à la fois intime, éclectique et poétique : un salon ouvert sur l’extérieur, une chambre tapissée de léopard, une antichambre-bureau d’où l’on aperçoit les tours du château voisin, comme un écho au merveilleux de La Belle et la Bête. Pendant les dernières années de sa vie, jusqu’à sa mort en 1963, il y vit, y travaille, y reçoit ses amis et participe à la vie du village.
La maison, ancienne dépendance du château de la Bonde, conserve encore aujourd’hui cette atmosphère singulière. On y retrouve un véritable cabinet de curiosités : une dent de narval, une armoire néogothique, un fauteuil ayant appartenu à André Gide, un miroir offert par Coco Chanel, ou encore un grand Œdipe et le Sphinx donné par Christian Bérard. Le jardin, traversé par les douves du château, prolonge cette impression de lieu à part, entre verger, sculptures, plantes médicinales et floraisons saisonnières.
Après la mort de Cocteau, la maison est conservée par Édouard Dermit, puis par ses enfants. En 2002, à l’initiative de Pierre Bergé, elle est acquise par l’association Maison Jean Cocteau, qui engage de lourds travaux de restauration entre 2005 et 2010 afin de l’ouvrir au public. Depuis 2019, le lieu est géré par un groupement d’intérêt public réunissant notamment la Région Île-de-France, le Département de l’Essonne, la Ville de Milly-la-Forêt et le Centre Pompidou. La maison est en outre labellisée Maison des Illustres.
Crédits photo : à gauche, collections de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris / à droite : Colette et Cocteau à l'inauguration du restaurant Le Grand Véfour, 1948, coll.part.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Hiro Mashima revient enfin en France, pour la première fois depuis 2018, pour le plus grand bonheur des fans ! L’auteur de Fairy Tail (trad. Vincent Zouzoulkovsky) et Edens Zero (trad. Thibaud Desbief) sera présent aux Rendez-vous de la BD d’Amiens les 6 et 7 juin.
13/04/2026, 17:06
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, lever de rideau sur ARTDERIEN, au cœur des scènes expérimentales. Par ARTDERIEN.
13/04/2026, 16:34
Après cinq jours d’animations, de rencontres et d’expositions réparties dans près de 25 lieux, le 39e Festival Québec BD s’est refermé sur une forte présence du public. Portée par plus de 110 activités et près de 160 auteur·ices invités, l’édition 2026 confirme l’ancrage du rendez-vous dans la vie culturelle québécoise, tandis que l’équipe prépare déjà le cap symbolique du 40e anniversaire.
13/04/2026, 14:17
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les éditions de La Reine Blanche, qui font voyager la littérature espagnole.
13/04/2026, 10:58
Samedi 11 avril 2026, le Livre à Metz ne s’est pas contenté de parler de littérature : le festival a aussi ouvert un écran. En soirée, au cinéma d'art et d'essai du centre-ville, Cinéma Klub Metz, il programmait Dersou Ouzala, film d’Akira Kurosawa sorti en 1975, pour une projection présentée par le sociologue David Le Breton. Le choix n’avait rien d’anecdotique dans une édition placée sous le signe de « Habiter le monde ».
12/04/2026, 12:21
Au Livre à Metz, samedi 11 avril, l’« Hommage à Terre Humaine » n’avait rien d’un simple salut patrimonial. Pendant une heure, à Saint-Pierre-aux-Nonnains, l’animateur Antoine Kauffer a remis en circulation une question toujours vive : qu’est-ce qu’une grande collection d’anthropologie, d’ethnologie et de récits de vie peut encore produire aujourd’hui ? Face à lui, Caroline Audibert et Olivier Weber n’étaient pas là pour commenter un mausolée éditorial, mais pour montrer comment cette lignée reste active, nerveuse, poreuse au contemporain.
11/04/2026, 21:22
Il plane sur cette rencontre organisée, dans la cadre de Livre à Metz 2026, une figure qui en impose : celle de Joseph Kessel. Écrivain, grand reporter, homme de guerre et de terrains, il sert ici de fil conducteur. D’origine russe, familier des marges et des conflits, l'auteur de La steppe rouge aurait sans doute reconnu quelque chose de profondément ancien dans la Russie contemporaine.
