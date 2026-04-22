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Au Sénat, l'écosystème du livre déroule ses angoisses et ses contrariétés

Le mercredi 15 avril dernier, la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat recevait plusieurs représentants des métiers de la chaine du livre, invités à s'exprimer sur l'« économie fragile » du secteur. Les intervenants ont peint un tableau peu reluisant, lequel esquisse déjà le bilan tout aussi discutable des deux mandats d'Emmanuel Macron pour le livre et la lecture.

Le 22/04/2026 à 15:13 par Antoine Oury

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Publié le :

22/04/2026 à 15:13

Antoine Oury

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Alors que s'ouvrait quelques jours plus tard le Festival du Livre de Paris, le cœur était-il vraiment à la fête ? Trois représentants du secteur du livre — uniquement des hommes —, à savoir Christophe Hardy (Société des Gens De Lettres), Guillaume Husson (Syndicat de la Librairie française) et Vincent Montagne (Syndicat national de l'édition) avaient répondu à l'invitation de Laurent Lafont, président de la Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport.

À leurs côtés, deux représentantes de l'action publique dans ce domaine, Florence Philbert, à la tête de la Direction générale des médias et des industries culturelles, ainsi que Régine Hatchondo, présidente du Centre national du Livre.

L'intitulé de la table ronde, « Une économie fragile en mutation » présageait déjà d'une ambiance quelque peu morose, mais les intervenants ont décrit une réalité peu engageante pour le secteur, entre la baisse des ventes, notamment dans les librairies, la précarité des artistes-auteurs, la prédation des plateformes ou des développeurs d'outil d'intelligence artificielle — nous avons évoqué ce dernier point dans un article précédent.

Les librairies en situation critique

Dans un contexte de repli des ventes de livres neuf et de croissance des achats de seconde main, la santé des librairies indépendantes est devenue « un sujet de préoccupation et d’inquiétude », avance Régine Hatchondo, qui rappelle que le CNL a consacré 5,3 millions € de subventions à ces commerces en 2025. Ces aides sont toutefois consacrées aux investissements, alors qu'elles « rencontrent aujourd'hui des problèmes de fonctionnement », selon elle.

« Les librairies sont fragilisées, car leurs coûts fixes ont beaucoup plus augmenté que leur chiffre d'affaires », analyse-t-elle, pointant par ailleurs des difficultés de recrutement liées à des salaires d'entrée bas et à la faible progression des rémunérations. 

Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française, ne peut que confirmer ces propos. D'après les données de l'Observatoire de la librairie, outil maison du SLF basé sur un panel de 500 librairies franco-belges, le chiffre d'affaires global serait en baisse de 5 à 6 % depuis le mois de janvier 2026. « On constate qu'un tiers de ces librairies ont des baisses supérieures à 10 % depuis le début de l'année », annonce-t-il.

Si les baisses des achats sont avérées, y compris chez les grands lecteurs, qui « flânent moins dans les rayons », Guillaume Husson déplore par ailleurs le manque de soutien des éditeurs, reprenant une revendication ancienne du SLF. « L'article 2 de la loi sur le prix unique du livre indique que la qualité des services rendus par les détaillants doit primer dans le calcul des remises commerciales accordées », rappelle-t-il en évoquant la législation de 1981.

À LIRE - La lecture plutôt que les écrans : Macron instaure une “journée hors ligne

« Or, c'est l’inverse qui se produit aujourd’hui : les acteurs les moins qualitatifs, Amazon, les grandes surfaces alimentaires, ou les grandes surfaces culturelles sont beaucoup mieux rémunérés que les libraires. Aujourd’hui, ce pan de la loi de 81 n’est pas appliqué », avance-t-il. « Si cette discrimination positive était appliquée, les librairies ne seraient pas dans cette situation. »

Seul motif de réjouissance, les budgets d'acquisition des bibliothèques se maintiennent pour l'instant, représentant toujours près de 15 % du chiffre d'affaires des librairies. Mais l'austérité générale et le désengagement de l'État laissent craindre un repli de ce côté-là également...

