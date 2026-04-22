Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Théâtre

À partir du 3 mai, une scène ouverte pour le théâtre sur France Télévisions

Pour accompagner l'édition 2026 de La Nuit des Molières, qui aura lieu le lundi 4 mai prochain et sera diffusée en direct sur France 2, le groupe France Télévisions déroule le programme « Coups de théâtre ». Pendant une semaine, les grilles des différentes chaines accueilleront des captations de représentations théâtrales.

Le 22/04/2026 à 10:14 par Dépêche

|

Publié le :

22/04/2026 à 10:14

Dépêche

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le dimanche 3 mai, à 21h, sur France 4

Du charbon dans les veines - inédit

Triomphe de la dernière cérémonie des Molières 2025 avec cinq récompenses, Du charbon dans les veines s’impose comme une pièce incontournable, saluée pour son émotion et son authenticité.

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène, « boute en train-philosophe de comptoir », vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Il veut absolument voir la Coupe du monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils, Pierre, et son meilleur ami, Vlad, creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène.

Cette petite sphère joviale et haute en couleur, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre…

Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre.

Avec Juliette Behar, Raphaëlle Cambray, Jean-Philippe Daguerre, Théo Dusoulié, Julien Ratel, Aladin Reibel, Jean-Jacques Vanier.

83 min
Captée au Théâtre Saint-Georges
Coproduction Ki m’aime me suive, Supermouche Productions et La Compagnie des Indes
Réalisation Dominique Thiel

À 22h25, toujours sur France 4

Le repas des fauves

Découvrez la pièce Le repas des fauves, récompensée en 2011 par 3 Molières : Meilleur spectacle du théâtre privé, Meilleure mise en scène, Meilleure adaptation.

/uploads/images/image-4-le-repas-des-fauves-69e87f3634525537201319.jpg

Paris, 1942. Sept convives, s’étant plus ou moins bien accommodés à l’Occupation allemande, se retrouvent chez l’un d’eux pour fêter l’anniversaire de leur hôte. La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, lorsqu’au pied de leur immeuble sont abattus deux officiers allemands. En représailles, la Gestapo investit l’immeuble et décide de prendre deux otages par appartement. Mais le commandant Kaubach, qui dirige l’opération, reconnaît en la personne du propriétaire de l’appartement M. Pélissier, un libraire à qui il achète régulièrement des ouvrages. Soucieux d’entretenir les rapports courtois qu’il a toujours eus avec lui, il décide de les laisser finir leur dîner et de ne passer prendre ses otages qu’au dessert. Mieux… il leur laisse la liberté de choisir eux-mêmes les deux otages qui l’accompagneront. C’est ainsi que peut commencer « Le repas des fauves ».

Une pièce de Vahé Katcha

Mise en scène Julien Sibre

Avec Thierry Frémont, Cyril Aubin, Oliver Bouana, Stéphanie Caillol, Sébastien Desjours, Benjamin Egner, Geoffroy Guerrier, Jochen Hägele, Stéphanie Hédin, Jérémy Prevost, Julien Sibre, Barbara Tissier, Alexis Victor et Caroline Victoria

Captée au Théâtre Hébertot
Production Supermouche Productions
Réalisation Ybao Benedetti

Le dimanche 3 mai, à 14h30, sur France 5

Le huitième ciel

Et si une rencontre imprévue pouvait tout changer ? Le huitième ciel vous invite à une comédie touchante et lumineuse, à ne pas manquer.

Agnès Duval, éminente architecte, a fait construire 27 gratte-ciel dans 27 pays à travers l’Europe. Décorée de la Légion d’honneur et forte d’une haute réussite sociale, elle décide de prendre une préretraite bien méritée pour profiter de la vie, de sa famille et de sa fortune.

Mais la rencontre inattendue avec un couple de Géorgiens sans papiers va faire vaciller son existence, obligeant Agnès à se réinventer.

Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre.

Avec Florence Pernel, Bernard Malaka, Charlotte Matzneff, Antoine Guiraud, Marc Siemiatycki, Tanguy Vrignault.

Captée à Louvres - Espace culturel Bernard Dague
Production Cinétévé
Réalisation François Hanss

Le lundi 4 mai, 21h10, sur France 2

La Cérémonie des Molières 2026

La Cérémonie des Molières est depuis de nombreuses années le point d'orgue de l’engagement de France Télévisions et de la direction de la culture en faveur du théâtre et de tous les spectacles vivants. La 37e cérémonie des Molières, menée par Alex Vizorek, sera retransmise en prime time sur France 2, depuis le théâtre des Folies Bergère et récompensera, dans 19 catégories, les acteurs de la création théâtrale.

Captée aux Folies Bergère
Production  Act4 Productions 
Réalisation Patricia Rimond des Anges 

À 23h55, toujours sur France 2

Bungalow 21

Beverly Hills Hotel, Los Angeles, 1960... Découvrez les secrets du bungalow 21.

En 1960, deux couples mythiques séjournent au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles. Dans le bungalow 20 logent Simone Signoret et Yves Montand : ils s’aiment, ils sont beaux, encore jeunes, pleins de vie, au faîte de leur gloire. Mais Marilyn Monroe, installée dans le bungalow voisin, est une femme irrésistible dont le couple avec l’écrivain Arthur Miller bat de l’aile. La vie de quatre personnes va voler en éclats…
Aucune des deux femmes ne se remettra vraiment de cette histoire, et chacun va entrer dans le doute.

