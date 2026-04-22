À partir du 3 mai, une scène ouverte pour le théâtre sur France Télévisions

Le dimanche 3 mai, à 21h, sur France 4

Du charbon dans les veines - inédit

Triomphe de la dernière cérémonie des Molières 2025 avec cinq récompenses, Du charbon dans les veines s’impose comme une pièce incontournable, saluée pour son émotion et son authenticité.

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène, « boute en train-philosophe de comptoir », vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Il veut absolument voir la Coupe du monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils, Pierre, et son meilleur ami, Vlad, creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène.

Cette petite sphère joviale et haute en couleur, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre…

Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre.

Avec Juliette Behar, Raphaëlle Cambray, Jean-Philippe Daguerre, Théo Dusoulié, Julien Ratel, Aladin Reibel, Jean-Jacques Vanier.

83 min

Captée au Théâtre Saint-Georges

Coproduction Ki m’aime me suive, Supermouche Productions et La Compagnie des Indes

Réalisation Dominique Thiel

À 22h25, toujours sur France 4

Le repas des fauves

Découvrez la pièce Le repas des fauves, récompensée en 2011 par 3 Molières : Meilleur spectacle du théâtre privé, Meilleure mise en scène, Meilleure adaptation.

Paris, 1942. Sept convives, s’étant plus ou moins bien accommodés à l’Occupation allemande, se retrouvent chez l’un d’eux pour fêter l’anniversaire de leur hôte. La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, lorsqu’au pied de leur immeuble sont abattus deux officiers allemands. En représailles, la Gestapo investit l’immeuble et décide de prendre deux otages par appartement. Mais le commandant Kaubach, qui dirige l’opération, reconnaît en la personne du propriétaire de l’appartement M. Pélissier, un libraire à qui il achète régulièrement des ouvrages. Soucieux d’entretenir les rapports courtois qu’il a toujours eus avec lui, il décide de les laisser finir leur dîner et de ne passer prendre ses otages qu’au dessert. Mieux… il leur laisse la liberté de choisir eux-mêmes les deux otages qui l’accompagneront. C’est ainsi que peut commencer « Le repas des fauves ».

Une pièce de Vahé Katcha

Mise en scène Julien Sibre

Avec Thierry Frémont, Cyril Aubin, Oliver Bouana, Stéphanie Caillol, Sébastien Desjours, Benjamin Egner, Geoffroy Guerrier, Jochen Hägele, Stéphanie Hédin, Jérémy Prevost, Julien Sibre, Barbara Tissier, Alexis Victor et Caroline Victoria

Captée au Théâtre Hébertot

Production Supermouche Productions

Réalisation Ybao Benedetti

Le dimanche 3 mai, à 14h30, sur France 5

Le huitième ciel

Et si une rencontre imprévue pouvait tout changer ? Le huitième ciel vous invite à une comédie touchante et lumineuse, à ne pas manquer.

Agnès Duval, éminente architecte, a fait construire 27 gratte-ciel dans 27 pays à travers l’Europe. Décorée de la Légion d’honneur et forte d’une haute réussite sociale, elle décide de prendre une préretraite bien méritée pour profiter de la vie, de sa famille et de sa fortune.

Mais la rencontre inattendue avec un couple de Géorgiens sans papiers va faire vaciller son existence, obligeant Agnès à se réinventer.

Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre.

Avec Florence Pernel, Bernard Malaka, Charlotte Matzneff, Antoine Guiraud, Marc Siemiatycki, Tanguy Vrignault.

Captée à Louvres - Espace culturel Bernard Dague

Production Cinétévé

Réalisation François Hanss

Le lundi 4 mai, 21h10, sur France 2

La Cérémonie des Molières 2026

La Cérémonie des Molières est depuis de nombreuses années le point d'orgue de l’engagement de France Télévisions et de la direction de la culture en faveur du théâtre et de tous les spectacles vivants. La 37e cérémonie des Molières, menée par Alex Vizorek, sera retransmise en prime time sur France 2, depuis le théâtre des Folies Bergère et récompensera, dans 19 catégories, les acteurs de la création théâtrale.

Captée aux Folies Bergère

Production Act4 Productions

Réalisation Patricia Rimond des Anges

À 23h55, toujours sur France 2

Bungalow 21

Beverly Hills Hotel, Los Angeles, 1960... Découvrez les secrets du bungalow 21.