Les auteurs pas mieux lotis

Christophe Hardy, s'exprimant en tant que président de la Société des Gens De Lettres, a décrit un marché du livre toujours marqué par la surproduction, à laquelle s'ajoutent la « best-sellerisation » et « une concentration des grands groupes ». La conséquence, selon lui, de ces trois phénomènes est la disparition des « titres du milieu, qui bénéficiaient d'une mise en place satisfaisante et trouvaient un lectorat substantiel ».

Dans son intervention, Vincent Montagne, président du Syndicat national de l'édition, a nuancé ces différentes problématiques, assurant que le nombre de nouveautés, dans la catégorie des romans, avait baissé de 18 % depuis 2019, tout comme le taux de retour, dont une partie est, selon lui, « totalement irréductible, puisque le livre reste une économie du prototype ». Sur la concentration, il a estimé que le secteur du livre, partagé entre deux grands groupes il y a 25 ans, « en compte désormais quatre, dont la diffusion distribution permet d’accéder à des centaines d’éditeurs et des milliers d’auteurs »...

L'autre divergence d'analyse tient bien entendu à la rémunération des auteurs : « On ne passera pas à côté de la nécessité de s’affronter sur la rémunération décente, qui permet l’ouverture de droits sociaux », rappelle Christophe Hardy, qui évoque au passage l'option d'ajouter au contrat d'édition un « minimum garanti non amortissable, non remboursable », laquelle avait été écartée par le SNE il y a quelques années déjà. Le président de la SGDL indique par ailleurs que le travail se poursuit sur un « compte professionnel solidaire », lequel permettrait à un auteur de lisser ses revenus, pour atténuer les effets de leur irrégularité.

Auteurs et éditeurs se retrouvent cependant autour du sujet du livre d'occasion et plus particulièrement sur l'« irruption écrasante d'acteurs économiques, les plateformes, qui cannibalisent le marché du livre sans contribuer à l'économie de la création », pour reprendre les termes de Christophe Hardy.

Vinted, Le Bon Coin, Momox, mais aussi la Fnac ont développé leur offre de seconde main, et l'occasion représente désormais 20 % des ventes de livres, en volume, selon Vincent Montagne. « Nous souhaitons d’une manière collective que s’instaure une rémunération en droit d’auteur des acteurs de la création », martèle ce dernier. « Il faut mettre à contribution les plateformes responsables de cette croissance. Cela suppose une volonté politique, mais nous avons su le faire sur le photocopiage, le droit de prêt, la copie privée numérique. »

Avançant que des démarches sont engagées au sujet de ce droit de suite avec des syndicats allemands, espagnols et belges d'éditeurs, le président du SNE estime que la Commission européenne doit être interrogée sur le sujet, tout en souhaitant que le droit français agisse rapidement.

Florence Philbert, du ministère de la Culture, y met un bémol, après l'avis « très réservé » du Conseil d'État et l'existence d'un « obstacle juridique majeur » au niveau européen, le principe d’épuisement du droit de distribution, qui implique qu'après la première vente, un ayant droit ne peut plus revendiquer de droit exclusif ou de rémunération sur les ventes postérieures. « Nous devons agir au niveau européen », explique-t-elle, en mobilisant les États membres pour peser sur la Commission. Ce qui pourrait prendre un certain temps.

Un État désengagé

La table ronde de ce mercredi 15 avril a pu prendre, parfois, des allures de pré-bilan des deux mandats d'Emmanuel Macron pour le livre. Et le paysage n'est pas très reluisant. Si bien que les paroles les plus vindicatives ont été prononcées par Régine Hatchondo, présidente du Centre national du Livre. « Nous restons la seule industrie culturelle à être pauvre comme Job », a-t-elle souligné en évoquant les fonds publics destinés à la filière du livre.

« Le budget du Centre national du livre ne représente même pas 1 % du chiffre d'affaires de la filière du livre, mais on lui a pris 22 % en deux ans, car on devait estimer qu’il était trop riche », a encore déploré la présidente du CNL, en référence aux deux derniers projets de loi de finances du gouvernement, particulièrement sévères avec la culture et les crédits du CNL en particulier. Les nouvelles économies annoncées par l'État, afin de compenser le coût de la guerre américaine au Moyen-Orient, n'annoncent pas d'améliorations.