Une histoire ordinaire, d’amour, d’orgueil, d’adultère, de mauvaise foi et de pardon, avec des êtres extraordinaires. D’après une idée de Benjamin Castaldi, le petit-fils de Simone Signoret, Éric-Emmanuel Schmitt compose une pièce intense et sensible qui met quatre figures de l’histoire du cinéma aux prises avec leurs désirs contrariés, leurs fragilités, leur humanité. Bungalow 21 offre le portrait saisissant de deux femmes attachantes, aussi célèbres que meurtries.

Une pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt sur une idée originale de Benjamin Castaldi.

Mise en scène Jérémie Lippmann.
Avec Mathilde Seigner, Emmanuelle Seigner, Michaël Cohen, Vincent Winterhalter, Clément Moreau...

90 min
Captée au Théâtre de la Madeleine
Production Pomme Production et Kiosco
Réalisation Ybao Benedetti 

Le mardi 5 mai, à 21h10, sur France 3

Un pas de côté - Inédit

Aux premiers jours du printemps, Catherine et Vincent font connaissance en déjeunant sur le même banc public. Tous les deux sont mariés mais ils prennent l’habitude de s’y retrouver, de parler, de rire, de se confier l’un à l’autre.

(crédits Fabienne Rappeneau)
(crédits Fabienne Rappeneau)

Pour ces deux quinquagénaires, ces rencontres sont une bouffée de fraîcheur et de charme. Mais jusqu’à quand le charme va-t-il opérer ? Et quand on est bien installé dans sa vie, jusqu’où est-on capable de s’aventurer ? Ce banc sera-t-il un tournant ou une simple parenthèse ?

Une pièce écrite et mise en scène par Anne Giafferi
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Hélène Babu, Stanislas Stanic, Kelly Gowry et Pierre-Antoine Suarez

85 min
Capté au Théâtre de la Renaissance
Production Bonne Pioche Télévision 
Réalisation Dominique Thiel

À 22h40, toujours sur France 3

Une idée géniale - Inédit

Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale !
À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai... Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.

Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

Une idée géniale a reçu deux Molières en 2023 : le Molière de la meilleure comédie de l’année et le Molière de la meilleure actrice dans un second rôle.

À LIRE - Entre parenthèses, une enquête théâtrale sur les violences sexuelles

Une comédie de Sébastien Castro
Mise en scène José Paul et Agnès Boury
Assistés de Guillaume Rubeaud
Avec Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil, Agnès Boury

85 min
Captée au Théâtre des Variétés
Production Bonne Pioche Télévision
Réalisation Emmanuel Carriau

Le vendredi 8 mai, 22h25, sur France 5

L'école de danse - Inédit

Dans une école de danse florentine, de jeunes élèves affrontent la dureté de leur maître, l’avare et manipulateur Rigadon. Entre rivalités, ambitions et intrigues, chacun tente de s’émanciper malgré la faim et les injustices. Amours secrets, faux-semblants et jeux de pouvoir s’entremêlent lorsqu’un imprésario et un mystérieux notaire viennent bouleverser l’équilibre fragile de l’établissement. Portée par la troupe de la Comédie-Française, cette comédie vive et rythmée célèbre la force de l’art et du désir de liberté, jusqu’à un dénouement aussi inattendu que jubilatoire.

Une pièce écrite par Carlo Goldoni
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
Avec la troupe de la Comédie-Française
Éric Génovèse, Florence Viala, Denis Podalydès, Clotilde de Bayser, Loïc Corbery, Stéphane Varupenne, Noam Morgensztern, Claire de La Rüe du Can, Pauline Clément, Jean Chevalier, Marie Oppert, Adrien Simion, Léa Lopez, Charlie Fabert

Captée à la Salle Richelieu (Comédie-Française)
Production La Belle Télé
Réalisation Julien Condemine

Photographie : Captation de Du charbon dans les veines au Théâtre Saint-Georges (Coproduction Ki m’aime me suive, Supermouche Productions et La Compagnie des Indes)

 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Le 6 mai prochain, La Grande Librairie prend le large vers les îles

En avril 2025, La Grande Librairie était sortie des studios pour le grand air, le temps d'un épisode explorant les campagnes et la littérature qui s'y déroule. Le 6 mai prochain, l'émission largue les amarres, direction les îles françaises. Avec, à bord, 6 auteurs et autrices pour garder le cap.

21/04/2026, 09:58

ActuaLitté

Sur Arte, Gérard Mordillat et Christophe Clerc dissipent le flou sur le flouze

En 12 épisodes de 24 minutes chacun, la série documentaire Money, conçue par le romancier et cinéaste Gérard Mordillat, avec l'avocat Christophe Clerc, revient sur la place de la monnaie et de l'argent dans les sociétés. Cette saga sera disponible à partir du lundi 18 mai 2026 sur arte.tv.

17/04/2026, 09:46

ActuaLitté

Au bonheur des livres : Sophie Avon et Gérard Lefort chez Claire Chazal

Claire Chazal réunit deux anciens journalistes cinéma devenus romanciers dans “Au bonheur des livres”. Sophie Avon et Gérard Lefort y explorent, chacun à leur manière, les territoires de l’enfance et de l’amitié à travers des récits sensibles. L’émission met en perspective leurs écritures marquées par l’image et la mémoire, révélant une approche contemporaine du roman d’apprentissage.

16/04/2026, 15:13

ActuaLitté

Le temps d'un épisode, Secrets d'Histoire se consacre à Germaine de Staël

Secrets d'histoire, présenté par l'incontournable Stéphane Bern, s'intéressera, début mai, à une figure majeure des lettres françaises et de la scène intellectuelle du XIXe siècle, Germaine de Staël. À travers ses salons, elle promut la liberté de pensée et l'art de la critique des puissants... 

