Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs

Chers auteurs, chères autrices,

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) soutient de tout cœur votre geste. Votre démarche collective d’appui à Olivier Nora rejoint le combat des petites structures indépendantes (maisons d’édition, librairies, associations) dont la survie repose sur la solidarité et la coopération.

La Fill rassemble les structures régionales pour le livre (SRL) qui œuvrent pour soutenir, valoriser et défendre les professionnel∙les du livre. Avec d’autres acteurs de la filière, elles accompagnent près de 4000 maisons d’édition installées sur l’ensemble du territoire.

À l’instar de la biodiversité, la bibliodiversité est un facteur clé de la création.

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À l’égal de l’agriculture, la culture s’épanouit dans un environnement déconcentré, composé d’entités diverses, notamment petites, et libres.

Comme dans le commerce, le secteur du livre revendique une place pour des formes de production autres qu’industrielles, notamment artisanales.

Vous qui quittez votre maison d’édition, où irez-vous demain ?

Selon la Fédération des éditions indépendantes (FEDEI), les deux critères pour prétendre être qualifié de maison d’édition indépendante sont le fait d’avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 10 millions d’euros et celui d’être exempt d’un contrôle moral ou financier extérieur.

De très belles maisons, exigeantes, rencontrent de beaux succès et peinent chaque jour à maintenir leur offre dans un contexte toujours plus difficile de concentration horizontale et verticale.

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Choisirez-vous de rejoindre l’une de ces nombreuses structures qui se battent pour défendre un autre modèle ?

Les maisons d’édition indépendantes vous attendent !

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)

Crédit image : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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