Sensiblement agacée, Régine Hatchondo assure que les actions du Centre portent pourtant leurs fruits, comme « Jeunes en librairie », qui serait « plébiscitée par les enseignants, les librairies et les élèves, mais qui va baisser terriblement cette année ». « Avec 10 millions € seulement, on pourrait multiplier par 5 les actions que mène le CNL », assure-t-elle. « On sait ce qui marche. »

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Même Florence Philbert, du ministère de la Culture, a été forcée de reconnaitre les importantes coupes publiques de ces dernières années. « Les crédits de la mission “Média, livres et industries culturelles” progressent beaucoup plus lentement que le budget général de l’État », a-t-elle admis, en chiffrant la baisse, en 2026, à 10 millions €.

Il convient d'y ajouter la progression des dépenses habituelles du ministère de la Culture, notamment pour la Bibliothèque nationale de France, et les composantes plus exceptionnelles, à l'instar des travaux du Centre Pompidou ou de la Maison du Dessin de Presse. Au total, près de 25 millions € ont dû être économisés ailleurs, afin de garantir le financement des politiques publiques. À cela s'ajoute une diminution de 25 % des crédits d'intervention des Directions régionales des affaires culturelles, ce qui n'est pas pour rassurer la filière et ses acteurs.

« Nous n'y arrivons plus »

Au sein de l'audience, la vice-présidente du Sénat Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) est également intervenue pour témoigner d'une certaine lassitude des parlementaires face aux restrictions budgétaires, mais aussi à une certaine inertie du gouvernement sur plusieurs sujets.

Évoquant notamment le non-examen de sa proposition de loi, déposée avec Laure Darcos, sur le contrat d'édition, elle a avoué se sentir « désarmée ». « Nous n'y arrivons plus. C'est un cri de tristesse et d'alarme que je fais aujourd'hui », a-t-elle poursuivi, évoquant les attaques contre la liberté d'expression, la libre constitution des collections des bibliothèques ou encore contre les activités de certaines librairies. 

« On va tous dire “Il faut faire ceci, il faut faire cela”, mais arrêtons : cela fait des années, des mois, des semaines, qu'on le dit. [...] Nous avons un gouvernement impuissant, il y a une responsabilité collective, il faut que l'on soit plus que jamais solidaires », a-t-elle terminé, alertant par ailleurs sur l'avenir menacé de certaines agences du livre. Rappelons que Sylvie Robert a récemment invité le gouvernement à agir, avec une loi d'urgence, pour introduire une clause de conscience au bénéfice des auteurs, face aux enjeux posés par la concentration éditoriale.

Laure Darcos (Essonne, groupe Les Indépendants - République et Territoires), parfois en binôme avec Sylvie Robert sur des propositions de loi, est venue appuyer les propos de sa collègue, fustigeant le dernier budget de l'État et son passage en force, via l'application de l'article 49.3 de la Constitution : « C'est de la colère, et en même temps, vraiment, de la lassitude. » 

Revenant sur la proposition de loi déposée avec Sylvie Robert, elle indique : « On ne baisse pas le bras, mais ça devient un peu pénible, car on sait que c'est de l'intérieur qu'il y a des freins. » Elle s'est aussi inquiétée de la mise en œuvre du dépôt légal numérique — dont le décret est en cours, a promis Florence Philbert, pour une application espérée dès le 1er janvier 2027.

La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union centriste) a pointé pour sa part le désengagement de l'État « sur le financement » des agences du livre, « qui accompagnent la filière ». Monique de Marco (Gironde, groupe Écologiste - Solidarité et Territoires), qui avait porté une proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs, a suggéré plusieurs pistes d'action au ministère de la Culture. Florence Philbert a seulement rappelé, à ce sujet, l'ouverture d'une mission confiée à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des finances (IGF).