15/04/2026, 10:39

ActuaLitté

Que fait le numérique à nos vies ? Réponses dans La Grande librairie

Cette semaine, dans La Grande Librairie, penseurs et romanciers questionnent ce qu’on est, sans doute malgré nous, en train de devenir. Rendez-vous sur France 5 ce 15 avril, à 21h05 pour écouter les invités réunis sur le plateau par Augustin Trapenard.

13/04/2026, 14:39

ActuaLitté

Christophe Boltanski et Vincent Jaury dans Au bonheur des livres, avec Claire Chazal

Dans Au bonheur des livres, Claire Chazal accueille deux auteurs également issus du journalisme, Christophe Boltanski et Vincent Jaury. Tous deux publient des ouvrages consacrés à la mémoire familiale, chacun explorant à sa manière les traces laissées par les générations précédentes. « Enquêtes familiales, en quête d'identité », ce sera ce vendredi 10 avril à 23h, sur Public Sénat. 

08/04/2026, 16:49

ActuaLitté

One Piece : une nouvelle main à la barre de la série Netflix

Le développement de Monstress (d'après l'œuvre de Marjorie Liu et Sana Takeda, trad. Sophie Watine-Viévard, Delcourt) pour Prime Video rebat les cartes du côté de One Piece. Steven Maeda s’éloigne de la direction de la série Netflix, quelques mois après le retrait de Matt Owens pour raisons de santé. Un changement d’équipe déjà amorcé en interne, alors que la diffusion de la série se poursuit.

08/04/2026, 12:56

ActuaLitté

La rumeur, d'après la BD Crayon noir : un téléfilm sur Samuel Paty en tournage

Le groupe France Télévisions annonce le début de tournage de La rumeur, un téléfilm de Rodolphe Tissot consacré au professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Il s'inspire librement de l'enquête dessinée Crayon Noir : Samuel Paty, histoire d’un prof, de Valérie Igounet et Guy Le Besnerais (StudioFact Editions).

08/04/2026, 12:32

ActuaLitté

Sur Gulli, un documentaire se penche sur les BD cultes

Le lundi 20 avril, à partir de 21h05, la chaîne Gulli (groupe M6) diffusera La success story des BD cultes, un documentaire en deux parties réalisé par Mailys Rigal. Il explorera plusieurs sagas du 9e art, en interrogeant des célébrités et des spécialistes, pour comprendre l'engouement autour de cette forme d'expression artistique.

08/04/2026, 10:38

ActuaLitté

Au bonheur des livres se consacre à un invité unique, Jean Rouaud

Sur la chaine Public Sénat, Claire Chazal reçoit, ce vendredi 3 avril, un invité unique, et non des moindres puisqu'il s'agit du lauréat du Prix Goncourt 1990, Jean Rouaud. Il publie en effet aux éditions Gallimard un imposant livre, La maison imaginaire.

02/04/2026, 12:32

ActuaLitté

Début de tournage pour Ne pas hurler, adaptation du livre de Gringe

France Télévisions annonce le début de tournage du téléfilm Ne pas hurler, réalisé par Shirley Monsarrat. Il s'inspire du récit autobiographique du rappeur Gringe, Ensemble, on aboie en silence (coédité par Wagram Livres et Harper Collins en 2020), adapté en scénario par Maxime Cormier et Guillaume Scaillet.

02/04/2026, 09:27

ActuaLitté

Passe-muraille : la nouvelle de Marcel Aymé adaptée en série

La nouvelle Le Passe-muraille de Marcel Aymé, parue à l'origine dans la revue Lecture 40 en 1941, deviendra, pour France Télévisions, une série en 6 épisodes de 52 minutes chacun. Créée par le scénariste Mathieu Missoffe (Zone blanche, Syndrome E...), elle sera tournée entre Nancy et Metz au cours des prochaines semaines.

01/04/2026, 11:35

ActuaLitté

Sur France 5, une Grande Dictée animée par Augustin Trapenard et Selene Godoy

Le Palais de la découverte sera le théâtre d'une nouvelle Grande Dictée, organisée à l'occasion du Festival du Livre de Paris. Animée par Augustin Trapenard et Selene Godoy, l'épreuve sera surtout l'occasion d'apprendre en s'amusant, le mercredi 22 avril sur France 5, à 21h05, ainsi que sur france.tv.

31/03/2026, 16:44

ActuaLitté

La Grande Librairie explore l’humour sous toutes ses formes

Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission à une question aussi essentielle qu’insaisissable : pourquoi a-t-on besoin de rire ? Entre ironie, autodérision et détours par l’imaginaire, les invités interrogent le rôle de l’humour dans nos vies, à une époque où il apparaît plus nécessaire que jamais.

31/03/2026, 12:54

ActuaLitté

Le Rouge et le Noir, M d'Antonio Scurati et Dickens sur France Télévisions

Le Festival Séries Mania, à Lille, bat encore son plein, et le groupe France Télévisions en profite pour annoncer quelques-uns de ses prochains programmes diffusés. Parmi eux, deux adaptations très attendues : celle du Rouge et le Noir de Stendhal et du Conte de deux villes de Dickens (trad. Laure Terilli, Archipoche).

