J. M. G. Le Clézio reçoit le Prix mondial Cino Del Duca 2026

Doté d'un montant de 200.000 €, le Prix mondial Cino Del Duca offre, après le Prix Nobel, l'une des plus importantes dotations pour un prix littéraire de dimension internationale.

J. M. G. Le Clézio, né en 1940 à Nice, est l’une des grandes figures de la littérature francophone contemporaine. Romancier, essayiste et voyageur, il a construit une œuvre majeure, traduite dans le monde entier, profondément marquée par l’expérience du déplacement, de la rencontre et du dialogue entre les cultures.

Depuis Le Procès-verbal (Prix Renaudot en 1963) jusqu’à ses grands romans comme Désert ou Le Chercheur d’or, son écriture explore les thèmes de l’errance, de la mémoire, de la colonisation et des identités en mouvement, dans une langue à la fois poétique et sensible.

Lauréat du prix Nobel de littérature en 2008, J. M. G. Le Clézio voit aujourd’hui son œuvre saluée par le Prix mondial Cino Del Duca, récompensant l’ampleur, la cohérence et la portée universelle d’un parcours littéraire placé sous le signe de l’ouverture au monde et de l’attention aux autres.

Le jury du Prix mondial Cino Del Duca réunit Amin Maalouf, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, président du jury ; Dominique Bona, de l’Académie française ; Daniel Rondeau, de l’Académie française ; Sylviane Agacinski de l’Académie française ; Michel Zink, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ; Jean-Noël Robert, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ; Bernard Meunier, membre de l’Académie des sciences ; Patrick Flandrin, membre de l’Académie des sciences ; Muriel Mayette-Holtz, membre de l’Académie des beaux-arts ; Adrien Goetz, membre de l’Académie des beaux-arts ; Rémi Brague, membre de l’Académie des sciences morales et politiques ; Pierre Brunel, membre de l’Académie des sciences morales et politiques ; Nicolas Baverez, membre extérieur, et Claudie Haigneré, membre extérieur.

Le Prix mondial Cino Del Duca sera remis sous la Coupole de l’Institut de France lors de la séance solennelle de remise des Grands Prix des fondations de l’Institut, le 17 juin 2026.

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Créée en 1975 par Simone Del Duca en hommage à son mari, mécène et grand patron de presse, la Fondation Simone et Cino Del Duca, est depuis 2005 abritée à l’Institut de France. Elle a pour but de faire rayonner, en France et à l’étranger, les arts, les lettres et les sciences.

La Fondation Del Duca remet chaque année de nombreux grands prix, prix et subventions, attribués sur proposition des Académies de l’Institut de France (Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des beaux-arts, Académie des sciences, Académie des sciences morales et politiques).

Elle déploie également son action par l’attribution annuelle de différentes subventions scientifiques et en sciences sociales. En 2024, ce sont 4 Grands Prix (littérature, science, archéologie, art), 10 prix et subventions, ainsi que 24 soutiens qui ont été attribués pour un montant total de près de 2 millions €.

En 2025, le Prix mondial Cino Del Duca était revenu à l'écrivain Boualem Sansal.

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Par Dépêche

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