Encore un peu de concentration

L'éviction d'Olivier Nora, ex-PDG de la maison d'édition Grasset, par Vincent Bolloré, actionnaire du groupe Hachette Livre, était bien sûr dans tous les esprits. L'événement rappelle les risques inhérents à la financiarisation et à la concentration de l'édition, et a évidemment suscité quelques commentaires et questions au cours de la table ronde.

Christophe Hardy, de la SGDL, a ainsi mentionné le dépôt en octobre 2025, d'une proposition de loi par la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne) pour « empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias et de l'édition ». Cette initiative n'a « pas été du tout discutée », a-t-il déploré, alors qu'elle mériterait, selon lui, « l'unanimité des parlementaires ».

S'exprimant pour le ministère de la Culture, Florence Philbert a évoqué la possibilité d'une loi sur la concentration éditoriale, pour rapidement la refermer. « Les leviers ne sont pas les mêmes que dans le cadre des médias, où cette question du pluralisme des médias est un principe à valeur constitutionnelle », a-t-elle rappelé.

Concernant l'édition, « la compétence exclusive de la Commission européenne en la matière [la régulation de la compétition et des monopoles, NdR] mais aussi le droit constitutionnel, rend difficile de fonder juridiquement une limitation supplémentaire des concentrations dans le secteur du livre », précise-t-elle.

Photographie : Table ronde « Le livre : une économie fragile en mutation ? », organisée par la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, le 15 avril dernier (capture d'écran)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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Structure du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Maison Pop consacre son catalogue à la « littérature populaire », avec pour ambition principale de la « faire rayonner ». Les couvertures de la série Le Cabinet des Illusions, de Jean-Luc Bizien, brillent surtout par un usage de l'intelligence artificielle, via le recours à une banque d'image. L'éditeur défend une intégration dans « une composition créative et personnalisée », sans mentionner pour autant la présence d'éléments générés par une IA.

27/03/2026, 15:58

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En Ardèche, une maison indépendante entre artisanat du livre et pari sur les auteurs

Aux Vans, en Ardèche méridionale, LEAP | Les éditions au pluriel avance à rebours des logiques industrielles du livre. Peu de titres chaque année, un catalogue hétérogène, des paris éditoriaux, une imprimerie à l’origine de l’aventure, et un ancrage local qui ne se confond pas avec une ligne de terroir. La maison dirigée par Fabienne De Dyn s’est construite au fil des rencontres, des manuscrits inattendus et d’un rapport très concret à l’objet imprimé. 

26/03/2026, 12:06

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Le Deuxième Sexe en Pléiade, un peu de féminisme dans un panthéon masculin

Le 26 mars, pour les quarante ans de la mort de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe entrera dans la plus réputée des collections françaises, La Bibliothèque de la Pléiade. Cette publication met en avant la place de l’autrice dans l’histoire littéraire, mais rappelle aussi le faible nombre de femmes présentes dans ce panthéon éditorial.

25/03/2026, 15:18

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Saxo : l’éditeur qui a façonné le label quitte ses fonctions

Après près de trois années passées à développer Saxo, le label jeunesse du groupe Eilean Books, Benjamin Kuntzer annonce son départ. Le traducteur et éditeur, qui revendique près d’une cinquantaine de titres publiés sous cette bannière, choisit de se recentrer sur son activité première : la traduction.

24/03/2026, 18:18

Autres articles de la rubrique Métiers

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De nouveaux futurs désirables aux éditions Copie Gauche !

La maison d’édition Copie Gauche sous licence CC-By-SA lance le 4e recueil de la collection C’était Mieux Demain, des récits d’anticipation écologistes centrés autour d’un optimisme lucide. Les cinq nouvelles de ce recueil tournent autour de la thématique des Sciences, de leur manipulation et de la hiérarchisation artificielle des différents domaines de recherche. Comme toujours, 25 % des droits d’auteurs sont destinés aux artistes.

22/04/2026, 17:04

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Pour avoir publié Houris, Kamel Daoud condamné à trois ans de prison en Algérie

L'écrivain et journaliste français Kamel Daoud a annoncé, sur le réseau social X, avoir été condamné à 3 années de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars algériens, soit un peu plus de 30.000 €. La parution de son livre Houris (Gallimard), qui évoque la guerre civile algérienne, serait en cause, en application de la charte de réconciliation nationale de 2005.

