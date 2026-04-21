Exposition Michel-Ange – Rodin : 5 livres pour aller plus loin

David, Michel-Ange. Enquête sur une disproportion d'Erri De Luca, traduit par Danièle Valin, éd. Gallimard

Avant de vous parler des différents titres qui sortent à l’occasion de cette exposition, il faut mentionner celui-là. D’une simplicité confondante tant par sa reliure cousue que par les mots d’Erri De Luca, ce livre est un véritable chef d’œuvre, preuve qu’il n’est pas besoin d’être éclatant pour briller.

Erri De Luca nous raconte le plus simplement du monde l’histoire de David qui terrassa le géant Goliath et comment Michel-Ange lui donna vie. Ce livre fait 40 pages et ce sont 40 pages d’une qualité littéraire rare.

Au milieu des deux génies que sont Michel-Ange et Rodin, Erri De Luca a toute sa place. Rien à vous en dire de plus, il faut le lire.

Michel-Ange – Rodin. Corps vivants de Chloé Ariot et Marc Bormand, éd. Gallimard, collection « Découvertes Gallimard » en partenariat avec le musée du Louvre

Michel-Ange – Rodin. Corps vivants, de Chloé Ariot et Marc Bormand, publié chez Gallimard dans la collection « Découvertes Gallimard » en partenariat avec le musée du Louvre, accompagne le projet qui met en regard Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange (1475-1564), et Auguste Rodin (1840-1917), deux figures majeures de la sculpture occidentale.

Organisé en modules thématiques, il met en évidence les correspondances entre leurs œuvres et montre comment, à quatre siècles de distance, chacun a contribué à transformer en profondeur le langage sculptural.

Michel-Ange impose une esthétique qui rompt avec l’équilibre classique : ses figures allongées, en torsion, cherchent moins à reproduire la nature qu’à en extirper une vérité supérieure (l’âme ?). Cette tension vers un idéal, nourrie par l’étude du corps et par le modèle antique, ouvre la voie au maniérisme.

Rodin, plusieurs siècles plus tard, poursuit cette recherche en la déplaçant. Refusant le simple réalisme, il s’attache à rendre l’énergie intérieure des corps. « Je vois toute la vérité […] et non pas seulement celle de la surface », écrit-il : la sculpture devient alors le lieu où affleure la vie, dans ses tensions et ses déséquilibres. Le recours au fragment, les figures partielles ou recomposées, marque une étape décisive vers la modernité.

L’ouvrage insiste également sur le rapport à la matière. Michel-Ange taille le marbre par retrait, selon la via di levare, tandis que Rodin privilégie le modelage de l’argile et du plâtre. Malgré ces différences, tous deux sont perçus comme des virtuoses, capables de faire surgir la vie de la matière, notamment à travers l’esthétique du non finito, qui laisse visible le geste de création.

Chez l’un comme chez l’autre, la figure humaine ne se limite pas à une forme : elle devient le lieu d’expression des émotions et des forces intérieures. Ainsi, au-delà des époques, leurs œuvres se rejoignent dans une même exigence : faire de la sculpture non pas l’imitation du monde, mais l’expression de la vie.

Catalogue d’exposition, Michel-Ange – Rodin. Corps vivants. Collectif, éd. Gallimard en partenariat avec le musée du Louvre

Publié pour accompagner l’exposition, le catalogue du même nom, édité par Gallimard en partenariat avec le musée, est le livre qui vous permettra d’aller plus loin.

Ainsi le catalogue interroge la construction même du rapprochement entre Michel-Ange et Rodin. Dès la fin du XIXe siècle, critiques et écrivains, d’Octave Mirbeau à Georg Simmel, ont contribué à forger ce « couple » artistique, souvent dans une perspective élogieuse avant qu’une approche plus analytique ne s’impose. Le volume revient sur cette historiographie, montrant que la comparaison relève autant d’une filiation revendiquée par Rodin que d’une construction critique.

L’un des apports majeurs du catalogue réside dans l’analyse précise des concepts : la notion de non finito, par exemple, y est abordée comme une véritable esthétique. Loin d’être un inachèvement subi, elle devient un mode de création, une manière de laisser apparaître la vie de la matière et le geste de l’artiste. De Michel-Ange à Rodin, cette pratique ouvre la voie à une compréhension nouvelle de l’œuvre, envisagée non comme un état figé mais quelque chose qui prend vie.

Ni simple enveloppe formelle, ni pure référence anatomique, le corps devient chez les deux artistes le lieu d’une tension entre intériorité et matérialité. S’appuyant sur des analyses précises et sur un ensemble d’œuvres soigneusement choisies, de l’Esclave mourant à L’Âge d’airain, du Moïse au Balzac, l’ouvrage met en évidence une recherche quasi constante des deux artistes, donner vie.

