Esthétique du dévoilement : faire politiquement de la littérature.

Dans Défaire voir (2024, Éditions Amsterdam), Sandra Lucbert écrit : « Sans doute toute littérature n’a-t-elle pas à vouloir être politique. Considérer en revanche qu’elle n’ait pas à s’y essayer est une aberration. »

Ce terme de « littérature politique » pâtit d’une double défiance. D’un côté, il est associé à un discours moralisateur d’un texte qui sacrifie le narratif pour la démonstration. De l’autre, on considère que ces productions n’auraient jamais dû sortir du cadre de l’essai. Dans les deux cas, cette littérature-là n’en est pas.

Une littérature politique digne de ce nom permettrait de connaître et comprendre, pas seulement de divertir. Elle chercherait donc une forme qui échappe au « marasme étiqueté La-littérature-politique ». Une esthétique du dévoilement pourrait bien être une réponse à cette recherche.

Car on répète assez souvent qu’en littérature, il faut « montrer sans dire ». L’implicite serait la marque de ce grand art. Seulement, ce sophisme est une convention, pas une nécessité. Dans une œuvre littéraire, le dire est tout aussi important que le faire voir. Les exemples sont légion.

Le dire permet la respiration, le contraste avec les passages narratifs. Il permet la dissolution de la tension ou, au contraire, son réarmement. Il assume une fonction cognitive : équiper le lectorat dans sa compréhension du « grand tout », que l’on appelle ça univers ou transtextualité. Ce dire qui construit le lectorat — au-delà de la phrase, du rythme, et de la tension narrative — est aussi ce qui lui est offert comme outil de démêlage du monde.

Une esthétique du dévoilement utilisera le métatexte — ces moments où le texte se parle lui-même, où la frontière entre le dialogue des personnages et l’adresse au lecteur devient incertaine. Il permet de dévoiler, d’expliciter un mécanisme social, sociétal, sans sortir de la fiction.

Le genre du « roman » éclate alors. L’œuvre devient elle-même un nouvel espace, hybride, où peuvent se télescoper essai, manifeste, théâtre, récit et poésie. L’œuvre devient un organisme narratif capable d’absorber et de métaboliser tous les discours. Cette hybridité lie l’intrigue à l’analyse, le dialogue à l’adresse directe. Cette esthétique fait œuvre d’une porosité politique qui refuse les classifications qui aseptisent la littérature, et ouvre un espace où le savoir et la fiction coexistent sur un pied d’égalité.

Voici un exemple de dévoilement, tiré des Choses immobiles (2023, Label Mu) :

« Regarde un peu comment tu agis, fait-elle, comment tu luttes, tout s’embrouille, rien de ce que tu dis n’est cohérent, et pourtant tout se tient. ça tient parce que nous sommes derrière, à vous pousser à faire les bons choix. notre lutte commune, c’est l’indépendance. mais pas au prix du martyre, pas en glorifiant la mort, […] pas au prix de la haine de l’autre, pas au prix de la haine de soi. tout ça, c’est du fascisme. »

Le « tu » s’adresse d’abord au personnage en posture d’apprenant — un personnage qui croit lutter, mais s’égare entre des schémas qui ne lui conviennent pas. Par le métatexte, ce même « tu » peut aussi atteindre un lectorat plongé dans une opacité analogue des enjeux qui le dominent. Le texte ne le juge pas, il le prend en considération. Sa liberté interprétative n’est pas totale, l’enjeu politique est clarifié. En revanche, rien n’est enlevé à la liberté d’identification et d’adhésion au discours portée par le personnage qui parle.

Nous distinguons donc ce qui relève de l’étiquette « littérature politique » — le roman engagé, à message, à sujet social — et ce qui relève de faire politiquement de la littérature : fixer un sens, engager un dialogue, assumer un régime d’adresse. L’esthétique du dévoilement n’ajoute pas du politique comme un ingrédient au texte. Nous souhaitons que le politique puisse travailler la matière même du texte, en choisissant d’expliciter, de nommer, mais aussi sa forme, en la faisant déborder des hégémonies littéraires.

Le critique d’art Chris Cyrille, dans — Mais le monde est une mangrovité (2023, Rotolux press), parle de désexposition : exposer tout en brouillant les limites d’une œuvre, garder intact ce qui est opaque alors que l’œuvre se dévoile. Cette notion de désexposition rejoint et approfondit ce que j’appelle l’esthétique du dévoilement, et inversement. Dévoiler tient du mouvement à « l’interstice entre ce qui est opaque et ce qui est [exposé}. » Ici réside la tension entre le politique et le littéraire.