22/04/2026, 16:12

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Amazon manipule les prix, la Californie contre-attaque

La plainte californienne contre Amazon franchit un cap. Des éléments judiciaires rendus publics décrivent un mécanisme par lequel la plateforme aurait poussé vendeurs et distributeurs à relever leurs tarifs ailleurs pour éviter d’être battue sur les prix. Pour le commerce du livre, l’affaire réactive une question ancienne : celle du pouvoir contractuel d’Amazon sur tout un écosystème.

22/04/2026, 13:10

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En censurant les récits LGBTQIA+, la Hongrie a violé le droit de l'Union européenne

Dans une décision inédite, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la Hongrie avait violé le droit de l’Union à plusieurs niveaux distincts en interdisant ou en restreignant l'accès aux contenus « représentant ou promouvant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité ». Une répression orientée contre les personnes LGBTQIA+, qui concerne aussi les livres.

22/04/2026, 10:15

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En Russie, la plus grande maison d’édition perquisitionnée pour “propagande LGBT”

La plus importante maison d’édition de Russie, Eksmo, est visée par une nouvelle opération des forces de l’ordre. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs de ses locaux dans le cadre d’une enquête liée à la diffusion de contenus qualifiés de « propagande LGBT », selon des informations rapportées par l’agence officielle TASS, reprise par l'AFP.

21/04/2026, 17:31

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Camille Laurens prend la tête de la Maison Roger Martin du Gard

La romancière Camille Laurens a été nommée présidente de la Maison Roger Martin du Gard, à Sérigny (Orne), explique Ouest-France. Membre du jury du prix Goncourt, elle succède à la tête de ce lieu consacré à l’écrivain, prix Nobel de littérature en 1937, dont elle devra accompagner les activités et la gestion.

21/04/2026, 14:54

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Avec Mondadori, Marina Berlusconi mise sur le livre et sur la croissance

À Milan, l’assemblée des actionnaires de Mondadori a validé les comptes 2025 et Marina Berlusconi salue un groupe « fort et robuste ». Une sacrée posture au moment même où le marché italien du livre recule. Derrière ce contraste, un fait central : le premier éditeur du pays transforme sa puissance financière en promesse de nouvelles opérations.

21/04/2026, 14:53

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“Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré”

Sur TV5 Monde, Boualem Sansal banalisait son départ de Gallimard et son arrivée chez Grasset. L’entretien produit l’effet inverse. Entre limogeage d’Olivier Nora, inquiétudes sur la liberté éditoriale et questions sur son positionnement politique dans l’orbite médiatique de Vincent Bolloré, le transfert de l’écrivain prend la forme d’un concentré des tensions qui traversent aujourd’hui l’édition française.

21/04/2026, 12:44

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Dans les écoles de Russie, l’État pousse les livres patriotiques

En Russie, la progression des livres patriotiques dépasse désormais la seule logique de vente. Soutenue par des recommandations officielles, par la modernisation annoncée des bibliothèques scolaires et par des listes de lecture destinées aux régions, cette production entre dans une politique culturelle structurée. Les éditeurs répondent ainsi à une demande de marché désormais relayée, organisée et amplifiée par l’État.

21/04/2026, 12:34

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Au détour d'un achat, il découvre un texte inédit de Federico Garcia Lorca

Un manuscrit de Gacela de la raíz amarga, acquis en Allemagne par Miguel Poveda, a révélé au verso un court texte inédit attribué à Federico García Lorca. La philologue Pepa Merlo en défend l’authenticité en croisant analyse de la graphie, étude du contenu et comparaison avec d’autres pièces conservées dans les archives de l’auteur.