11/04/2026, 17:55
À la veille de son ouverture, la Foire du livre jeunesse de Bologne accueille une conférence internationale consacrée à la promotion de la lecture. Portée par les éditeurs italiens avec leurs homologues européens et plusieurs organisations mondiales, la rencontre met en regard des programmes déjà déployés en Italie, au Royaume-Uni ou en Corée du Sud, sur fond d’inquiétudes persistantes autour des compétences de lecture.
09/04/2026, 13:04
Le comité organisateur du Festival du livre indépendant et politique (FLIP) annonce une deuxième édition les 6 et 7 juin 2026 à Marseille, à la Brasserie communale et à SOMA, sur le cours Julien. Le rendez-vous se tiendra en extérieur, de 11h à 19h, avec accès gratuit, sans inscription. 31 maisons d’édition indépendantes sont attendues, ainsi que plusieurs tables rondes. La programmation de cette année s’articule autour du thème « écologie et luttes des classes ».
08/04/2026, 17:38
À l’approche de la publication de l’étude 2026 du Centre national du livre sur les pratiques de lecture des jeunes, la Fnac lance une campagne nationale pour promouvoir la lecture. Les 11 et 12 avril, ses magasins de Ternes et de Bercy Village, à Paris, accueilleront des animations gratuites, entre ateliers, rencontres d’auteurs et événements dédiés au polar.
08/04/2026, 15:40
La 22e édition du festival international Quais du Polar a réuni près de 100 000 personnes à Lyon durant le week-end de Pâques, qui correspond au début des vacances scolaires dans la zone. Environ 250 événements se sont tenus sur trois jours dans la métropole.
05/04/2026, 19:43
À Bécherel, la Fête du Livre fait des rencontres littéraires le cœur de sa programmation du 4 au 6 avril. Auteurs, traducteurs et éditeurs s’y retrouvent pour échanger autour des écritures contemporaines et des formes du récit.
03/04/2026, 18:03
Du 18 au 29 mai, le festival Littérature Live investit Lyon et sa région pour une nouvelle édition placée sous le signe de la « littérature vivante ». Organisé par la Villa Gillet, cet événement international réunit plus de 80 intervenants - auteurs, autrices, artistes, traducteurs, journalistes et critiques - dans une vingtaine de lieux partenaires.
03/04/2026, 17:37
Bong Joon-ho, estimé réalisateur de Parasite (2019) et Mickey 17 (2025, d'après un livre d'Edward Ashton), s'essaye au film d'animation avec Ally, dont la sortie est prévue en 2027. Ce long-métrage lui a été inspiré par un beau-livre de Claire Nouvian, Abysses, paru en 2006 aux éditions Fayard.
03/04/2026, 12:13
Du 4 au 6 avril 2026, la Petite Cité de Caractère de Bécherel, en Ille-et-Vilaine, accueille une nouvelle édition de sa Fête du Livre, rendez-vous incontournable des amoureux de littérature. Pendant trois jours, rencontres d’auteurs, lectures, spectacles, ateliers et expositions investissent la ville autour d’un thème stimulant, « Vrai ou faux ».
02/04/2026, 18:26
À quelques jours seulement de son ouverture, le Salon international de l’édition indépendante de Paris, organisé par l’association L’Autre Livre, a finalement été contraint de reporter son édition 2026. Initialement prévu du 4 au 6 avril à la Halle des Blancs-Manteaux, l’événement se tiendra, sous réserve de validation définitive, du 1er au 3 mai. En cause : la prolongation de la réquisition du lieu dans le cadre du Plan Grand Froid.
01/04/2026, 19:44
Le Salon du Livre de Digne-les-Bains fera son retour les 23 et 24 mai 2026 au Palais des Congrès, confirmant sa place dans le paysage des rendez-vous littéraires régionaux. Pour cette nouvelle édition, l’événement réunira une trentaine d’écrivains autour d’une programmation éclectique, marquée notamment par une thématique consacrée à l’Inde.
01/04/2026, 18:01
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