27/03/2026, 10:42

ActuaLitté

Début de tournage imminent pour Le Réseau Corneille, d'après Ken Follett

La société de production Empreinte Digitale porte la mini-série Le Réseau Corneille, adaptée de l'ouvrage homonyme de Ken Follett (trad. Jean Rosenthal, Le Livre de Poche), pour TF1. Le tournage doit démarrer dans quelques semaines, pour une diffusion attendue sur la première chaine en 2027.

27/03/2026, 09:55

ActuaLitté

Pour France TV, Jean-François Colosimo signe Les empires contre-attaquent

L'éditeur, historien et théologien Jean-François Colosimo se fait documentariste avec Les empires contre-attaquent, réalisé par Nicolas Glimois et présenté dans l'émission « Le monde en face », sur France 5. Il y développe une étude et une réflexion sur le retour des logiques impérialistes, aussi bien du côté des États-Unis que de la Russie, de la Chine, de l’Inde, de l’Iran ou de la Turquie.

26/03/2026, 09:43

ActuaLitté

Au bonheur des livres : Claire Chazal reçoit Alain Finkielkraut et Tania de Montaigne

Face au vacarme et aux crispations du débat public, Au bonheur des livres invite à retrouver le temps de la réflexion à travers un dialogue entre deux auteurs qui interrogent, chacun à leur manière, notre époque.

 

25/03/2026, 16:21

ActuaLitté

Un documentaire sur Claude McKay bientôt diffusé par France 5

Un documentaire inédit consacré à Claude McKay sera diffusé le 12 avril prochain, à 22h40, sur France 5 dans « La case du siècle », et disponible sur france.tv. Réalisé par Matthieu Verdeil, il revient sur le parcours et l’héritage de cet écrivain jamaïcain, figure majeure des mouvements intellectuels noirs du XXe siècle comme la « Négritude », courant littéraire et politique, créé durant l'entre-deux-guerres, rassemblant des écrivains francophones noirs.

25/03/2026, 11:39

ActuaLitté

Houellebecq, Frédéric Lo, André Velter : La Grande librairie renoue avec la poésie

Cette semaine, La Grande Librairie construit une émission à la croisée des disciplines, réunissant littérature, musique, sciences et poésie. Autour d’un plateau particulièrement dense, l’émission orchestrée par Augustin Trapenard accueille plusieurs figures majeures, dont le retour très attendu de Michel Houellebecq.

23/03/2026, 20:45

ActuaLitté

Trotro revient à la télévision, accompagné de sa soeur Zaza

Nouvelle série conçue pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, Trotro & Zaza sera diffusée dès le 1er avril sur la plateforme Okoo et à partir du 6 avril, à 9h05, du lundi au vendredi sur France 5. Produite par Ellipsanime avec la participation de France Télévisions, elle est basée sur les livres de Bénédicte Guettier parus chez Gallimard Jeunesse.

20/03/2026, 11:34

ActuaLitté

Sur LCP, Le Banquet reçoit Catherine Girard et Philippe Besson

Sur LCP, deux fois par mois, l'émission Le Banquet promet de prendre la culture au sérieux sans se prendre au sérieux. Anna Cabana et Christophe Ono-dit-Biot, journalistes et écrivains, reçoivent plusieurs invités autour d'une thématique particulière. Ce vendredi 20 mars, la famille sera au centre de la conversation, pour s'interroger : est-elle un refuge ou une prison ?

20/03/2026, 10:18

ActuaLitté

Leïla Slimani et Alain Finkielkraut au cœur de La Grande Librairie, spéciale francophonie

À l’occasion de la Semaine de la francophonie, La Grande Librairie réunit plusieurs écrivains autour d’une question centrale : que dit la langue de notre identité, et que reste-t-il de cet héritage lorsque les frontières — réelles ou symboliques — se resserrent ? Entre récits intimes, réflexion politique et regard sur la traduction, le plateau dessine un paysage traversé par les tensions contemporaines.

18/03/2026, 11:28

ActuaLitté

La Grande Librairie dresse un portrait inédit de Jack London

La série « Les docs de La Grande Librairie » se penche sur une nouvelle figure, et non des moindres, avec une icône de la littérature américaine, Jack London. Réalisé par Catherine Aventurier, ce portrait convoque plusieurs auteurs pour évoquer son œuvre, dont Marie Desplechin et Clara Dupont-Monod.

18/03/2026, 10:04

ActuaLitté

La Grande Librairie ouvre une émission spéciale Semaine de la Francophonie

A l'occasion de la semaine de la francophonie, La Grande Librairie célèbrera la langue française.  Augustin Trapenard recevra des écrivains et écrivaines qui font rayonner la langue française à travers le monde et qui en font leur territoire littéraire. 

14/03/2026, 09:52

ActuaLitté

Écrire au temps du smartphone, avec Delphine de Vigan et Félix Moati

 Claire Chazal convie deux écrivains, qui n'auront pas besoin de leur téléphone portable durant l'émission pour en parler. Au bonheur des livres, ce 13 mars, proposera une rencontre entre Vigan et Félix Moati, sur Public Sénat, à 23h.

12/03/2026, 10:57

ActuaLitté

La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture

Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission à un thème central : la lecture. Écrivains, chercheurs, artistes et libraires y proposent, chacun à leur manière, un véritable manifeste en faveur des livres et de la pratique de la lecture, à l’heure où de nombreux observateurs s’inquiètent du recul de cette pratique.