21/04/2026, 11:10

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IA : à l’épreuve du tribunal, la prochaine audience d'Anthropic sera décisive

Le règlement conclu entre Anthropic et des titulaires de droits sur des centaines de milliers de livres entre dans sa phase décisive. L’audience d’approbation finale, prévue mi-mai, validera un accord de 1,5 milliard de dollars. L'implication des ayants droit face aux enjeux juridiques place ce dossier au cœur des rapports de force opposant industrie du livre et intelligence artificielle.

21/04/2026, 10:35

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Desmond Morris, qui a révolutionné notre regard sur l’humain, est mort

Le zoologiste britannique Desmond Morris, figure majeure de la vulgarisation scientifique et auteur du best-seller Le Singe nu, est mort le 19 avril à l’âge de 98 ans. Son fils, Jason Morris, a salué « une vie entière de découvertes, de curiosité et de créativité », rappelant que son père « a continué à écrire et à peindre jusqu’à sa mort », relaie l'AFP.

20/04/2026, 17:33

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Bibliothèques : les censures de livres atteignent un record en 2025

L’American Library Association (ALA) publie son rapport annuel sur l’état des bibliothèques américaines en 2025, révélant une hostilité sans précédent envers la diversité éditoriale. Avec 4 235 titres uniques visés, la censure atteint des sommets historiques sous l’impulsion de groupes de pression organisés. Ce bilan, marqué par une politisation croissante des collections publiques, redéfinit les enjeux de la liberté d’expression pour l’industrie du livre mondiale.

20/04/2026, 17:13

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Edition : qui détient la légitimité à refuser une orientation idéologique ?

Le départ d’Olivier Nora de la maison Éditions Grasset, dans le sillage de la prise de contrôle du groupe Hachette Livre par Vincent Bolloré, agit comme un révélateur. Derrière la crise éditoriale, une question émerge : que deviennent les salariés, privés de tout outil juridique face à un basculement idéologique qu’ils ne maîtrisent pas ?

20/04/2026, 16:32

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Ian Watson, figure de la “SF intellectuelle”, est mort

Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.

20/04/2026, 11:58

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Des récits inédits attribués à Chaves Nogales refont surface en France

Près de quatre-vingt-dix ans après leur publication, onze récits liés à la guerre civile espagnole ressurgissent dans le sillage de Manuel Chaves Nogales. Retrouvés dans Madrid, une revue imprimée en France pour les exilés espagnols, ils nourrissent à la fois une controverse d’attribution et une relecture précieuse d’un écrivain majeur du reportage européen, longtemps resté dans l’ombre.

20/04/2026, 10:55

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Crise Nora-Grasset : les auteurs de Stock entrent en scène

La crise déclenchée par le départ d’Olivier Nora de Grasset s’étend désormais à l’ensemble du groupe Hachette. Dans une tribune, des auteurs publiés chez Stock dénoncent la « destruction » de leur maison sœur et se disent prêts à rompre à leur tour. Au-delà du cas Grasset, c’est l’équilibre entre indépendance éditoriale et contrôle actionnarial qui se retrouve ouvertement contesté.

20/04/2026, 06:30

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Pékin durcit les règles sur les livres pour enfants et impose ses valeurs

La Chine renforce son contrôle sur les livres destinés aux enfants imposant une surveillance accrue aux éditeurs , afin de garantir leur conformité aux orientations politiques nationales. Ce durcissement, qui concerne aussi bien la création locale que les traductions, redéfinit les pratiques éditoriales et confirme le rôle stratégique attribué à la littérature jeunesse dans la politique culturelle du pays.

18/04/2026, 11:01

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“Respectez la loi” : un député interpelle le ministère de la Culture sur la retraite des auteurs

La rue de Valois se moquerait-elle du monde, en général, et des institutions républicaines en particulier ? René Pilato, député de Charente, adresse à ActuaLitté un courrier dénonçant un décalage croissant entre les ambitions du législateur et les arbitrages administratifs, accusés de réintroduire des équilibres contestés.

 

18/04/2026, 09:48

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Derrière les festivals, une activité méconnue toute l’année

Les festivals littéraires ne se résument ni à trois jours de rencontres ni à une succession de signatures. L’étude que dévoile le réseau RELIEF mesure, pour la première fois à cette échelle, le travail de fond mené toute l’année : ateliers, résidences, actions scolaires, projets en prison, à l’hôpital ou en Ehpad. Un panorama qui documente enfin la face la moins visible, mais la plus structurante, de ces manifestations.