Enfin, le catalogue élargit la perspective en montrant la postérité de ce dialogue. De Joseph Beuys à Bruce Nauman, plusieurs artistes modernes et contemporains prolongent cette réflexion sur la matière vivante, l’énergie et le mouvement, attestant la fécondité durable de ces deux artistes.



Par son ampleur et la diversité de ses approches, Michel-Ange – Rodin. Corps vivants s’impose ainsi comme un outil essentiel pour comprendre non seulement la relation entre ces deux maîtres, mais aussi les enjeux plus larges de la sculpture moderne et contemporaine.

Sculpter l’éternité. Rodin face à Michel-Ange de Xavier Coste, éd. Rue de Sèvres en partenariat avec le musée du Louvre

Avec Sculpter l’éternité. Rodin face à Michel-Ange, Xavier Coste ne signe ni une biographie savante ni un simple livre d’accompagnement, il imagine un roman graphique habité, où la vie de Rodin se déploie sous le regard du fantôme de Michel-Ange. De cette rencontre impossible, il tire une forme libre, poétique, située à la lisière du rêve et de l’histoire.

L’origine du projet tient à une « carte blanche » proposée par les éditions du Louvre. En découvrant ce face-à-face entre les deux sculpteurs, Xavier Coste y a vu d’emblée un sujet fort.

Ce qui frappe dans sa démarche, c’est l’équilibre revendiqué entre documentation et invention. Xavier Coste explique avoir mené un important travail de recherche, nourri de lectures, de détails, d’anecdotes, mais aussi de voyages, en Italie sur les traces de Michel-Ange, à Paris sur celles de Rodin.

Le choix le plus fort du livre est sans doute d’avoir donné à Michel-Ange une présence active, tantôt sévère, tantôt fraternelle, auprès de Rodin. Xavier Coste fait aussi parler les statues, cela donne à l’ensemble une mobilité singulière : la réflexion sur l’art passe par des voix, des apparitions, des dialogues, et non par le seul récit linéaire.

Le dessinateur s’est en outre confronté à une difficulté majeure, celle de représenter des œuvres parmi les plus célèbres de l’histoire de l’art sans les figer. Il raconte s’être longuement exercé face aux sculptures, carnet en main. De tout ce travail vient sans doute la réussite du livre.

Vie de Michel-Ange de Romain Rolland, préface de Jean Lacoste, éd. Bartillat, parution le 7 mai 2026

Dans Vie de Michel-Ange, Romain Rolland ne proposait pas une simple biographie, mais l’exploration d’un paradoxe : celui d’un créateur d’une puissance exceptionnelle, pourtant empli d’hésitations, d’angoisses et de faiblesses. Publié pour la première fois en 1906 dans les Cahiers de la Quinzaine de Charles Péguy, le livre s’inscrivait dans le cycle des « Vies des hommes illustres ». Cette nouvelle édition, préfacée par Jean Lacoste, philosophe et germaniste, paraît en librairie le 7 mai aux éditions Bartillat.

Le paradoxe que met en lumière Rolland est simple à formuler : l’homme qui avait conçu des œuvres d’une maîtrise et d’une force extraordinaire comme le David ou encore la chapelle Sixtine, se révélait, dans sa vie, instable, inquiet et souvent démuni. Il alternait des périodes d’élan créateur intense et des phases d’abattement ; il acceptait des commandes qu’il ne pouvait mener à bien ; il dépendait des puissants tout en les redoutant. Là où son œuvre donne une impression de puissance, sa vie semblait laisser apparaître une volonté fragile, traversée par le doute.

À cette instabilité s’ajoute une profonde mélancolie. Romain Rolland insiste sur la solitude de Michel-Ange, sur cette tristesse persistante qui accompagne son travail et nourrit en partie sa création. L’artiste était aussi marqué par une tension religieuse aiguë, hanté par l’idée de l’éternité et par la vanité des œuvres humaines, il en venait à douter du sens même de ce qu’il accomplissait.

Ainsi, loin de proposer un modèle héroïque simple, Romain Rolland brossait alors le portrait d’un « vainqueur vaincu » : un homme capable d’arracher au marbre des formes d’une puissance inégalée, mais incapable de trouver dans sa propre vie la paix intérieure. Un récit édifiant.

Il y a mille façons d’entrer dans cette rencontre entre Michel-Ange et Rodin, et ces livres en offrent autant. Certains se lisent en une heure, d’autres demandent du temps ; certains éclairent, d’autres troublent, d’autres encore racontent.

On peut n’en choisir qu’un, selon son envie du moment. Mais il serait dommage de s’en tenir à un seul. Car c’est dans leur diversité que ces ouvrages prennent tout leur sens : ils prolongent la visite, la préparent voire la remplacent pour toutes celles et ceux qui ne pourront s’y rendre.

Crédits : photographies de l'exposition Michel-Ange – Rodin. Corps vivants, musée du Louvre. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Audrey Le Roy

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