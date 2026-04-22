The Legend of Hei II, suite de l'adaptation du webtoon de MTJJ

Quelques mois après le succès surprise de Ne Zha 2, un autre long-métrage d'animation chinois connait une forme de rattrapage dans les cinémas français. Contrairement au premier volet, The Legend of Hei II bénéficie en effet d'une sortie dans quelques salles, pour des projections organisées les 23 et 25 avril.

Le récit s'inspire du webtoon de MTJJ, resté inédit en France, une œuvre elle-même basée sur une série d'animation diffusée au début des années 2010. Quant au « chat démon », il s'est imposé à l'auteur par l'observation des trois chats avec lesquels il cohabitait, dans sa colocation...

La diffusion du film s'effectue en France, en Belgique et au Luxembourg, grâce à un partenariat entre la plateforme ADN (Animation Digital Network) et CGR Events. Quant au premier film, il a été ajouté au catalogue d'ADN fin mars...

Par Antoine Oury

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