17/04/2026, 17:00

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“Ministre de la pègre” : en procès, Saviano l'emporte contre Salvini

Le tribunal de Rome a relaxé Roberto Saviano dans la procédure pour diffamation intentée par Matteo Salvini après une formule lancée en 2018. Le jugement, rendu le 17 avril, dépasse le face-à-face entre un écrivain et un responsable politique : il éclaire la frontière entre invective, référence historique et critique légitime dans l’espace public italien, sur fond de pressions anciennes autour de la protection policière de l’auteur.

17/04/2026, 15:32

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Conflit idéologique : comment quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?

Grasset a fait sauter un verrou : derrière le départ de plus de 170 auteurs se joue une question centrale, jusqu’ici quelque peu ignorée du droit : un écrivain peut-il reprendre ses œuvres lorsque sa maison change de cap ? Entre vide juridique, déséquilibre contractuel et offensive politique sur le livre, la crise actuelle impose un débat de fond sur une possible clause de conscience des auteurs.

17/04/2026, 15:15

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Contrats d’édition : pourquoi tant d’auteurs cèdent des droits jamais exploités ?

Un déséquilibre durable dans les contrats d’édition ressort d'une enquête menée par l’ADAGP, la SGDL et le Snac auprès de 475 autrices et auteurs. Sur 659 contrats analysés, les cessions de droits dérivés apparaissent très étendues, mais rarement suivies d’une exploitation effective ou d’une rémunération. Lisibilité des clauses, opacité des relevés et faiblesse des engagements promotionnels composent un tableau préoccupant.

17/04/2026, 13:35

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Après l'affaire Grasset, “le statu quo n'est plus possible” pour la sénatrice Sylvie Robert

Seule ou en binôme avec sa collègue Laure Darcos, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) est devenue, en quelques années, une figure politique incontournable quant aux questions relatives à la culture et à l'information. Dans le tumulte qui suit la reprise en main de la maison d'édition Grasset par le milliardaire Vincent Bolloré, elle interpelle le gouvernement, pour une véritable réaction à la mainmise de quelques-uns sur l'édition, pour la défense du modèle culturel français.

17/04/2026, 13:14

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Hachette résiste malgré le recul du marché du livre en France

L'affaire Grasset-Olivier Nora agite le Landerneau de l'industrie culturelle, après l'éviction du patron de la maison, filiale du groupe Hachette. Lequel, fidèle aux exigences légales et réglementaires, publie ses résultats financiers. Et Lagardère Publishing ouvre 2026 sur une croissance limitée mais réelle en données comparables.

17/04/2026, 11:45

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Ventes de livres en France : un premier trimestre 2026 en érosion continue

Exclusif – Au terme des trois premiers mois de l’année 2026, le bilan contredirait toute étude rassurante sur l’affinité qu’entretiennent les Français vis-à-vis la lecture. En tout cas, pour ce qui est des achats d’ouvrages. Avec un chiffre d’affaires de 722,647 millions €, contre 773 millions sur la même période l’an passé, le marché fait grise mine.

17/04/2026, 11:44

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La BnF numérise le fonds patrimonial de l’Alliance israélite universelle

La Bibliothèque nationale de France, l’Alliance israélite universelle et l’association Vaincre la Haine ont signé une convention tripartite de pôle associé, marquant une première collaboration entre les trois institutions. L’accord vise à numériser et à rendre accessibles, via Gallica, les collections patrimoniales conservées par la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle.

17/04/2026, 11:31

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À la Brasserie Lipp, le Prix Cazes recase un certain Gabriel Matzneff

La cérémonie de remise du Prix Cazes, ce mardi 14 avril à la Brasserie Lipp, à Paris, a abrité un bien sombre personnage des lettres françaises, en la personne de Gabriel Matzneff. Sous le coup d'une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, il aurait été invité par Claude Guittard, ancien directeur de la Brasserie Lipp et secrétaire général du Prix Cazes.