10/03/2026, 18:22

ActuaLitté

Engagement des artistes : Boualem Sansal, Sara Forestier et Jean-Marie Rouart débattent sur LCP

La chaîne LCP-Assemblée nationale diffusera le vendredi 13 mars à 21h un nouveau numéro inédit de son émission Le Banquet, consacré à la question de l’engagement artistique. Intitulée « Engagement : les artistes ont-ils encore du pouvoir ? », l’émission sera ensuite rediffusée le vendredi 20 mars à 23h30 et disponible en replay sur plusieurs plateformes.

09/03/2026, 17:39

ActuaLitté

Matthieu de Montchalin, PDG de L'Armitière, dans Courants d'art

Julie Howlett reçoit, dans son émission Courants d'art du mercredi 25 mars prochain, le libraire Matthieu de Montchalin, président-directeur général de L'Armitière, située à Rouen. Il évoquera la naissance de sa vocation, son engagement au sein du Syndicat de la librairie française ou encore le rôle des libraires dans un contexte de recul des pratiques de lecture...

09/03/2026, 12:50

ActuaLitté

Au bonheur des livres : Contes de la ville et des champs avec Bartabas et Pauline Peyrade

C'est à une belle rencontre que nous permet d'assister « Au bonheur des livres » cette semaine, en accueillant Bartabas, l'homme de scène et de chevaux qu'on ne présente plus, pour un étonnant récit intitulé Les cogne-trottoirs (Ed. Gallimard) et la jeune Pauline Peyrade, elle-même autrice de théâtre, qui publie son second roman, Les habitantes (Ed. de Minuit).

04/03/2026, 15:44

ActuaLitté

La Grande Librairie fait le pari du dialogue face aux fractures du monde

Cette semaine, à 21h05 sur France 5, La Grande Librairie fait le choix du dialogue, à l’heure où la pensée se polarise plus que jamais. Autour de questions brûlantes - guerre, mémoire, identité, transmission - Augustin Trapenard réunit dans son émission des écrivains dont les œuvres interrogent la violence du monde et les possibilités de réconciliation.

03/03/2026, 15:35

ActuaLitté

La droite américaine en passe de contrôler Harry Potter et Batman ?

Le feuilleton autour de l’avenir de Warner Bros Discovery (WBD) connaît un rebondissement décisif. Netflix a annoncé qu’il ne relèverait pas son offre pour racheter le groupe américain, laissant le champ libre à Paramount Skydance, désormais en position favorable.

27/02/2026, 11:37

ActuaLitté

Sur Arte, le retour de Samuel, succès d'Émilie Tronche, annoncé pour 2028

Après 55 millions de vues pour la saison 1 et 55.000 exemplaires vendus de son Journal (Arte Éditions et Casterman), selon Edistat, Arte annonce d'ores et déjà le retour de Samuel, en 2028. Le personnage d'Émilie Tronche, désormais vêtu d'un t-shirt noir, poursuivra son parcours scolaire au collège dans une saison 2 en production.

27/02/2026, 09:16

ActuaLitté

Paramount relève son offre sur Warner Bros. Discovery : Netflix sous pression

 Le duel s’intensifie autour de Warner Bros. Discovery (WBD). Mardi 24 février 2026, Paramount Skydance (PSKY) a confirmé avoir transmis au conseil d’administration de WBD une proposition révisée visant l’acquisition de l’ensemble des actions du groupe.

26/02/2026, 15:52

ActuaLitté

Troisième édition pour J'aime à dire, émission sur l'écriture et la rhétorique

L'émission J'aime à dire rempile pour une troisième saison, toujours consacrée à l'écriture et à l'art de la rhétorique, mais dans un format inédit. Un documentaire de 52 minutes met en lumière les parcours de cinq jeunes lauréats de l'opération, avant des émissions 100 % numérique sur les déclamations et prestations scéniques de 15 candidats, en présence d'Isabelle Carré et Abd Al Malik, ainsi que d'autres intervenants.

26/02/2026, 11:26

ActuaLitté

Dédale, une nouvelle série Lumni consacrée à la mythologie grecque

La plateforme à vocation éducative de France Télévisions, Lumni, annonce l'arrivée, le 9 mars prochain, d'une nouvelle série d'animation, Dédale, consacrée à la mythologie grecque et aux personnages qui la peuplent. Produite par Talweg Productions, elle sera aussi diffusée tous les matins à partir du 4 mai sur France 4.

25/02/2026, 12:58

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

Adaptations à l’écran : un levier massif pour relancer la lecture

À l’approche de la Journée mondiale du livre, le 23 avril, Rakuten Kobo met en avant une dynamique désormais structurante pour l’industrie éditoriale : le succès des adaptations audiovisuelles agit comme un puissant déclencheur d’achat et de lecture des œuvres originales. Derrière l’effet de vitrine des plateformes et du cinéma, se dessine une reconfiguration des circuits de prescription, où l’image précède de plus en plus souvent le texte.

21/04/2026, 14:35

ActuaLitté

Gérard Lefort, Tiphaine Rivière et Tintin sur France Culture

Du lundi 20 au 26 avril, la radio France Culture propose à nouveau une grille ouverte sur la littérature et ceux et celles qui la font. Outre le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée ou le livre jeunesse se retrouveront sur les ondes, le temps d'un entretien, d'une chronique ou d'un texte lu... Parmi les invités cette semaine, Lyonel Trouillot, Baru, Gérard Lefort ou encore Tiphaine Rivière.

20/04/2026, 10:44

ActuaLitté

Célébrez le printemps avec Arsène Lupin

Après Un été avec et Un hiver avec, France Inter inaugure une nouvelle collection et un nouveau format de livre-podcast disponible simultanément en librairie et à l’écoute sur la plateforme Radio France : Un printemps avec. Pour ce premier opus, place au gentleman cambrioleur le plus célèbre de la littérature française : Arsène Lupin.