En 1960, deux couples mythiques séjournent au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles. Dans le bungalow 20 logent Simone Signoret et Yves Montand : ils s’aiment, ils sont beaux, encore jeunes, pleins de vie, au faîte de leur gloire. Mais Marilyn Monroe, installée dans le bungalow voisin, est une femme irrésistible dont le couple avec l’écrivain Arthur Miller bat de l’aile. La vie de quatre personnes va voler en éclats…

Aucune des deux femmes ne se remettra vraiment de cette histoire, et chacun va entrer dans le doute.

Une histoire ordinaire, d’amour, d’orgueil, d’adultère, de mauvaise foi et de pardon, avec des êtres extraordinaires. D’après une idée de Benjamin Castaldi, le petit-fils de Simone Signoret, Éric-Emmanuel Schmitt compose une pièce intense et sensible qui met quatre figures de l’histoire du cinéma aux prises avec leurs désirs contrariés, leurs fragilités, leur humanité. Bungalow 21 offre le portrait saisissant de deux femmes attachantes, aussi célèbres que meurtries.

Une pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt sur une idée originale de Benjamin Castaldi.

Mise en scène Jérémie Lippmann.

Avec Mathilde Seigner, Emmanuelle Seigner, Michaël Cohen, Vincent Winterhalter, Clément Moreau...

90 min

Captée au Théâtre de la Madeleine

Production Pomme Production et Kiosco

Réalisation Ybao Benedetti

Le mardi 5 mai, à 21h10, sur France 3

Un pas de côté - Inédit

Aux premiers jours du printemps, Catherine et Vincent font connaissance en déjeunant sur le même banc public. Tous les deux sont mariés mais ils prennent l’habitude de s’y retrouver, de parler, de rire, de se confier l’un à l’autre.

(crédits Fabienne Rappeneau)

Pour ces deux quinquagénaires, ces rencontres sont une bouffée de fraîcheur et de charme. Mais jusqu’à quand le charme va-t-il opérer ? Et quand on est bien installé dans sa vie, jusqu’où est-on capable de s’aventurer ? Ce banc sera-t-il un tournant ou une simple parenthèse ?

Une pièce écrite et mise en scène par Anne Giafferi

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Hélène Babu, Stanislas Stanic, Kelly Gowry et Pierre-Antoine Suarez

85 min

Capté au Théâtre de la Renaissance

Production Bonne Pioche Télévision

Réalisation Dominique Thiel

À 22h40, toujours sur France 3

Une idée géniale - Inédit

Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale !

À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai... Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.

Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

Une idée géniale a reçu deux Molières en 2023 : le Molière de la meilleure comédie de l’année et le Molière de la meilleure actrice dans un second rôle.

À LIRE - Entre parenthèses, une enquête théâtrale sur les violences sexuelles

Une comédie de Sébastien Castro

Mise en scène José Paul et Agnès Boury

Assistés de Guillaume Rubeaud

Avec Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil, Agnès Boury

85 min

Captée au Théâtre des Variétés

Production Bonne Pioche Télévision

Réalisation Emmanuel Carriau

Le vendredi 8 mai, 22h25, sur France 5

L'école de danse - Inédit

Dans une école de danse florentine, de jeunes élèves affrontent la dureté de leur maître, l’avare et manipulateur Rigadon. Entre rivalités, ambitions et intrigues, chacun tente de s’émanciper malgré la faim et les injustices. Amours secrets, faux-semblants et jeux de pouvoir s’entremêlent lorsqu’un imprésario et un mystérieux notaire viennent bouleverser l’équilibre fragile de l’établissement. Portée par la troupe de la Comédie-Française, cette comédie vive et rythmée célèbre la force de l’art et du désir de liberté, jusqu’à un dénouement aussi inattendu que jubilatoire.

Une pièce écrite par Carlo Goldoni

Mise en scène Clément Hervieu-Léger

Avec la troupe de la Comédie-Française

Éric Génovèse, Florence Viala, Denis Podalydès, Clotilde de Bayser, Loïc Corbery, Stéphane Varupenne, Noam Morgensztern, Claire de La Rüe du Can, Pauline Clément, Jean Chevalier, Marie Oppert, Adrien Simion, Léa Lopez, Charlie Fabert

Captée à la Salle Richelieu (Comédie-Française)

Production La Belle Télé

Réalisation Julien Condemine

Photographie : Captation de Du charbon dans les veines au Théâtre Saint-Georges (Coproduction Ki m’aime me suive, Supermouche Productions et La Compagnie des Indes)

Par Dépêche

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