17/04/2026, 10:45

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Artistes-auteurs : le gouvernement accusé de vider la réforme

Six mois après un vote historique à l’Assemblée nationale, la réforme des artistes-auteurs se heurte à une réalité aussi violente que prosaïque : celle d’un appareil administratif qui, manifestement, n’entend pas changer de cap, quitte à aller contre la volonté du législateur. ActuaLitté apprend en effet que la rue de Valois s'accommode d'un vote parlementaire, avec une certaine frivolité.

17/04/2026, 10:22

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Sécurité et accessibilité en médiathèque : les obligations cruciales des collectivités

Au cœur des territoires, les médiathèques incarnent aujourd’hui des lieux de rencontre, d’apprentissage et de partage. Mais derrière cette ouverture au public se cache une réalité réglementaire exigeante. Sécurité incendie, accessibilité, responsabilités juridiques : les collectivités doivent composer avec un cadre strict pour garantir un accueil sans risque.

17/04/2026, 08:58

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Pas vu, pas prix ? Une charte pour encadrer les codes sur les livres et en librairies

Syndicat national de l'édition et Syndicat de la librairie française ont signé, ce jeudi 16 avril, une charte interprofessionnelle sur le prix du livre et le recours aux codes prix. Sous l'égide du ministère de la Culture et du médiateur du livre, le texte vient encadrer, sans contraindre, les pratiques en matière de codes prix et d'évolution des tarifs des ouvrages, deux phénomènes plus fréquemment observés ces dernières années.

16/04/2026, 18:00

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Une autre manière de voir le paysage, en courant

Dans Paysages pauvres, Fanny Chiarello explore les marges urbaines et rurales au rythme de la course, transformant l’errance en geste d’écriture. Entre relevé sensible et dérive poétique, elle cartographie un territoire où le regard se déplace autant que le corps. Un texte hybride, à la fois récit, essai et déclaration d’amour aux espaces délaissés.

16/04/2026, 17:33

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Sur un an, les prix des livres ont augmenté de 0,9 %

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié, ce mercredi 15 avril, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars 2026, ainsi que l'évolution des prix sur un an. Pour les livres, entre mars 2025 et mars 2026, l'augmentation est estimée à 0,9 % par l'Insee. L'inflation ralentit, puisque la variation annuelle entre 2024 et 2025 atteignait 1,2 %. 

16/04/2026, 12:01

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Afrique du Sud : le prix du livre au cœur d’un débat explosif

L’Afrique du Sud relance le débat sur la régulation du prix du livre. Entre volonté de soutenir les librairies indépendantes et crainte d’une hausse des coûts pour les lecteurs, le projet cristallise des tensions profondes. Inspirée de modèles étrangers, la réforme interroge l’équilibre entre accessibilité, diversité éditoriale et viabilité économique des acteurs du livre.

16/04/2026, 11:54

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Esprit critique ou situation critique ? Les bibliothèques au coeur du débat

Le 2 juin prochain, la Bibliothèque publique d'information, relocalisée sur le site Lumière, à Paris, accueillera une journée d'étude, sous l'intitulé « Bibliothèques : lieux des possibles, lieux en tension ? ». Coorganisée par l'institution et l'Enssib, elle proposera notamment un état des lieux des recherches en cours dans le domaine des bibliothèques.

16/04/2026, 10:33

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115 auteurices suivent Olivier Nora après son licenciement, contre “l'autoritarisme”

La « méthode Bolloré » s'est à nouveau appliquée au pan éditorial de ses activités, après le licenciement d'Olivier Nora, PDG de la maison d'édition Grasset, le mardi 14 avril. En écartant cet éditeur historique, véritable pilier de la structure, le milliardaire s'est toutefois mis un peu plus à dos certaines figures du catalogue. 115 auteurs et autrices, dont Virginie Despentes, Sorj Chalandon ou Anne Berest, ont ainsi annoncé qu'ils ne signeraient pas leur « prochain livre chez Grasset ».

16/04/2026, 10:24

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