15/04/2026, 16:21

ActuaLitté

Les archives photo de l’AFP publiées en livres par Cercle d’Art

Les éditions Cercle d’Art et l’Agence France-Presse (AFP) s’associent pour publier une collection de livres construite à partir de leurs archives photographiques. Les premiers volumes, consacrés aux années 1980 et 1990, sont attendus en octobre, avant une extension aux deux décennies précédentes prévue pour le printemps 2027. Le projet prévoit de rendre accessibles des images issues d’un fonds de plusieurs millions de clichés, dont certaines encore inédites.

14/04/2026, 16:55

ActuaLitté

François Sureau, Julie Lombé et Patrícia Melo sur France Culture

Nouvelle semaine, nouveau programme riche et diversifié, en matière de littérature, de bande dessinée, ou encore de poésie, sur France Culture. La radio publique convie notamment François Sureau, Julie Lombé et Marion Fayolle, consacre une série documentaire à « Celles qui lisent » et s'invite même au Festival du Livre de Paris...

13/04/2026, 10:14

ActuaLitté

Doki Doki Literature Club! : Google retire un jeu littéraire qui vire à l’horreur

Entre club de poésie, romance scolaire et bascule horrifique, Doki Doki Literature Club! occupe une place singulière dans les fictions interactives. Son retrait du Google Play Store, qui invoque des « thèmes sensibles », soulève une question précise : comment les grandes plateformes évaluent-elles une œuvre qui affiche ses avertissements, assume sa noirceur et revendique une écriture littéraire ?

11/04/2026, 10:50

ActuaLitté

Spider-Man et Daredevil : pourquoi Marvel joue avec nos nerfs ?

Un simple clin d’œil dans Daredevil: Born Again a rallumé la mèche : voir Spider-Man et Matt Murdock combattre enfin côte à côte. Cette perspective ne repose pas sur la seule ferveur des fans. Elle s’appuie sur une longue histoire éditoriale, sur une même géographie new-yorkaise, sur un premier contact déjà acté dans No Way Home et sur des enjeux industriels qui continuent, pour l’instant, d’en retarder l’issue.

07/04/2026, 09:20

ActuaLitté

Philippe Forest, Kev Lambert et Lucile Novat sur France Culture

Semaine raccourcie par un jour férié, peut-être, mais la radio France Culture n'en garde pas moins un programme chargé en matière de littérature, d'écriture et de récits, jusqu'au 12 avril prochain. Parmi les intervenants, Kev Lambert, Lucile Novat, mais aussi des retours sur les œuvres de J.M. Barrie, Paul Celan ou encore le « premier rap » de François Villon...

07/04/2026, 08:49

ActuaLitté

Tsugai confirme 24 épisodes : l’après Fullmetal Alchemist se précise

Le nouvel anime tiré de Tsugai : Daemons of the Shadow Realm entre dans une phase plus lisible : son format vient d’être précisé, avec 24 épisodes répartis sur deux cours consécutifs. Pour Hiromu Arakawa, cette adaptation marque un retour scruté de près, tant le souvenir de Fullmetal Alchemist demeure puissant. Reste à voir comment cette autre œuvre, plus récente, trouvera sa place entre fidélité éditoriale, diffusion mondiale et identité propre.

06/04/2026, 09:54

ActuaLitté

C'est vieux, c'était moche : ça fera un excellent reboot pour Disney

Publiée entre 1996 et 2001, la série de science-fiction jeunesse Animorphs, signée Katherine Applegate, suit cinq adolescents dotés d’une technologie extraterrestre, la morphose, qui leur permet de se transformer en animaux. Leur mission : résister à l’invasion des Yirks, parasites capables de prendre le contrôle des corps humains et de réduire l’humanité en esclavage.

04/04/2026, 10:44

ActuaLitté

Les Carnets de l’apothicaire dévoile un nouveau visuel avant la saison 3

Nouveau visuel, événement d’été, saison 3 calée pour octobre 2026, film annoncé pour décembre : Les Carnets de l’apothicaire poursuit une montée en puissance qui dépasse le simple calendrier de diffusion. Derrière l’illustration estivale révélée fin mars, l’anime confirme une stratégie d’occupation continue de l’espace médiatique, appuyée sur une franchise éditoriale de 45 millions d’exemplaires, entre romans, mangas, scène et adaptation audiovisuelle. 

02/04/2026, 13:31

ActuaLitté

Le manga Jaadugar : la Légende de Fatima adapté en série animée

Manga du dessinateur et auteur japonais Tomato Soup, Jaadugar : la Légende de Fatima est publié depuis septembre 2024 par Glénat en France, dans une traduction de Mathilde Vaillant. Ce seinen à succès a été adapté en anime par le studio Science SARU.

02/04/2026, 11:54

ActuaLitté

Un nouveau plan social chez Prisma Media, qui cède des titres à Vivendi

Par un communiqué, le groupe Louis Hachette Group a confirmé la cession du pôle luxe de Prisma Media (les revues Harper’s Bazaar France, Milk, Ideat, Côté Maison ou encore The Good Life) à Vivendi. Le 

30 mars, Prisma annonçait pour sa part les suppressions de 261 postes, soit 40 % de ses effectifs.