Dans le cadre d’un texte, il s’agit de laisser une part d’indécidable, entre ce qui appartient à la fiction et ce qui semble en sortir. Cette incertitude est féconde. Elle oblige à une lecture active, et non à une consommation passive. Un texte, dont la portée est aussi politique, ne laisse donc pas son sens indéfini. Le texte existe contre un système de violence et, par la rupture provoquée par le métatexte, il s’ouvre d’un nouveau point de vue.

Dans Kò Mawon (paru ce mois de mars 2026, aux Éditions La Volte), le texte dit : « j’ai appliqué ce que les empires capitalistes ont toujours appliqué à notre encontre, lorsque leurs crimes contre notre humanité devenaient trop horrifiques : ne plus tuer, ne plus génocider, mais laisser mourir. […] ça, c’est ignoble. immonde. »

On ne sait plus si l’on est dans l’histoire ou, par la portée rhétorique du passage, une adresse au lectorat. Nous sommes en plein dévoilement. Le lectorat qui n’a pas besoin de celui-ci poursuivra son chemin. Le dévoilement, s’il est imposé au texte, ne concerne que des destinataires partiels. L’auteur assume ainsi de ne pas abandonner une partie de son lectorat à un flou interprétatif qui, sous couvert d’un pseudo-respect de l’esprit critique, servira plus souvent à la survie des discours de domination.

Certains critiques affirment, par exemple, que Tolkien a nourri, volontairement ou non, une vision hiérarchisée des races (notamment pour sa représentation des Orients et des peuples à la peau sombre, tandis que ses défenseurs rappellent ses positions publiques contre le nazisme, et la complexité de son œuvre. Cet exemple illustre la difficulté de maîtriser la réception politique d’un texte : une mythologie peut être détournée par des discours que l’auteur réprouvait. D’où la nécessité d’une esthétique du dévoilement : fixer le sens, c’est aussi prévenir les récupérations abusives.

Comme l’écrit Patrick Chamoiseau : « L’actuelle situation catastrophique du monde nous confirme que l’ancien et piteux équilibre portait en lui ces germes de perversions. » Les formes littéraires héritées sont souvent impuissantes à rendre compte de la complexité et de l’urgence de notre époque. Elles reproduisent parfois, sans le savoir, les cadres de pensée qui participent aux dystopies contemporaines.

L’esthétique du dévoilement propose de déconstruire ces cadres en inventant d’autres dispositifs narratifs : d’abord par un métatexte assumé et l’hybridité des genres. Cette esthétique ne se veut ni exclusive ni universelle. Elle est néanmoins un outil parmi d’autres : une manière de faire de la littérature qui, pour reprendre Sandra Lucbert, prendrait sa place dans « le soulèvement du monde. »

Cette esthétique repose sur un pari : que la littérature peut encore quelque chose aux catastrophes qui nous gouvernent. Que dire est aussi montrer, montrer que l’on ose — au moins — exister, et que l’on peut renoncer aux fausses postures de neutralité.

Michael Roch

L'auteur, en quelques mots...

Écrivain français originaire de Guadeloupe, l’œuvre de Michael Roch s’inscrit à la croisée des littératures de l’imaginaire et des réflexions politiques contemporaines. Auteur de science-fiction, de fantastique et de récits spéculatifs, il développe une écriture attentive aux rapports de pouvoir, aux héritages coloniaux et aux formes de domination sociale.

Il publie plusieurs textes dans des revues et anthologies avant de se faire remarquer par ses prises de position sur les enjeux politiques de la fiction. En 2023, il fait paraître Les Choses immobiles aux éditions Label Mu, un ouvrage qui explore les tensions entre narration et discours critique. En 2026, il publie Kò Mawon aux La Volte, maison d’édition française reconnue pour son catalogue exigeant en science-fiction et en littérature expérimentale.

Parallèlement à son activité d’écrivain, Michael Roch intervient lors de conférences, ateliers et prises de parole autour de la littérature contemporaine. Ses réflexions portent notamment sur la notion de « littérature politique » et sur ce qu’il désigne comme une « esthétique du dévoilement », qui consiste à articuler fiction et explicitation des mécanismes sociaux au sein même du texte.

Crédits photo : Michael Roch © Jordan Beal

Par Auteur invité

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