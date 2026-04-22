Le Prix de la Belle Adaptation distingue sa première oeuvre

Pour cette édition inaugurale, le jury a choisi de distinguer L’Étranger, dans son double versant littéraire et cinématographique, avec le film de François Ozon, adapté du roman d’Albert Camus publié chez Gallimard. Aude Cathelin (FOZ, société de production audiovisuelle) et Frédérique Massart (Gallimard) sont venues recevoir le prix au nom de cette adaptation.

Un prix pensé comme un pont entre deux mondes

Porté par l’association On s’Adapte, le Prix de la Belle Adaptation entend s’installer durablement dans le paysage culturel en valorisant les œuvres littéraires transposées à l’écran. L’initiative ne se limite pas à une récompense ponctuelle : elle s’inscrit dans une démarche plus large visant à faire dialoguer lecteurs, spectateurs et professionnels.

Le dispositif s’est déployé sur plusieurs semaines, avec une conférence de lancement à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, une projection publique au cinéma Les 3 Luxembourg, puis la remise du prix en librairie. Une manière d’ancrer l’événement dans des lieux emblématiques du livre et du cinéma.

La sélection 2026 réunissait des adaptations récentes ou en cours, mêlant grands noms de la littérature contemporaine, classiques et bande dessinée :

Le jury réunissait les fondateurs du prix, Margot Cherel et Quentin Lefebvre, aux côtés de deux journalistes spécialisées, Morgane Huby et Clara Géliot. Autour d’eux, plusieurs partenaires — structures culturelles, librairies et collectifs — ont contribué à faire exister cette première édition.

Au-delà du palmarès, le prix revendique une approche collective : auteurs, éditeurs, producteurs, libraires et médiateurs sont considérés comme autant d’acteurs indispensables à la circulation des œuvres. L’association On s’Adapte annonce déjà une deuxième édition en 2027.

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Crédits photo : Prix de la Belle Adaptation

Par Hocine Bouhadjera

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