01/04/2026, 11:07

ActuaLitté

L’INC liquidé, 60 Millions de consommateurs en quête de repreneur

Le couperet est tombé. Par un décret publié au Journal officiel, le gouvernement acte la liquidation de l’Institut national de la consommation (INC), ouvrant une nouvelle phase d’incertitude pour son principal titre, 60 Millions de consommateurs, désormais à la recherche d’un repreneur.

30/03/2026, 18:17

ActuaLitté

France Culture raconte Antoine de Saint-Exupéry, d'histoire en histoires

La radio France Culture convoque auteurs et textes sur ses ondes, tout au long de la semaine du lundi 30 mars au 5 avril. Plusieurs épisodes de l'émission « Le Cours de l'Histoire » reviendront sur le parcours d'Antoine de Saint-Exupéry, quand d'autres rendez-vous sont fixés, avec Thiphaine Samoyault, Mathilde Beaussault ou encore Leïla Slimani.

30/03/2026, 09:49

ActuaLitté

Panini récupère Le Journal de Mickey : une grosse prise pour l'Italien

Le passage de relais est désormais acté. The Walt Disney Company a confirmé que le groupe italien Panini reprendra, à partir du 1er avril 2027, l’édition des magazines jeunesse Disney en France, mettant fin à la licence détenue depuis 2019 par Unique Heritage Media (UHM).

27/03/2026, 13:55

ActuaLitté

Les Admirations littéraires : Gad Elmaleh rejoint France Inter

Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle, Alain Mabanckou ou encore Denis Podalydès, c'est au tour de l’acteur, humoriste et réalisateur Gad Elmaleh de partager sa bibliothèque sur France Inter.

27/03/2026, 10:19

ActuaLitté

Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte

Huit ans après ses débuts, Chainsaw Man ferme donc un chapitre, mais pas exactement de la manière dont les emballements anglophones l’ont raconté. Le 11 mars, la plateforme Shōnen Jump+ annonçait que le chapitre 232, mis en ligne le 25 mars au Japon, serait le dernier de la deuxième partie du manga de Tatsuki Fujimoto. Les médias japonais ont repris cette formulation précise : fin de la partie 2, pas annonce d’une troisième. Or, à ce jour, aucune suite n’a été officialisée. 

24/03/2026, 16:50

ActuaLitté

La série Anatomía de un instante, d'après le récit de Javier Cercas, bientôt sur Arte

À l'occasion de Séries Mania 2026, la chaine Arte révèle quelques-unes de ses programmes à venir. Parmi ceux-ci, Anatomía de un instante, une mini-série espagnole tirée du livre homonyme de Javier Cercas, paru en France chez Actes Sud dans une traduction d'Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujicic.

23/03/2026, 15:17

ActuaLitté

Olivier Cadiot, Salomé Lahoche et Victor Malzac sur France Culture

France Culture accueille avec plaisir la littérature, la bande dessinée, le théâtre et plus largement l'écriture et le récit sur ses ondes, du lundi 23 mars au dimanche 29 mars. Parmi les invités sur la radio publique, Victor Malzac, Gilles Amalvi, Maybelline Skvortzoff ou encore Salomé Lahoche. Sans oublier Gérard de Nerval et Jean-Pierre Siméon, dont les textes seront lus...

23/03/2026, 09:29

ActuaLitté

What Happens at Night : Martin Scorsese adapte un roman de Peter Cameron

Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence seront en vedette du prochain film de Martin Scorsese, What Happens at Night, dont le tournage a démarré. Le réalisateur est accompagné par Apple Studios et Studiocanal pour cette adaptation d'un roman de l'écrivain américain Peter Cameron.

20/03/2026, 10:20

ActuaLitté

Après Le roman de Jim, les frères Larrieu adaptent un nouveau livre de Pierric Bailly

Arnaud et Jean-Marie Larrieu préparent leur prochain long métrage, La Foudre, librement adapté du roman éponyme de Pierric Bailly publié aux éditions P.O.L. Après Le Roman de Jim, les cinéastes poursuivent ainsi leur collaboration avec l’univers de l’écrivain.

19/03/2026, 12:08

ActuaLitté

Plus fort qu'elle, de Jacques Expert, adapté en mini-série

Paru aux éditions Calmann-Lévy en 2020, Plus fort qu'elle, de Jacques Expert, deviendra une mini-série pour France 2. La réalisation a été confiée à Jérôme Cornuau, scénariste, producteur et déjà réalisateur du téléfilm Le jour de ma mort (2024), également tiré d'un ouvrage de Jacques Expert.

19/03/2026, 09:46

ActuaLitté

Des romans à Hollywood : les adaptations littéraires marquent les Oscars 2026

La 98e cérémonie des Oscars s’est tenue le 15 mars 2026 au Dolby Theatre de Los Angeles. Animée par Conan O’Brien, elle récompensait les films sortis en 2025. Plusieurs œuvres adaptées de livres figuraient parmi les nominations majeures, et certaines ont remporté des prix, notamment Une bataille après l'autre, inspiré du roman Vineland de Thomas Pynchon, et Hamnet, adapté du livre de Maggie O’Farrell.

16/03/2026, 13:25

ActuaLitté

Dmitri Gloukhovski, Véronique Tadjo et Ocean Vuong sur France Culture

Du lundi 16 mars au 22 mars 2026, France Culture poursuit son exploration de la littérature contemporaine en invitant notamment sur ses ondes l'écrivain russe Dmitri Gloukhovski, opposant au régime de Poutine, le poète américain Ocean Vuong ou encore l'auteur et dessinateur Philippe Dupuy. Mais revient aussi sur le patrimoine, en se penchant sur Manon Lescaut de l’abbé Prévost, au programme de l’épreuve anticipée de français au baccalauréat général et technologique.

16/03/2026, 09:41

ActuaLitté

Witch Hat Atelier : l’adaptation attendue du manga de Kamome Shirahama arrive en avril

L’un des mangas de fantasy les plus célébrés de ces dernières années s’apprête à franchir une nouvelle étape. Witch Hat Atelier, adaptation animée du manga L’Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, sera diffusé à partir du 6 avril 2026 en exclusivité sur Crunchyroll, avec un nouvel épisode chaque lundi.

12/03/2026, 18:03

ActuaLitté

Sur France Culture, Anne F. Garréta, Dinaw Mengestu et beaucoup de poésie

Du lundi 9 mars au 15 mars, auditeurs et auditrices de France Culture rencontreront, via les ondes, des auteurs et des autrices de divers horizons. Parmi les invités de cette semaine de programmes, citons Anne F. Garréta, Dinaw Mengestu ou encore Alain Vaillant, qui proposera une expérience peu commune : rire avec Baudelaire...

09/03/2026, 10:12

ActuaLitté

Les Voeux : Léa Fazer adapte le témoignage d'une ancienne nonne

Le témoignage Métamorphose, sous-titré La vie m'appelle, signé par Catherine Draveil et publié par les éditions Favre en mai 2023, sera adapté en long-métrage par Léa Fazer. La réalisatrice et scénariste suisse tourne son film, nommé Les Vœux, dans l'Oise.

05/03/2026, 10:12

ActuaLitté

Bourse Fanzine 2026 : l’ADAGP lance son appel à candidatures

L’ADAGP ouvre les candidatures pour l’édition 2026 de sa Bourse Fanzine, destinée à soutenir la micro-édition et les projets artistiques indépendants. Vingt artistes ou collectifs d’artistes seront sélectionnés et recevront chacun une aide de 1000 € pour la réalisation d’un projet de fanzine. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au mercredi 15 avril 2026 à 14h.

04/03/2026, 18:12

ActuaLitté

À bras le coeur : un témoignage sur la résistance vendéenne au cinéma

Romeo Drive, YTA Productions et Portofino Films coproduisent À bras le cœur, le prochain film de l'acteur et réalisateur Jérémy Banster. Ce dernier adapte, avec ce long-métrage, un témoignage de Louis Buton, Un Vendéen résistant et déporté, paru en 2003 chez Geste éditions.

04/03/2026, 11:11

ActuaLitté

Haïkus de Sibérie, de Jurga Vilé et Lina Itagaki, en cours d'adaptation

Le roman graphique Haïkus de Sibérie, inspiré d'une histoire vraie, cosigné par Jurga Vilé et Lina Itagaki et publié en France par Sarbacane dans une traduction de Marielle Vitureau, sera bientôt transposé en film d'animation. Une équipe de production lituanienne, française et belge est à l’œuvre pour convaincre des investisseurs, tandis que l'écriture du scénario et la conception graphique sont en cours.

03/03/2026, 10:49

ActuaLitté

Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise

Le milieu de l’animation japonaise pleure la disparition de Mori Satoshi. La nouvelle a été rendue publique via son compte X, où sa famille a fait savoir qu’il était en traitement depuis un certain temps et qu’il s’est éteint le 20 février 2026. Il est né en 1984.

02/03/2026, 15:52

ActuaLitté

Pourquoi Amazon ferme ses Clubs de lecture, en misant tout sur Goodreads ?

Le message est tombé dans les boîtes mail des administrateurs et membres l'avant-veille de l'échéance : les Amazon Book Clubs fermeront au 1er mars 2026. Le service disparaît, avec ses utilisateurs et leurs contenus. La firme concentrera ses efforts sur d’autres fonctions de découverte de livres, précise-t-elle, et reroute les usagers vers Goodreads, le réseau social de lecture, propriété du groupe depuis 2013.

02/03/2026, 11:03

ActuaLitté

Louisa Youfsi, Alison Bechdel et Jean d’Amérique sur France Culture

Pas de vacances pour la littérature, la bande dessinée ou la poésie sur France Culture, et la semaine du lundi 2 mars au 8 mars repart sur un rythme soutenu. Dans les jours et nuits à venir, les voix de Louisa Youfsi, Adèle Rosenfeld, Fuzi ou encore Aurélien Harmignies dit capdo surferont sur les ondes radiophoniques...

02/03/2026, 10:04

ActuaLitté

ActuaLitté et Books.fr inventent une nouvelle coopération entre médias indépendants

ActuaLitté et Books.fr annoncent une collaboration d’un genre nouveau dans le paysage de la presse culturelle : un rapprochement fondé sur la confiance et la complémentarité, sans prise de participation ni rapprochement capitalistique. 

26/02/2026, 13:57

ActuaLitté

RFI adapte le premier roman de Mohamed Mbougar Sarr en dix épisodes

Disponible sur rfi.fr, l’application RFI Pure Radio et les principales plateformes d’écoute, « KALEP » est une fiction sonore en dix épisodes adaptée de Terre ceinte, premier roman de Mohamed Mbougar Sarr (Présence Africaine, 2014). Diffusée en exclusivité sur RFI, cette production de Making Waves, soutenue par l’Agence française de développement dans le cadre du projet SAHEL 2030, plonge l’auditeur dans une ville fictive contrôlée par une milice et explore les ressorts de la résistance face à l’oppression.

25/02/2026, 17:16

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.